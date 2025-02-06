Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi - Son Dakika
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Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

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6 Şubat depremlerini önceden tahmin ettiği öne sürülen Hollandalı Frank Hoogerbeets, 7.8 büyüklüğünde bir deprem olabileceği uyarısında bulundu. 24 Şubat tarihini işaret eden Hoogerbeets, riskin Türkiye'nin doğusunda ve İran'da yüksek olduğuna dikkat çekti.

06.02.2025 15:51
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Türkiye'yi yasa boğan ve on binlerce insanın yaşamını yitirdiği 6 Şubat 2023'te yaşanan depremleri önceden bildiği öne sürülen ve kendisine "Hollandalı kahin" lakabı takılan Frank Hoogerbeets endişe yaratan bir açıklama yaptı. Bir süredir sessizliğini koruyan Hoogerbeets, 24 Şubat'ta Merkür, Dünya, Mars ve diğer gezegenleri içeren bir gezegen diziliminin büyük bir sismik hareketlilik yaratabileceğini ifade etti.

"BUNUN OLABİLECEĞİNİ SÖYLEMİYORUM AMA..."

Orta Doğu'da 7.8 veya üstü bir deprem olabileceğini öne süren Hoogerbeets, "Bunun önümüzdeki zaman diliminde gerçekleşebileceği düşünülemez değil. Bunun olacağını söylemiyorum ama yaşanma potansiyeli var ve bu atmosferik anomaliler oldukça yakın" dedi.

TÜRKİYE'NİN DOĞUSUNU İŞARET ETTİ

Hoogerbeets, riskin Türkiye'nin doğusunda ve İran'da yüksek olduğuna dikkat çekerken 6 ya da 7 şiddetinde depremlerin olası olduğunu öne sürdü. Hoogerbeets, "Çok sık olmuyor ama eğer İran'daysanız ekstra dikkatli olun" dedi.

OCAK AYININ ORTASINDA SANTORİNİ'Yİ TAHMİN ETMİŞ

Ocak ayının ortasında paylaşılan videoda Hoogerbeets'in Türkiye ile Yunanistan arasında bir deprem olabileceğini söylediği de görülüyor. Videoda Hoogerbeets, Yunanistan'da 6 büyüklüğünde bir deprem olabileceğini iddia ederek, "Bölgede ekstra dikkatli olunması gerek" demişti.

Türkiye\'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi

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Son Dakika Dünya Türkiye'de bir bölgeyi işaret eden sözde deprem kahini, tarih bile verdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (17)

  • Turan Okumuş:
    Tengri bizi korusun.. 52 48 Yanıtla
    fatih mazlum:
    Tengri kafatasci baskanini korusun sonra seni korur bize allah yeter 0 0
    AHMET YILMAZ:
    ALAŞ 0 0
  • ferhat eser:
    frank kardeş istanbulada bak bi zahmet ne görüyorsun 72 9 Yanıtla
  • miray:
    Onu Tanrı Bilir 23 45 Yanıtla
    fkıdkfkf:
    tanrı nedir 0 0
  • yıldıray yanık:
    Ferhat kaç kurtar kendini, 33 21 Yanıtla
  • ferhat eser:
    yıldıray kaçmak bizi işimiz değil kardeşim tedbir almak en mantıklısı kafaları değiştirirsek belkide milyonlarca insanın hayatını kurtarabiliriz 31 4 Yanıtla
  • Esper Nando:
    İyi güzel söylüyorsun da fakat Türkiye'de önce felaketler yaşanır sonra 1-2 göstermelik önlem alınır sonra unutulur. Bu denetlemeler bağımsız olmalı hiç bir partinin belediyenin hükümetin elinde olmamalı, kimsenin kendi çıkarı için kullanılmasına izin verilmemeli. Türkiye yetersiz kalıyorsa BM veya farklı kuruluşlardan destek almalı. Yazık günah göz göre göre bir sürü canımız gidiyor. 31 1 Yanıtla
  • Selin Aygüney:
    felaket tellalcısı 7 8 Yanıtla
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