Başkan Mandalinci, büyük felaketin 2. yılında Hatay'da - Son Dakika
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Başkan Mandalinci, büyük felaketin 2. yılında Hatay'da

Başkan Mandalinci, büyük felaketin 2. yılında Hatay\'da

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Hatay'da depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

08.02.2025 18:29  Güncelleme: 18:31
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Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 6 Şubat depremlerinin ikinci yıl dönümünde Hatay'da depremzede vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, 6 ve 7 Şubat'ta Hatay'da bir dizi ziyarette bulunarak Bodrum Belediyesi öncülüğünde Arsuz'da kurulan konteyner kentte Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras'ın da katılımıyla depremzede vatandaşlarla buluştu. Başkan Mandalinci, Arsuz Belediye Başkanı Sami Üstün ve Arsuz Kaymakamı Hacı Hasan Gökpınar ile makamında bir araya gelirken Muğla Büyükşehir Belediyesi organizasyonuyla Arsuz Gözcüler Konteyner Kent Yerleşkesinde gerçekleşen yemek dağıtımına da katıldı.

Başkan Mandalinci, 7 Şubat Cuma günü Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel'i il başkanlığında karşıladı. Gün boyunca Hatay'ın merkez ve çevre ilçelerinde anma programlarına katıldı. Hatay Reyhanlı Ticaret Borsası'nda STK temsilcileriyle de bir araya gelen Başkan Mandalinci, çevre ilçelerde yaşayan depremzede vatandaşlarla buluşarak değerlendirmeler yaptı.

Genel Başkan Özgür Özel'in öncülüğünde gerçekleşen ziyaretlerde PM ve MYK üyeleri, il başkanları, mevcut ve önceki dönem milletvekilleri ve belediye başkanları yer aldı.

Genel Başkan Özgür Özel ve protokol üyeleri ile birlikte, 6 Şubat'ta hayatını kaybeden vatandaşların bulunduğu Hatay Büyükşehir Belediyesi Deprem Şehitleri Mezarlığı ziyaret edilirken Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Defne Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen mevlit ve yemek hayrına da katılım sağlandı.

Başkan Tamer Mandalinci Hatay ziyaretiyle ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in öncülüğünde, Hataylıların sesi olmaya ve dayanışmayı büyütmeye devam ediyoruz. Hatay programımız kapsamında Defne Belediyesi önünde vatandaşlarımızla bir araya geldik. Bu buluşmalar, sadece maddi yardımların değil, aynı zamanda manevi desteğin de çok önemli olduğunu bizlere bir kez daha hatırlatıyor. Felaketin yaralarını sarmak ve hayatları yeniden inşa etmek için birlikteliğin, dayanışmanın ne kadar değerli olduğunu görüyoruz. Hayatını kaybeden vatandaşlarımızı rahmetle anıyor, milletimizin böyle acıları tekrar yaşamamasını temenni ediyorum." - MUĞLA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Mandalinci, büyük felaketin 2. yılında Hatay'da - Son Dakika

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