Son Dakika Söz Haberleri

23:06 Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak, aynı araçta trafik çevirmesine takıldı! Yaşadıkları panik 'Yeni bir aşk mı doğuyor?' sorusunu akıllara getirdi Kuruçeşme'de Murat Boz, Tuba Büyüküstün, Rıza Kocaoğlu ve Serkan Altunorak'ın içinde bulunduğu araç polis çevirmesine takıldı. Kameraları görünce yüzlerini gizleyen Tuba Büyüküstün ve Serkan Altunorak'ın panik halleri dikkatlerden kaçmadı. Bu durum "Yeni bir aşk mı doğuyor?" sorusunu doğurdu.

17:06 Banu Alkan Evleniyor! İşte Müstakbel Eşi... Türk sinemasının 'Afrodit' lakaplı sanatçısı Banu Alkan'ın nişanlandığı ve evlilik hazırlığı yaptığı ortaya çıktı. Banu Alkan'ın müstakbel eşi kim? İşte cevabı...

17:26 BİNALİ YILDIRIM İLE GÖRÜŞEN İZDEDA BAŞKANI ÖZKAN'DAN DEPREMZEDELERE KREDİ MÜJDE İZMİR Depremzedeleri Dayanışma Derneği (İZDEDA) Başkanı Haydar Özkan, AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım ile görüşmesi neticesinde alınan depremzedelere yönelik yeni kararları açıkladı.

15:06 Sürpriz Ayrılık! Böyle Duyuruldu Survivor All Star 2022 şampiyonu Nisa Bölükbaşı ile yaşadığı aşkla gündemde olan Ogeday Girişken, 'O Kız' adlı dizinin oyuncu kadrosundan son anda çıktı. Ogeday Girişken, 'O Kız' adlı dizinin oyuncu kadrosundan neden çıktı? İşte cevabı...

13:25 "Estetiğe para vermeyin" diyerek video paylaşan Esra Dermancıoğlu'na ilk yorum Seda Sayan'dan geldi Başarılı oyuncu Esra Dermancıoğlu, sosyal medya hesabından estetik yaptıranları tiye alan video paylaştı. Dermancıoğlu, yüzüne tuttuğu fön makinesiyle, "Estetiğe para veremeyenler bu yöntemi deneyin" dedi. Yaptırdığı estetik operasyonlarla gündemden düşmeyen Seda Sayan da Dermancıoğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayarak "Seviyorum seni" yorumunu yaptı.

10:31 Türkiye'den BM Güvenlik Konseyinde Irak'a "terörle mücadele" yanıtı Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli, Türkiye'nin Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği güçlü desteği her zaman koruduğunu, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin terör örgütleri tarafından ihlal edildiğini belirtti.

10:26 Türkiye'den BM Güvenlik Konseyinde Irak'a "terörle mücadele" yanıtı Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Öncü Keçeli, Türkiye'nin Irak'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği güçlü desteği her zaman koruduğunu, Irak'ın toprak bütünlüğü ve egemenliğinin terör örgütleri tarafından ihlal edildiğini belirtti.

16:40 İsrail, Rusya ile ilişkilerinin Yahudi Ajansı nedeniyle bozulmasından endişe ediyor İsrailli yetkililer, Rusya'daki İsrail Yahudi Ajansı (JAFI) temsilciliğinin tasfiyesi halinde Rusya'ya verilecek olası yanıtların medyaya sızmasının Moskova ile ilişkilere zarar verebileceği uyarısında bulundu.

13:01 Kerem Bürsin İspanya'ya Yerleşiyor mu? Gerçek Ortaya Çıktı Ünlü oyuncu Kerem Bürsin'in, İspanya'nın başkenti Madrid'e yerleşeceği yönündeki iddia magazin basınında çok konuşulmuştu. Bürsin, Madrid'e yerleşecek mi? Gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar...

