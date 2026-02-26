Yoğun bakımdaki usta oyuncudan haber var - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Yoğun bakımdaki usta oyuncudan haber var

Yoğun bakımdaki usta oyuncudan haber var
26.02.2026 10:41
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

"Seksenler" dizisinde Muzaffer karakteriyle tanınan usta oyuncu Yalçın Özden, 25 Şubat'ta beyin kanaması geçirdi ve yoğun bakıma alındı. 78 yaşındaki sanatçının tedavisi devam ederken, kardeşi Mehmet Özden'den sağlık durumu hakkında bilgi verildi. Özden'in sağlık durumunun iyiye giderken birkaç gün içinde normal servise alınması bekleniyor.

"Seksenler" dizisinde canlandırdığı Muzaffer karakteriyle hafızalara kazınan usta oyuncu Yalçın Özden, 25 Şubat'ta geçirdiği beyin kanaması sonrası yoğun bakıma kaldırıldı. 78 yaşındaki sanatçının tedavisi devam ederken, ailesinden yeni bir açıklama geldi.

Türk tiyatrosunun önemli isimlerinden Özden'in sağlık durumuna ilişkin bilgiyi kardeşi Mehmet Özden paylaştı. Yoğun bakım ünitesindeki tedavinin sürdüğünü belirten Özden, sürecin olumlu ilerlediğini ifade etti.

"DURUMUNUN İYİYE GİTTİĞİNİ ÖĞRENDİK"

Habertürk'e konuşan Mehmet Özden, "Hala yoğun bakımda. Dualarımız onunla. Durumunun iyiye gittiğini öğrendik. Üç gün sonra normal odaya alınacağı ifade edildi" dedi.

Kültür Sanat, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yaşam Yoğun bakımdaki usta oyuncudan haber var - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Devrim Ulaş Devrim Ulaş:
    23 yıldır tiyatro çeken usta oyuncumuzdanda aynı haberi bekliyoruz 0 1 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu 6 saatte 30 ton birden avladı, koca bir servetin sahibi oldu
Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş Şehit pilotun vatan sevgisi çocukluktan geliyormuş
Böylesi görülmedi Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor Böylesi görülmedi! Kuyumcuların uykularını kaçıran rekor
Petrol zengini ülkeye soğuk duş Çıkan fatura öyle böyle değil Petrol zengini ülkeye soğuk duş! Çıkan fatura öyle böyle değil
Nereden nereye Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor Nereden nereye! Bir dönem efsaneydi şimdi ayakta durmakta zorlanıyor
İstanbul’un yanı başında kar yağışı etkili oluyor İstanbul'un yanı başında kar yağışı etkili oluyor

10:51
Okan Buruk’tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
Okan Buruk'tan maç sonu olay itiraf: Oynamak istemedi
10:45
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
Bakan Gürlek: Şike ile mücadeleye dair özel bir ekip kurmayı düşünüyorum
10:44
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
Hamburger siparişi veren vatandaş, paketi açınca kabusu yaşadı
10:40
Korkulan oldu Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
Korkulan oldu! Gökyüzü bir anda turuncuya döndü, bölge tahliye edildi
10:40
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ’’Ramazan’da olacak iş mi’’ deyip karakola koştu
Mahalleyi ayağa kaldıran olay: Muhtar ''Ramazan'da olacak iş mi?'' deyip karakola koştu
10:18
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Emekli bayram ikramiyesi belli gibi: Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girebilir
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.02.2026 11:23:01. #7.11#
SON DAKİKA: Yoğun bakımdaki usta oyuncudan haber var - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.