Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Martin Skrtel, Galatasaray derbisiyle ilgili paylaşım yaptı.
24 Şubat'ta oynanacak deri öncesinde Henry Onyekuru ile olan bir fotoğrafını paylaşan Skrtel, "Pazartesi..." notunu düştü. Sarı-lacivertli taraftarlar, Skrtel'in paylaşımını kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.
İşte o paylaşım;
Son Dakika › Spor › Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme - Son Dakika
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