11:31 Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açılışını yaptığı Büyükşehir'in 3 milyar 788 milyon TL'lik yatırımları Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, 6 bin yıllık tarihinin en büyük yatırımlarını alan Kayseri'de Toplu Açılış Töreni ile açılışını yaptığı 54 milyar TL'lik yatırımlar arasında sadece Kayseri Büyükşehir Belediyesi'ne ait 3 milyar...

20:45 Kılıçdaroğlu: Irkçılık yapmadan bütün mültecileri kendi ülkelerine davul- zurnayla göndereceğim CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bizim ülkemize değişik yerlerden gelen kardeşlerimiz var. Suriyeli göçmenlerimiz var. Afganlardan gelenler var. Size sözüm söz. Irkçılık yapmadan bütün mültecileri kendi ülkelerine davulla zurnayla göndereceğim. Kendi ülkelerinde yaşayacaklar.

16:25 KUZKA'nın desteğiyle kadın kooperatiflerine malzeme dağıtımı yapıldı Kastamonu Valiliği tarafından hazırlanan ve Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansınca desteklenen "Kadınlar Birleşiyor, Batı Karadeniz Kalkınıyor" projesi çerçevesinde Kastamonu, Çankırı ve Sinop bölgelerindeki kadın kooperatiflerine talep ettikleri malzemeler dağıtıldı.

15:01 Nişanlısından Hamile Olan Ünlü Oyuncu Sessizliğini Bozdu 2 aylık hamile olan oyuncu Yağmur Ün'ün "Zevcat' adlı sinema filminin kadrosundan çıkarıldığı iddia edilmişti. Yağmur Ün'den ayrılık iddialarına fotoğraflı yanıt geldi. İşte detaylar...

11:07 Türk ürünleri için uzak ülkelerde market rafları kiralanacak Ticaret Bakanlığı tarafından ihracatın menzilinin artırılması amacıyla hazırlanan Uzak Ülkeler Stratejisi'yle, Türk ürünlerinin satışı için uzak ülkedeki zincir süpermarketlerinin satın alma birimleri ile iş birlikleri geliştirilecek ve mağazalarda raf kiralama yönünde çalışmalar yapılacak.

21:07 Rusya, kolluk kuvvetleri temsilcileri dahil 39 Avustralya vatandaşına yaptırım kararı aldı Rusya Dışişleri Bakanlığı, kolluk kuvvetleri temsilcileri dahil 39 Avustralya vatandaşının ülkeye girişine yasak getirildiğini bildirdi.

17:09 BBC, eski kraliyet dadısı Tiggy Legge-Bourke'ye tazminat ödeyecek Britanya Yayın Kuruluşu (BBC), hakkında asılsız iddialar yaydığı gerekçesiyle Prens William ve Harry'nin eski dadısı Tiggy Legge-Bourke'ye tazminat ödeyecek.

16:16 Kutsi'nin eşi Sibel Ülker'den "psikolojik şiddet" uygulanıyor sözleri sonrası geri adım: Eşimden bahsetmedim, böyle bir durum söz konusu değil Sosyal medya hesabından yaptığı patlaşımda, "Bir yılı aşkın süredir çocuklarımla psikolojik şiddet görüyorum" diyen Kutsi'nin eşi Sibel Ülker, sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Ülker, bahsettiği kişinin eşi olmadığını söyleyerek, "Paylaşımımda sevgili eşim Kutsi'nin ismi dahi geçmemiştir. Kendisiyle boşanmadığımız gibi böyle bir durum söz konusu dahi değildir" dedi.

13:01 Şiddet Açıklaması Sonrası Bomba Gelişme! Şarkıcı Kutsi'nin eşi Sibel Ülker, 1 yıldır psikolojik şiddete uğradığını iddia etmişti. Bugün yeni bir açıklama yapan Sibel Ülker, yanlış anlaşıldığını söyledi. İşte detaylar...

