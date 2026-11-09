Bade İşçil\'den aşk açıklaması: Erkekler beni etkilemiyor

Ünlü oyuncu Bade İşçil, bir süredir kamera karşısına geçmemesinin ardından yeni projeleri ve özel yaşamı hakkında konuştu. Yürüyüş yaparken görüntülenen oyuncu, ne gelen oyunculuk tekliflerinden ne de aşk hayatındaki ihtimallerden etkilendiğini söyledi.

BADE İŞÇİL NEDEN DİZİLERDE OYNAMIYOR?

Türk televizyonlarının tanınan oyuncularından Bade İşçil, uzun süredir yeni bir dizi projesinde yer almıyor. Daha önce "Kuzey Güney", "Ezel" ve "Ufak Tefek Cinayetler" gibi yapımlarda rol alan İşçil, ekranlardan uzak kaldığı dönemde daha sakin bir yaşam sürmeyi tercih ediyor. İşçil, oyunculuğu tamamen bırakmadığını ancak gelen tekliflerin beklentilerini karşılamadığını dile getirdi. Önceki gün yürüyüş yaparken görüntülenen ünlü isme yeniden dizi projeleri soruldu. İşçil'in yanıtı, ekranlara dönüşü konusunda henüz kendisini heyecanlandıran bir teklif bulunmadığını gösterdi.

"BANA GELENLER ARASINDA BEĞENDİĞİM BİR İŞ YOK"

Bade İşçil, kendisine ulaşan senaryoları değerlendirdiğini ancak şu ana kadar içinde yer almak istediği bir hikayeyle karşılaşmadığını söyledi. Oyuncu, yeni projeler hakkındaki düşüncelerini şu sözlerle anlattı: “Keşke içinde olsam dediğim bir proje yok. Bana gelenler arasında beğendiğim bir iş yok.”

ERKEKLERLE İLGİLİ SORUYA VERDİĞİ YANIT ŞAŞIRTTI

Bade İşçil'in açıklamalarında en dikkat çekici bölüm ise aşk hayatıyla ilgili oldu. Kariyerine yönelik soruları yanıtlayan oyuncuya, özel hayatında yeni bir gelişme olup olmadığı da soruldu. İşçil, hayatında bir ilişki arayışı içinde olmadığını belirterek hem erkeklere hem de senaryolara ilişkin düşüncelerini tek cümlede birleştirdi. Ünlü oyuncu, aşk hayatıyla ilgili herhangi bir beklenti içerisinde olmadığını şu sözlerle ifade etti: “Ben öyle arayışta bir kadın hiç olmadım. Şu an ne senaryolar ne de erkekler etkilemiyor beni.”