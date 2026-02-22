Galatasaray\'a Osimhen\'den müjde

Galatasaray Futbol Takımı, 25 Şubat Çarşamba günü İtalya temsilcisi Juventus ile yapacağı UEFA Şampiyonlar Ligi son 16 play-off turu rövanş maçının hazırlıklarına başladı.

KUVVET ÇALIŞMASI VE 8'E 2 ÇALIŞMA

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi. Salonda kuvvet çalışmasıyla başlayan idman, sahada iki grup halinde 8'e 2 çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

OSİMHEN GRUPLA ÇALIŞTI

Sağ dizinde ağrıları olduğu için tedbir amaçlı Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında dün yapılan TÜMOSAN Konyaspor maçı kadrosuna alınmayan Nijeryalı yıldız Victor Osimhen, yenilenme yapan grupla salonda çalıştı. Galatasaray, pazartesi günü yapacağı antrenmanla Juventus maçı hazırlıklarını sürdürecek.

SEZON PERFORMANSI

Galatasaray forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Victor Osimhen, bu maçlarda 15 gol attı ve 5 asist yaptı.