17:03 Libya'da Dibeybe hükümetinden gençlere yönelik ekonomik destek Ekonomik ve siyasi taleplerle gençlerin temmuz başında birtakım eylemlerine sahne olan Libya'da, Ulusal Birlik Hükümeti gençlere konut kredisi verilmesi ve evlilik yardımlarının sürdürülmesi dahil bir dizi kararlar aldı.

14:52 Biden'ın ziyareti İsrail'in tüm taleplerini karşılamazken Filistinlileri de hayal kırıklığına uğrattı ABD Başkanı Joe Biden'ın Orta Doğu turu kapsamındaki ilk durağı İsrail'de beklentiler karşılıksız kalırken, bu ziyaretin Filistinlileri de hayal kırıklığına uğrattığı ifade ediliyor.

19:01 Ünlü Oyuncunun Hamile Olduğu Ortaya Çıktı! Cemal Hünal, Hande Subaşı, Yağmur Ün, Ebrar Alya Demirbilek'i buluşturan "Zevcat" filminin başrol oyuncusunun hamileliği sette kriz yarattı. Başrol oyuncusu değişti. İşte detaylar...

13:07 Ednan Arslan: "Asbest Bombası Olarak Adlandırılan Geminin İzmir'e Getirilmesini Kabul Etmiyoruz" CHP İzmir Milletvekili ve TBMM Çevre Komisyonu Üyesi Ednan Arslan, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın Brezilya donanmasına ait Nae Sao Paulo adlı savaş gemisinin İzmir’in Aliağa ilçesindeki gemi söküm tesislerine getirilmesine verdiği onaya tepki gösterdi. Arslan, “Asbest, radyasyon ve diğer kimyasal içerikli savaş mühimmatlarının sevk ve naklini yapmış, bu anlamda her türlü tehlikeyi üzerinde barındırma ihtimali oldukça yüksek olan bir savaş gemisinin, İzmir’e getirilmesini asla kabul etmiyoruz" dedi.

13:01 Murat Boz'dan Flaş Tuba Büyüküstün Açıklaması Dijital bir platform için çekilen "Another Self" dizisinde başrolü paylaşan Murat Boz ile Tuba Büyüküstün'ün aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Boz'dan iddialara cevap geldi. İşte detaylar...

06:43 16 Temmuz 2022 Ntv Yayın Akışı 16 Temmuz 2022 Cumartesi günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?

14:06 Küçük oyuncu Mustafa Konak, "O Kız" kadrosunda YENİ sezonda Kanal D ekranlarına gelecek olan, yönetmenliğini Özlem Günhan'ın yapacağı, Sırma Yanık'ın kaleme aldığı "O Kız" dizisinde, baba karakteri Kadir'i canlandıracak olan oyuncunun da Erkan Petekkaya olduğu öğrenilmişti.

06:42 13 Temmuz 2022 Ntv Yayın Akışı 13 Temmuz 2022 Çarşamba günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?

06:43 12 Temmuz 2022 Ntv Yayın Akışı 12 Temmuz 2022 Salı günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?

19:27 MUSTAFA SARIGÜL TÜRKİYE, İKİ İTTİFAKA MAHKUM OLMAYACAK KADAR DA BÜYÜK BİR ÜLKEDİR Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül Bursa'da; Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yaptığı açıklamada, Türkiye, iki ittifaka mahkum olmayacak kadar da son derece büyük bir ülkedir dedi.

00:04 Sarıgül'den 3. ittifak mesajı: Türkiye, iki ittifaka mahkum olmayacak kadar büyüktür Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, üçüncü bir ittifakın sinyalini verdi. Bursa'da konuşan Sarıgül, Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili yaptığı açıklamada, "Türkiye, iki ittifaka mahkum olmayacak kadar son derece büyük bir ülkedir" dedi.

06:43 11 Temmuz 2022 Ntv Yayın Akışı 11 Temmuz 2022 Pazartesi günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?

