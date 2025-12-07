Bakan Kurum, Hatay'da incelemede bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Bakan Kurum, Hatay'da incelemede bulundu

Bakan Kurum, Hatay\'da incelemede bulundu
07.12.2025 13:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından inşa seferberliği başlatılan Hatay'da bir dizi incelemelerde bulundu.

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından inşa seferberliği başlatılan Hatay'da bir dizi incelemelerde bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Bakan Kurum, 27 Aralık'ta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte deprem bölgesindeki son anahtar teslim töreninin yapılacağı Hatay'daki son hazırlıkları yerinde inceledi. Emek Mahallesi'nde örnek daireyi inceleyen Bakan Kurum ardından şantiyede işçi ve mühendislerle bir araya geldi. Bakan Kurum, sırasıyla Cumhuriyet Caddesi, Atatürk Caddesi, yapımı tamamlanma aşamasına gelen Tarihi Meclis Binası, Uzun Çarşı, Kurtuluş ve Kemalpaşa caddelerini dolaştı. Bakan Kurum, uğradığı tüm şantiyelerde işçiler ve mühendislerle hatıra fotoğrafları çektirdi ve vatandaşların taleplerini dinledi. Bakan Kurum'a ziyaretleri sırasında, Hatay Valisi Mustafa Masatlı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Yayman, AK Parti Hatay Milletvekilleri Abdulkadir Özel, Kemal Karahan ve Adem Yeşildal ile Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Öntürk de eşlik etti.

Hataylılar, şantiyeleri ve şehir merkezini dolaşan Bakan Kurum'u "Bir şehrin umudu oldunuz" sözleriyle karşıladı. Bakan Kurum, kendisine nergis çiçeği hediye eden bir vatandaşın "Nergis umut çiçeğidir. Sizin gibi umut verici" sözlerine, "Hatay da bu nergis çiçeği gibi umudun yeşerdiği, filizlendiği çiçek oldu" yanıtını verdi. Bir vatandaş da Bakan Kurum'a "Bir Anka kuşu gibi küllerimizden yeniden doğacağız derken şaka yapmıyorduk Bakanım. Biz ne deliyiz, ne de veli. Biz Allah'ın emrettiği dosdoğru yoldayız. Sizleri de bize nasip etti" dedi.

Kaynak: DHA

İklim Değişikliği, Kahramanmaraş, Murat Kurum, Politika, Güncel, Şubat, Hatay, Çevre, Dizi, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bakan Kurum, Hatay'da incelemede bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı Azmettirici bakın kim çıktı Eve girince hırsızla burun buruna geldi, canını zor kurtardı! Azmettirici bakın kim çıktı
Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız Hamas tek şart sundu: Silahlarımızı bırakmaya hazırız
TAG Otoyolu’nda 3 tır çarpıştı Araçlarda yangın çıktı TAG Otoyolu'nda 3 tır çarpıştı! Araçlarda yangın çıktı
Ülkeyi sarsan darbe girişimi Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı Ülkeyi sarsan darbe girişimi! Askerler soluğu devlet televizyonunda aldı
Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı Gözaltındaki Ahmet Çakar kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
İzmir’de Hz. Muhammed’e hakaret eden şüpheli tutuklandı İzmir'de Hz. Muhammed'e hakaret eden şüpheli tutuklandı
Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti Ameliyat yaptığı sırada kalp krizi geçiren doktor hayatını kaybetti
Büyükçekmece Adliyesi’ndeki soygunda 10 gözaltı Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var Büyükçekmece Adliyesi'ndeki soygunda 10 gözaltı! Aralarında kayınpederi ve kayınvalidesi de var
Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu Yengesine mesaj atıp buluşmaya çağıran kişiyi önce dövdü, sonra silahla vurdu

09:08
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet Dünya devini gidip sahasında yendiler
Tam 19 yıl sonra gelen galibiyet! Dünya devini gidip sahasında yendiler
08:57
AK Partili isimden Türkiye’ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
AK Partili isimden Türkiye'ye gözdağı veren terör örgütüne: Neresi Vietnam olur görürler
08:31
Dikkat, sadece günler kaldı Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
Dikkat, sadece günler kaldı! Bunu yapmayan 3 kat fazla para ödeyecek
08:25
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası İşte fitili ateşleyen isim
Spikerlerin gözaltına alınmasının perde arkası! İşte fitili ateşleyen isim
07:41
Milyoner’e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
Milyoner'e damga vuran Türkiye sorusu: Üzgünüm ama seyirciye güvenmiyorum
07:24
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
Trafikte 10 dakika kalana devlet otoyol geçiş ücretini geri ödeyecek
06:54
Korkulan oldu Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
Korkulan oldu! Hastalığın yayıldığı şehrimizde 11 mahalle karantina altına alındı
06:35
Van’daki 4.6’lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya’da
Van'daki 4.6'lık depremin ardından bir korkutan sarsıntı da Antalya'da
04:26
Trump’tan Netflix hamlesi Medyadaki tarihi anlaşmaya dahil olacak
Trump'tan Netflix hamlesi! Medyadaki tarihi anlaşmaya dahil olacak
03:16
Darbe girişiminde sıcak gelişme 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu
Darbe girişiminde sıcak gelişme! 4 ülke asker gönderdi, savaş uçakları havadan vurdu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.12.2025 09:20:18. #7.12#
SON DAKİKA: Bakan Kurum, Hatay'da incelemede bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.