Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu - Son Dakika
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Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

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9 Şubat'ta yayınlanan Şakir Paşa Ailesi dizisinde yaşananlar seyirciyi şoke etti. Dizide Şakir Paşa gelini Aniesi ile birlikte oldu. Seyirciler sevişme sonrası anların yayınlanmasıyla tepkilerini sosyal medyada gösterdi.

10.02.2025 11:37
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NOW TV ekranlarında yayınlanan ve Vahide Perçin, Fırat Tanış, Cem Yiğit Üzümoğlu, Devrim Yakut, Denise Capezza, Nilsu Berfin Aktaş ve Meryem Uzerli gibi isimlerin rol aldığı ' Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler Ve Skandallar' dizisinin son bölümüne Şakir Paşa'nın gelini Aniesi ile birlikte olması damga vurdu.

"İZLERKEN YOK ARTIK DEDİM"

Sosyal medyada büyük yankı uyandıran konuyla ilgili "Ben sadece öpüştüler sanmıştım", "Yok artık sevişmişler", "Aniesi insanın bir yüzü kızarır en azından", "Çok iğrenç ya rezillik", "İzlerken yok artık dedim" şeklinde yorumlar yapıldı.

Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu

Şakir Paşa Ailesi, Televizyon, Magazin, Şubat, Son Dakika

Son Dakika Magazin Türk dizisinde iğrenç sahne! Şakir Paşa, gelini Aniesi ile birlikte oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (27)

  • Cemil Moroglu:
    bir ülkücü olarak bu sahneler beni rahatsiz etmiyor. oyle ki sayin ocalanin sevgililer gununde vereceegi mesaji da merakla bekliyor ve destekliyorum. bahceli ve ocalan. 14 subat. iki koca yürekli lider. amed başkent olsun. iki bayraktan kimseye zarar gelmez. 72 185 Yanıtla
  • fevzi gültekin:
    dizinin oynatıldığı kanal sizce hangi kitlenin kanalı?????? yazıklar olsun.... 62 25 Yanıtla
  • Fatih Oguz:
    ASIL TURK TOPLUMUNU VE FERTLERINI ZEHIRLEYEN , DESTEKLEYEN , CANAK TUTAN HER KIM ISE ALLAHIN GAZABI UZERINE OLSUN 68 4 Yanıtla
  • huseyin ergun:
    Toplumu malum zihniyetin iktidarına hazırlıyorlar. .Zamanla da normalleştirecekler. Hatta karşı çıkanlar yobaz olacak falan. 54 11 Yanıtla
  • Yusuf Miral:
    yani ne bekliyorsun tabiiki elin gavur kanalı öyle yapacak bunlar bir proje Türk halkının böyle yok ettiler ahlakını namusununu amaç zaten buydu ve başardılar. 48 12 Yanıtla
  • mehmetC3541:
    bunlar hep toplumu yozlaştırma operasyonları ahlaksız ve inançsız bir gençlik devşirme peşinde 31 12 Yanıtla
  • Ersoy Aksu:
    Bu kanalı komple kapatılması gerek 25 9 Yanıtla
  • Trabzon:
    BİR DİZİNİZDE DE BİRAZ AHLAK OLSA DA ŞEREFSİZ FOX 14 3 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    nerde ahlaksız nerede cemaat din dışı yozlastirma filmler varsa bu kanalda,kargaşadan kavgadan felaketten nemalanan zihniyetler,kanalda bile bunları konu edip prim yaptırıyor. 12 1 Yanıtla
  • Osman Koca:
    abi dizinin ilk bölümü zaten bu senaryoya gidecek şekilde yazılmadımı? herkes illa adamın sevişmesinimi beklemiş bilmem kaçıncı bölümde..toplum olarak yasak olana meraklı olup sonra bunu eleştiriorlar ilginç yaa..bide kalkar sonraki bölümü iple çekerler... 5 2 Yanıtla
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