21:44 Aihm, Kavala Kararını Yarın Verecek. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), 18 Ekim 2017’den beri tutuklu bulunan iş insanı Osman Kavala davasında Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin 2 Şubat 2022 tarihinde başlattığı ihlal prosedürü kapsamındaki kararını yarın açıklayacak. İhlal kararının ilk kez Azerbaycan’a karşı uygulandığını belirten Avukat Benan Molu, “Bu karar da uygulanmazsa, Sözleşme uyarınca ve Avrupa Konseyi statüsü uyarınca, Türkiye’nin Konsey organları nezdindeki oy kullanma hakkının ve Konsey üyeliğinin askıya alınması, hatta üyelikten çıkartılmaya kadar bir dizi yaptırım öngörülüyor. Bu yola bu kadar sık başvurulabileceği öngörülememiş olmalı ki yaptırımların ne zaman uygulanmaya başlayacağı, hangi yaptırımın seçileceği, hangi aşamaya kadar gideceği konusu çok belirsiz. Bunlar süreç içerisinde belli olabilecek” diye konuştu.

06:43 10 Temmuz 2022 Ntv Yayın Akışı 10 Temmuz 2022 Pazar günü Ntv yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Ntv yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Ntv yayın akışında neler var merak ediliyor. Ntv kanalında bugün neler var?

23:01 Kötü Haberi Bu Sözlerle Duyurdu! Oyuncu Aytaç Şaşmaz, önceki gün Akmerkez'de görüntülendi. Spor salonundan çıktığını söyleyen oyuncu, tatile sevgilisi Cemre Baysel olmadan çıkacağını açıkladı. İşte detaylar...

17:01 Şöhret Olma Hikayesi Ortaya Çıktı! 'komşu' Detayı Şaşırttı 'Aşk-ı Memnu', 'Genco', 'Adını Feriha Koydum' ve 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' gibi sevilen projelerden tanıdığımız Hazal Kaya'nın nasıl şöhret olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Arif Hür, "2007 yılında başrolünde yer aldığı 'Genco' dizisiyle adını tüm Türkiye'ye duyuran Kaya, meğerse komşuları Nurcan Güzel'in vesilesiyle oyuncu olmuş" dedi. İşte detaylar...

15:33 Avrupa'daki personel eksikliği Türkiye'deki uçuşları da etkiliyor İNGİLTERE, Almanya, Hollanda ve Fransa başta olmak üzere Avrupa'daki havalimanlarında yaşanan personel sıkıntısı Türk Hava Yolları (THY) uçuşlarını olumsuz etkiledi.

15:21 Çin, Otomobil Tüketimi ve Sirkülasyonunu Artırmaya Yönelik Önlemler Açıkladı BEİJİNG, 7 Temmuz (Xinhua) -- Çin, otomobil sektörü üzerinde çok sayıda faktörün ağırlığını hissettirdiği bir dönemde otomobil sirkülasyonunu canlandırmak ve otomobil tüketimini artırmak üzere bir dizi önlem açıkladı.

14:53 Başkan Soyer'den detaylı İzmir sunumu Başkan Soyer'den detaylı İzmir sunumu Başkan Soyer, İzmir'deki çalışmalardan koku problemine kadar detaylı bir sunum yaptı "9 Eylül'de Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük organizasyonuna ev sahipliği yapacağız" Nobel'den sonra en büyük barış ödülü hedefiyle İzmir Barış Ödülü süreci...

11:41 Lübnan, BM'nin Pozisyonuna Bakmaksızın Suriyeli Mültecileri Ülkelerine Gönderecek BEYRUT, 7 Temmuz (Xinhua) -- Lübnan Göç ve Mülteciler Bakanı İsam Şerafeddin Çarşamba günü yaptığı açıklamayla Lübnan'ın, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği'nin (UNHCR) pozisyonuna bakmaksızın Suriyeli mültecilerin ülkelerine gönderilmesine yönelik ilk planını takip edeceğini söyledi.

