Ünlü oyuncu, kendisinden 23 yaş küçük sevgilisi ile gizli düğünle evlendi

Ünlü oyuncu Justin Theroux (53), kendisinden 23 yaş küçük oyuncu sevgilisi Nicole Brydon Bloom (30) ile hafta sonu Meksika'nın turistik bölgesi Tulum'da düzenlenen samimi bir plaj töreninde dünyaevine girdi.

Törene çok az sayıda davetli katılırken, Theroux'nun sevgili köpeği Kuma da özel günde hazır bulundu. Çift, turkuaz renkli Karayip sularının kenarında beyaz kumların üzerinde gerçekleşen törende sade ancak şık kıyafetleriyle dikkat çekti.

2023 yılının Şubat ayında ortak arkadaşları aracılığıyla tanışan çift, ilişkilerini genellikle gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. İlk kez geçen yıl Aralık ayında Nicole'un kız kardeşinin düğününde sosyal medyada birlikte görünen ikili, bu yılın Haziran ayında da oyuncu Naomi Watts'ın Meksika'daki düğününe katılmıştı.

"The Gilded Age" dizisindeki rolüyle tanınan Bloom, 2017'de Elon Üniversitesi'nden mezun olduktan sonra tiyatro sahnesinde kariyerine başladı. Kuzey Carolina doğumlu oyuncu, ünlü "Downton Abbey" yapımının hayranı olduğunu ve Julian Fellowes ile çalışmanın hayalini gerçekleştirdiğini daha önce verdiği röportajlarda belirtmişti.

Theroux ise HBO'nun "The Leftovers" dizisi ve "Mulholland Drive" filmiyle tanınan bir oyuncu. Daha önce 2015-2017 yılları arasında Jennifer Aniston ile evli olan Theroux, geçen yıl katıldığı bir televizyon programında Nicole ile ilk tanıştığı anda ona âşık olduğunu itiraf etmişti.

Çift, nikâh töreninin ardından Yucatan Yarımadası'ndaki lüks tesiste balayı tatillerine başladı.