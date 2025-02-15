Beylikdüzü'nde Sevgililer Günü Etkinlikleri - Son Dakika
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Beylikdüzü'nde Sevgililer Günü Etkinlikleri

Beylikdüzü\'nde Sevgililer Günü Etkinlikleri

Beylikdüzü Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü düzenlediği etkinliklerle kutladı. Çocukların gösterileri, annelerin katılımıyla gerçekleştirilen atölyeler ve Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası'nın konseri ile dolu bir etkinlik günü yaşandı.

15.02.2025 10:33  Güncelleme: 10:37
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Beylikdüzü Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü'nü bir dizi etkinlikle kutladı.

Beylikdüzü Belediyesi, 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla çeşitli etkinlikler düzenledi. Belkısa ve Sadrettin Koç Gündüz Çocuk Bakımevi'ndeki öğrenciler, "Sevgi Günü" etkinliği kapsamında hazırladıkları gösterileri sergiledi. Etkinliğe katılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık, minik öğrencileri yalnız bırakmadı. Çocukların sevgi ve ilgisiyle karşılanan Başkan Çalık, "Sevgi Günü ile ilgili izlediğim ne güzel gösteriydi. Bu kente sevgiyle yaklaşıyor, birlikte daha güzel bir gelecek inşa etmenin heyecanını yaşıyoruz. 14 Şubat Sevgililer Günü kutlu olsun" dedi.

Aşk'ın Senfonisi Beylikdüzü'nde çaldı

Öte yandan Engelsiz Yaşam Merkezi'nden hizmet alan öğrencilerin anneleri de "Sevgi Günü" etkinliğinde, kurabiye yapım ve çini atölyelerinde bir araya geldi. Etkinliğe katılan Zehra Çalık, "İnsanları, hayvanları sevdiğimizi söylüyoruz ama kendimizi ne kadar sevdiğimize de bakmamız lazım. Herkes kendine dönüp baktığında, kendini gerçekten tanımaya başladığında ve kendini sevmeye başladığında bu ışık etrafınıza yayılmaya başlıyor. O yüzden kendimizi tanımaya fırsat verelim. İçimizdeki gücü, ışığı fark edip onu yaymaya devam edelim" diyerek herkesin gününü kutladı. 14 Şubat akşamında ise BAKSM Beylikdüzü Sahnesi'nde yerini alan Beylikdüzü Gençlik Senfoni Orkestrası, "Aşk'ın Senfonisi" konseri ile unutulmaz bir akşam yaşattı. 14 Şubat kapsamında ayrıca belediye tarafından, "Sevgililer Günü Ödüllü Bowling Turnuvası" düzenlendi. İki gün süren ve 78 çiftin katıldığı turnuvanın sonunda kazananlara hediye çekleri verildi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Beylikdüzü'nde Sevgililer Günü Etkinlikleri - Son Dakika

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