01:46 BAKAN SOYLU: CUMHURİYET'İN İKİNCİ ASRINDA KENDİMİZ GİBİ YAŞAYACAĞIZ İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Biz Cumhuriyet'in ikinci asrında kendimiz gibi yaşayacağız, medeniyet değerlerimizde ne varsa, onu yaşayacağız, milli irade ne diyorsa onu yaşayacağız, dışarıdan ithal anlayışlarla bir gelecek inşa etmek niyetinde değiliz" dedi.

15:01 Stranger Things 4. sezonu izlenme süresiyle rekora koşuyor! Netflix, Stranger Things 4. sezonu ile birlikte biraz nefes aldı. Gündemden düşmeyen dizi, izlenme sayısıyla da göze çarpıyor.

13:29 Bakan Muş: "Tüm dijital platformlarda ürün yerleştirilmesini teşvik edeceğiz" Ticaret Bakanı Mehmet Muş, e-ticaretin en yaygın şekilde kullanıldığı Çin'e e-ihracatı artırmak için çevrim içi mağazalar kuracaklarını belirterek, "Bu bağlamda, Uzak Ülkeler Stratejimize de uygun bir şekilde çok yakın zamanda açıklayacağımız ve e-ihracatımızı artırmaya yönelik güçlü bir...

11:01 Hazal Kaya Nasıl Şöhret Oldu? Şaşırtan Gerçeği Arif Hür Açıkladı 'Aşk-ı Memnu', 'Genco', 'Adını Feriha Koydum' ve 'Pera Palas'ta Gece Yarısı' gibi sevilen projelerden tanıdığımız Hazal Kaya'nın nasıl şöhret olduğu ortaya çıktı. Gazeteci Arif Hür, Kaya'nın şöhret yolculuğuna dair bilinmeyen detayı ilk kez açıkladı. İşte detaylar...

21:19 Mısır ve ABD'den ortak hava tatbikatı Mısır ve ABD hava kuvvetleri, Mısır hava sahasında ortak tatbikat gerçekleştirdi.

18:24 Libya Başkanlık Konseyi, ülkedeki siyasi krize ilişkin çözüm planı hazırladı Libya Başkanlık Konseyi, ülkedeki siyasi tıkanıklığa çözüm bulmak için bir plan üzerinde anlaşma sağlandığını duyurdu.

15:33 İSTANBUL ? BURAK ÖZÇİVİT'İN YARGILANDIĞI DAVADA KARAR ? BEYKOZ'da dizi çekimleri sırasında set çalışanlarına küfür ettiği iddiasıyla hakkında 4 yıl 1 aya kadar hapis cezası istemiyle dava açılan oyuncu Burak Özçivit, "Hakaret" suçundan önce 3 bin lira adli para cezasına çarptırıldı.

15:01 Tuba Büyüküstün Hakkında Şok İddia! Dijital bir platform için çekilen "Another Self" dizisinde başrolü Murat Boz ile paylaşan Tuba Büyüküstün hakkında şaşırtan bir iddia ortaya atıldı. İşte detaylar...

13:32 Son dakika haberi... İstanbul merkezli suç örgütü operasyonunda bazı dizi oyuncuları ifadeye çağrıldı Son dakika haberler... İstanbul merkezli 13 ilde, "Sarallar" olarak bilinen organize suç örgütüne yönelik 119 şüphelinin gözaltına alındığı soruşturma kapsamında, aralarında bazı dizi oyuncularının da bulunduğu ünlü isimlerin ifadelerine başvuruldu.

11:49 Mine Tugay, "Neden hep yalnızsın?" sorusunu cevapladı: Yalnız değilim, özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum Oyuncu Mine Tugay, sosyal medya hesabında takipçileriyle soru-cevap yaptı. 43 yaşındaki Tugay, bir takipçisinin sorusuna verdiği yanıtla gündem oldu. "Neden hep yalnızsın?" sorusunu yanıtlayan güzel oyuncu, "Yalnız kalmayı birçok insana göre daha çok sevdiğim kesin ama yalnız değilim. Sadece özel hayatımı paylaşmayı sevmiyorum" dedi.

