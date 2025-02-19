TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürüldü - Son Dakika
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TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürüldü

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TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşması nedeniyle ''Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs'' suçlarından soruşturma başlatıldı. Turan ile Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras polis eşliğinde ifade için adliyeye götürüldü.

19.02.2025 16:21  Güncelleme: 16:32
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Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Orhan Turan hakkında, 13 Şubat'ta dernek genel kurulunda yaptığı konuşması nedeniyle 'yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' ve 'adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs' suçlarından re'sen soruşturma başlatıldı. Ayrıca Orhan Turan ile Yüksek İstişare Konseyi (YİK) Başkanı Ömer Aras polis eşliğinde ifade için adliyeye götürüldü.

BAŞSAVCILIKTAN AÇIKLAMA

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı TÜSİAD Başkanı Orhan Turan hakkında da soruşturma başlattı:

"Yapılmakta olan soruşturma sırasında, 13/02/2025 tarihinde gerçekleştirilen dernek genel kurulunda konuşma yapan TÜSİAD başkanı Orhan TURHAN isimli şahsın da konuşmasında, adli merciilerce yürütülmekte olan bir kısım soruşturma ve kovuşturmalarla ilgili yargıyı telkin ve yönlendirme ile gerçeğe aykırı, dezenformasyon içerikli, kamu barışını bozmaya elverişli nitelikteki beyanlarda bulunduğunun tespit edilmesi üzerine, yürütülmekte olan soruşturma kapsamında şüpheli Orhan TURHAN hakkında, Yanıltıcı Bilgiyi Alenen Yayma ve Adil Yargılamayı Etkilemeye Teşebbüs suçlarından dolayı re'sen soruşturma başlatılmasına karar verilmiş olup şüpheliler Orhan TURHAN ve Mehmet Ömer Arif ARAS'ın Cumhuriyet Başsavcılığımızda hazır bulundurulmalarının sağlanması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğüne talimat verilmiştir"

İLK GÖRÜNTÜLER

Öte yandan ifade vermek üzere adliyeye götürülen TÜSİAD Başkanı Orhan Turan'dan ilk görüntü de geldi:

TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürülüyor

NE OLMUŞTU?

TÜSİAD Genel Kurulu'nda konuşan TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras, "Seçilmiş belediye başkanları görevden alınıyor, yerlerine kayyum atanıyor. Bir siyasi parti lideri hakkında önce soruşturma başlatılıyor, sonra farklı bir nedenle tutuklanıyor" demişti. Aras, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkındaki davalarla ilgili olarak, "Bir büyükşehir belediye başkanı hakkında, yaptığı konuşmalar nedeniyle basın toplantısından dakikalar sonra soruşturmalar açılıyor" diye konuşmuştu.

Aras, 6 Şubat depremleri ve Kartalkaya yangını konusunda da yeterli denetimin olmaması ve "sistem bozukluğu" eleştirisini getirdikten sonra, "Sistemin kendi kendini düzeltme mekanizması olmalıdır. Sorumlular görevden ayrılmalı, hesap vermeli ve yerlerine yetkin kişiler gelmelidir" ifadesini kullanmıştı.

Soruşturma kararının ardından TÜSİAD'dan yapılan ikinci açıklamada, "Doğru olduğuna inandığımız tespit ve önerilerimizi demokratik kurum ve kurallara saygı ile katılımcı demokrasi ilkesi çerçevesinde şeffaflıkla paylaşıyoruz, bu ülkeye karşı sorumluluğumuz." ifadesi kullanılmıştı.

Söz konusu açıklamaları sonrasında TÜSİAD YİK Başkanı Ömer Aras hakkında "adil yargılamayı etkilemeye teşebbüs" ve "gerçeğe aykırı bilgiyi alenen yayma" suçlarından soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugünkü grup toplantısında konuyla ilgili, "TÜSİAD'ın haddi ziyadesiyle aşan provokasyon kokan açıklamalarına geçmeden önce demokrasilerde hiç kimse eleştiren azade değildir. Tutarlı yapıcı olması halinde eleştirilere kulağımızı tıkamadık tıkamayız. Demokrasimizin standardını yükselten yasakları kaldıran bizim iktidarlarımızdır. Kuklalarla işimiz olmaz. TÜSİAD yönetiminin açıklamaları sonrasında, emre amade uşak misali sıraya dizilen muhalefet figürlerini nazarı dikkate almıyoruz. TÜSİAD zihniyeti devletin onların tasallutu altında olduğu dönemlerin sembolüdür. Bunlar eski Türkiye'de siyaseti dizayn ediyorlardı. Başaramayacaksınız. Türkiye'nin terör örgütleriyle iltisaklı muhterislere teslim olmasını istiyorsanız bilin ki böyle bir şey asla gerçekleşmeyecek. TÜSİAD'ın Türkiye'de güven iklimini bozan örnekler olarak verdiği her türlü konu hukukun, hakimlerin yetki alanındadır." demişti.

TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürüldü

Orhan Turan, Ömer Aras, Politika, Ekonomi, Güncel, Şubat, Polis, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜSİAD Başkanı hakkında soruşturma başlatıldı! İfadeye götürüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (93)

  • İbrahim ozturk:
    suriye olduk iyice kimi sindirmek isteseler aynısı rezalet ülke bitik ülke 1419 2013 Yanıtla
  • Cocukluk askimsin:
    kendi sonunu hazırlıyor... demokrasinin olmadığı yerde her zaman kriz olur 849 1910 Yanıtla
  • Fatih şahan:
    istiyorlar ki kimse konuşmasın. 724 1589 Yanıtla
  • seyit abdullah:
    fitnenin büyüğü Tusiad 1199 554 Yanıtla
  • İsmail Gündoğdu:
    TÜSİAD bu ülkeye düşmanlık yapıyor 1237 456 Yanıtla
  • Fikret Çalışkan:
    hersey apaçık ortada sizin gibi düşünmeyen kim varsa içeri atarak susturmak çözüm değildir sandık gelecek hukuk herkes için var 579 104 Yanıtla
  • Volkan:
    akepeye karşı göz kırpan, yan bakan hakkında soruşturma açılır oldu. nedeni ise "yanıltıcı bilgiyi yayma" imiş. iyi de adamlar ekonomi kötü. şaka mı bu. bu mu yanıltıcı bilgi yani. yakında maaşım yetmiyor diyenleri de gözaltına alır bunlar :D :D. 479 81 Yanıtla
  • Hasan Yıldız:
    her ağzını açana soruşturma açın herkese sopa sallayın bitiremezsiniz yüzünüze yüzünüze gerçekleri vurmaya devam edecekler YARGININ BAĞIMSIZLIĞI na inanan var mı (koyunlar hariç) çok merak ediyorum :) 388 76 Yanıtla
  • Hamza Aktaş:
    doğru söylediği için daha fazla doğruları söylemesin diye susturma politikası adalet herkese lazım olacak 302 79 Yanıtla
  • DORUĞUN GERZESİ:
    konuşan gitti ... 254 61 Yanıtla
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