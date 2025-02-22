Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme - Son Dakika
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Spor

Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme

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Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Martin Skrtel, Galatasaray ile Fenerbahçe'nin karşı karşıya geleceği derbi öncesi sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşım yaptı. 24 Şubat'ta oynanacak derbi öncesi Henry Onyekuru ile olan bir fotoğrafını 'Pazartesi...' notuyla paylaşan Skrtel, sarı-lacivertli taraftarların beğenisini topladı.

22.02.2025 10:41  Güncelleme: 10:56
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Süper Lig devi Fenerbahçe'nin eski futbolcularından Martin Skrtel, Galatasaray derbisiyle ilgili paylaşım yaptı.

"PAZARTESİ..."

24 Şubat'ta oynanacak deri öncesinde Henry Onyekuru ile olan bir fotoğrafını paylaşan Skrtel, "Pazartesi..." notunu düştü. Sarı-lacivertli taraftarlar, Skrtel'in paylaşımını kısa sürede beğeni yağmuruna tuttu.

İşte o paylaşım;

Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme
Fenerbahçe\'nin eski yıldızından Galatasaray\'a bomba gönderme

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Son Dakika Spor Fenerbahçe'nin eski yıldızından Galatasaray'a bomba gönderme - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • HÜSEYİN DALCI:
    Bu bombayı göremedim, yoksa cin Ali'nin Survivor macunun bir yerlerinde mi patladı? 17 14 Yanıtla
  • Özgür Çelik:
    offf inanılmaz bomba haber. elim ayağım titredi. 19 11 Yanıtla
  • Emrah Erzurumlu:
    bomba gönderme nerede? 17 8 Yanıtla
  • Hüseyin Gümüş:
    bu bomba haber yüzünden korkudan ne yapacağımızı şaşırdık. sahadan çekilmeyi düsünüyoruz. ???????? 14 7 Yanıtla
  • abdullah kara:
    Skertel kükremiş 7 0 Yanıtla
  • Veli Demir:
    haber kanalı battıkça batıyo, müthiş haberler 0 1 Yanıtla
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