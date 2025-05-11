İçişleri Bakan Yardımcısı Karaloğlu: Depremin yaraları sarılıyor

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, 6 Şubat Depremleri Asrın Felaketinden Asrın Birlikteliğine toplantısına katılmak ve TOKİ Deprem Konutlarını incelemek üzere Şanlıurfa'ya geldi.

Vali Hasan Şıldak ile birlikte GAP TEAM Sosyal Tesislerinde AFAD Başkanı Ali Hamza Pehlivan, Kaymakamlar, AK Parti Milletvekili Abdulkadir Emin Önen, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Sait Ağan yerel yönetim temsilcileri ve ilgili kurum yetkilileri ile toplantı gerçekleştiren Bakan Yardımcısı Karaloğlu, 11 ili ve 14 milyon insanı etkileyen 6 Şubat depremlerinin insanoğlunun karada yaşadığı en büyük deprem olduğunu söyledi.

"BÜYÜK BİR İHYA VE İNŞA ÇALIŞMASI YÜRÜTÜYORUZ"

3 haftadan bu yana deprem yaşanan illerde incelemelerde bulunduğunu sözlerine ekleyen Bakan Yardımcısı Karaloğlu, tüm illerde yaraların sarılması adına büyük bir ihya ve inşa çalışması olduğunun altını çizdi.

Vali Şıldak ise toplantının hayırlı olması dileklerinde bulunarak "Şanlıurfa'da kamu kuruluşlarımızın kapsamlı işbirliğiyle gerçekleştirdiğimiz deprem sonrası iyileştirme çalışmalarında çok iyi bir seviyeye ulaştık. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yıl sonuna kadar yürüttüğümüz çalışmaları tamamlamış olacağız" değerlendirmesinde bulundu.

KARALOĞLU TOKİ KONUTLARINDA İNCELEMELERDE BULUNDU

Deprem sonrası il genelinde yapılan çalışmaların tüm detayları ile ele alındığı toplantının ardından Bakan Yardımcısı Karaloğlu, Vali Şıldak ve toplantı heyeti; Karaköprü TOKİ Konutları, Gölpınar Kırsal Konutları ve Harran TOKİ Konutlarında bir dizi incelemelerde bulundu. Burada konutlarına yerleşen aileleri de ziyaret eden Bakan Yardımcısı Karaloğlu ve Vali Şıldak, tüm yapılaşmalarda gerek barınma gerekse sosyal donatı bakımından tüm detayların ele alındığını belirtti.

"TEK TEMENNİMİZ YARALARI SARMAK"

Ailelerden taleplerinin olup olmadığını ziyaretlerde soran Bakan Yardımcısı Karaloğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın hepimize talimatı var; 'Yılsonuna kadar son depremzede vatandaşımız evine yerleşene kadar durmayacaksınız, hep çalışacaksınız' dedi. Valimize de teşekkür ediyorum. Büyük emekleri geçti. Sahada olmaya devam edeceğiz. Tek temennimiz yaraları sarmak ve şehirlerimizi tekrardan daha da yaşanabilir hale getirmektir" dedi. Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, tarihi Harran ilçesinde incelemelerde bulundu ve Belediye başkanı Mahmut Özyavuz'dan bilgi aldı.