Galatasaray'a Osimhen'den müjde

22.02.2026 21:21
Galatasaray, Juventus ile 25 Şubat Çarşamba günü karşı karşıya gelecek. Sağ dizinde ağrıları nedeniyle Konyaspor maçında oynamayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, yenilenme yapan grupla salonda çalıştı.

Galatasaray Futbol Takımı, 25 Şubat Çarşamba günü İtalya temsilcisi Juventus ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

KUVVET ÇALIŞMASI VE 8'E 2 ÇALIŞMA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, sahada iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

OSİMHEN GRUPLA ÇALIŞTI

Sağ dizinde ağrıları olduğu için tedbir amaçlı Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında dün yapılan TÜMOSAN Konyaspor maçı kadrosuna alınmayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, yenilenme yapan grupla salonda çalıştı. Galatasaray, pazartesi günü yapacağı antrenmanla Juventus maçı hazırlıklarını sürdürecek.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Victor Osimhen, bu maçlarda 15 gol attı ve 5 asist yaptı.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Bayram ÖZSOY Bayram ÖZSOY:
    sezon sonunda kapı kapı dolasıp alıcı bulmaya calısacaksınız. 11 24 Yanıtla
    Ahmet Ekinci Ahmet Ekinci:
    10 yildir parasiyla bile sampiyon olamayan takım taraftari konuştu şok şok külahıma anlat 8 0
    Ahmet Ekinci Ahmet Ekinci:
    10 senedir parasıyla birl sampiyon olamayan takım taraftari konuştu külahıma anlat her sene ayni masal sonuç değişmiyor 5 0
  • ahmet3353 ahmet3353:
    maç seçiyor buda 1 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
