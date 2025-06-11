Ünlü oyuncu, telefonunu çalmaya çalışan hırsıza unutamayacağı bir ders verdi - Son Dakika
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Ünlü oyuncu, telefonunu çalmaya çalışan hırsıza unutamayacağı bir ders verdi

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Ünlü oyuncu, telefonunu çalmaya çalışan hırsıza unutamayacağı bir ders verdi
11.06.2025 14:30  Güncelleme: 14:44
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Ünlü oyuncu, telefonunu çalmaya çalışan hırsıza unutamayacağı bir ders verdi
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Bridgerton dizisinin oyuncularından Genevieve Chenneour, Londra'daki bir kafede telefonunu çalmaya çalışan hırsıza karşı cesurca direndi. Olay, 8 Şubat'ta Kensington High Street üzerindeki Joe & The Juice kafede meydana geldi. Güvenlik kamerası görüntülerinde, 27 yaşındaki Chenneour'un telefonunu çalan 18 yaşındaki Zacariah Boulares'e karşı kendini savunduğu anlar net bir şekilde görülüyor.

Londra'nın lüks kafelerinden birinde akıllara durgunluk veren anlar yaşandı. Netflix'in popüler dizisi Bridgerton'ın oyuncularından Genevieve Chenneour, cep telefonunu çalan sabıkalı bir hırsızla karşı karşıya geldi. Genç oyuncu ve arkadaşı, şaşkın müşterilerin gözleri önünde hırsıza karşı kahramanca direniş göstererek telefonunu geri almayı başardı.

Olay, 8 Şubat'ta Batı Londra'daki Kensington High Street üzerinde bulunan Joe & The Juice kafede meydana geldi. MailOnline'ın ilk kez yayınladığı güvenlik kamerası görüntülerinde, 27 yaşındaki Genevieve Chenneour'un telefonunu çalan 18 yaşındaki Zacariah Boulares'e karşı cesurca kendini savunduğu anlar net bir şekilde görülüyor.

Boulares'in, bu olaydan yaklaşık 18 ay önce, ünlü şarkıcı Aled Jones'un 17 bin sterlinlik Rolex saatini çalarken palayla tehdit ettiği ortaya çıktı. O dönemde 16 yaşında olan hırsız, Jones'a yönelik saldırısı nedeniyle hapse girmiş ancak 24 aylık cezasının sadece 14 ayını yattıktan sonra gençlik ıslahevinden erken tahliye edilmişti.

18 yaşına girmesiyle kimliği ve fotoğrafı açıklanabilen Boulares'in, Bridgerton'da Clara Livingston karakterini canlandıran Chenneour'u soymak da dahil olmak üzere bir dizi suça karıştığı belirlendi. Hırsızın kabarık suç geçmişi – 28 suça ilişkin tam 12 önceki mahkumiyet – 29 Mayıs'ta Chenneour'un telefonunu çalma ve başka bir müşteri olan Carlo Kurcishi'ye saldırma suçlarını kabul etmesiyle gözler önüne serildi.

MailOnline tarafından elde edilen özel görüntülerde, Chenneour ve arkadaşının köpek gezdirirken hedef alınan kapüşonlu hırsıza karşı cesurca direnişi anbean kaydedildi.

Genç hırsıza karşı verdiği mücadeleyi anlatan Chenneour, daha önce Mail'e şunları söylemişti: "Böyle karşılık vereceğimi beklemiyorlardı – ama verdim." Güvenlik kamerası kayıtlarında, Boulares'in Chenneour'un arkadaşının masadan ayrılmasını bekleyerek kafenin arkasında gizlice dolaştığı görülüyor. Tamamen siyah giysiler ve lacivert bir şapka takan kapüşonlu hırsız, Chenneour'un arkası dönükken telefonu kapıyor. Ancak Chenneour hızla harekete geçiyor ve arkadaşının da yardımıyla hırsızı etkisiz hale getiriyor.

Yorkshire doğumlu cesur oyuncu, hırsızın kaçmasını engellemek için kolunu uzatıyor ve telefonu elinden düşürüyor. iPhone'u yerden alan Chenneour, cihazı Boulares'e vurmak için kullanıyor ve hırsız çaresizce yerde kalıyor. Joe & The Juice'taki şaşkın müşteriler kalabalıklaşırken arbede devam ediyor. Kavga daha sonra kafenin arka tarafına yayılıyor ve Chenneour, arkadaşı ve Boulares'in görüntüleri sadece bir aynadan yansıyarak kameralara yansıyor. Yaklaşık dört dakikalık arbedenin ardından, pes eden hırsız, Chenneour'un arkadaşının yüzüne parmağını sallıyor ve telefonu alamadan kafeden ayrılıyor.

Chenneour, olay sonrası yaşadıklarını da açıkladı: "Screen Actors Guild Ödülleri'nden hemen önce bir beyin sarsıntısı geçirdim ve o zamandan beri sürekli gerginim. Köpeğim bile travma geçirdi – şimdi bana dokunan olursa paniğe kapılıyor ve beni korumaya çalışıyor. Kahve içmek, bu kadar dikkatli olmanızı gerektiren bir şey olmamalı." Genç oyuncu, Joe & The Juice çalışanlarına da olay sırasındaki ve sonrasındaki destekleri için minnettar olduğunu belirtti.

Boulares, 29 Mayıs'ta Westminster Sulh Ceza Mahkemesi'nde yargılandı ve telefon çalma ile başka bir müşteriye saldırma suçlarını kabul etti. Bridgerton oyuncusuna ait çalınan telefonun değeri bilinmezken, Boulares mahkemede yüksek sesle "Suçluyum" diye bağırdı. Ayrıca, bu yıl 30 Ocak'ta Londra'nın West End bölgesindeki bir pizzacıda bir müşteriden siyah deri bir el çantası çaldığını da itiraf etti. Sanık, 17 Haziran'da Isleworth Kraliyet Mahkemesi'nde yapılacak duruşmaya kadar tutuklu kalacak.

2024 yılında Londra'da 70.000'den fazla telefon çalındığı, Birleşik Krallık genelindeki toplam hırsızlık sayısının ise yaklaşık 100.000 olduğu tahmin ediliyor.

Ünlü oyuncu, telefonunu çalmaya çalışan hırsıza unutamayacağı bir ders verdi
Ünlü oyuncu, telefonunu çalmaya çalışan hırsıza unutamayacağı bir ders verdi
Ünlü oyuncu, telefonunu çalmaya çalışan hırsıza unutamayacağı bir ders verdi

Güvenlik Kamerası, Televizyon, Bridgerton, İngiltere, 3-sayfa, Londra, Dünya, Şubat, Dizi, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Ünlü oyuncu, telefonunu çalmaya çalışan hırsıza unutamayacağı bir ders verdi - Son Dakika

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