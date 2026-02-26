Yoğun bakımdaki usta oyuncudan haber var

"Seksenler" dizisinde canlandırdığı Muzaffer karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Yalçın Özden, 25 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. 78 yaşındaki sanatçının tedavisi devam ederken, ailesinden yeni bir açıklama geldi.
Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Özden'in sağlık durumuna ilişkin bilgiyi kardeşi Mehmet Özden paylaştı. Yoğun bakım ünitesindeki tedavinin sürdüğünü belirten Özden, sürecin olumlu ilerlediğini ifade etti.
Habertürk'e konuşan Mehmet Özden, "Hala yoğun bakımda. Dualarımız onunla. Durumunun iyiye gittiğini öğrendik. Üç gün sonra normal odaya alınacağı ifade edildi" dedi.