11:22 Aşkını İlan Etti! İlk Paylaşımı Bakın Ne Oldu? Uzun yıllardır iş insanı Faruk Çolakoğlu ile aşk yaşayan Özge Ulusoy, kural bozdu. Geçtiğimiz haftalarda, "İnternette Faruk'u aratınca ikimizin pek fotoğrafı görünmüyor. Bu durumu seviyoruz" diyen Ulusoy, sevgilisiyle fotoğrafını paylaştı. İşte detaylar...

19:54 Stranger Things'in 4. sezonu, sosyal medyada rekor kırdı Stranger Things 4. sezon hakkında 19 milyondan fazla Tweet atıldı: Kate Bush'un efsane şarkısı için ise 600 bin Tweet paylaşıldı.

11:44 Yılmaz Güney Gençlik Merkezi, kız öğrenci yurdu oluyor Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, yenileme çalışmaları bitmek üzere olan Yılmaz Güney Gençlik Merkezi'ni 400-500 kapasiteli kız öğrenci yurduna dönüştürebileceklerini belirterek, "Üniversite kazanıp kentimize gelen kızlarımızın yurt bulamadığı için memleketlerine geri...

17:34 NATO'nun Stratejik Konsept belgesinde Çin ilk kez, Rusya ise doğrudan tehdit olarak yer aldı NATO liderlerinin Madrid Zirvesi'nde kabul ettiği yeni Stratejik Konsept belgesinde Çin ilk defa tehdit unsuru olarak zikredilirken, stratejik ortak sayılan Rusya ise bu kez "en önemli ve doğrudan tehdit" olarak sınıflandırıldı.

07:54 Netflix kullanmayı bırakmak için 6 neden! Ünlü video akış platformu Netflix'in dezavantajlarını inceledik. İşte Netflix kullanmayı bırakmak için 6 neden...

11:57 Fıdh ve İHD'den 'Türkiye'de Sivil Topluma Yönelik İdari Taciz' Raporu İnsan Hakları Savunucularının Korunması için Gözlem Evi (FIDH-OMCT) ile üye kuruluşu İnsan Hakları Derneği (İHD), Türkiye’de insan hakları savunucularına yönelik baskılara ilişkin “Prosedüre Boğup, Başarısızlığa Mahkum Etmek: Türkiye’de Sivil Topluma Yönelik İdari Taciz” başlıklı raporu yayınladı. FIDH Başkan Yardımcısı ve İHD temsilcisi Reyhan Yalçındağ, “İdari denetimler sonucunda sivil toplum kuruluşlarına yönelik çok sayıda davanın açılmış olması, hükümetin bu denetimleri STK’lara yönelik yargı tacizinde bir araç olarak kullandığını ortaya koyuyor” dedi.

11:22 14 Yıllık Eşini İfşa Etti! Geçtiğimiz haftalarda Instagram hesabı açan Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan, yaptığı ifşayla dikkat çekti. İşte detaylar...

14:08 Bakan Bozdağ: "Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda herhangi bir anayasal ve yasal sorun yoktur" Bakan Bozdağ: "Cumhurbaşkanımızın adaylığı konusunda herhangi bir anayasal ve yasal sorun yoktur" "Cumhurbaşkanımızın orman yangınlarındaki idam yaptırımı açıklamasını bakanlık olarak değerlendirmeye aldık" Ağrı'ya bir dizi ziyaretler için gelen ve CHP Sözcüsü Faik Öztrak'ın açıklamalarıyla...

12:02 Erkan Petekkaya sevenlerini korkuttu! Çekim esnasında kalp krizi geçirdi Deneyimli oyuncu Erkan Petekkaya, yeni projesi Son Gün'ün çekimleri sırasında geçirdiği kalp krizi nedeniyle sevenlerini korkuttu. Apar topar hastaneye kaldırılan oyuncunun sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

01:32 İsrail'de, Bennett-Lapid koalisyonu döneminde yerleşim birimleri inşaatı yüzde 62 arttı İsrailli insan hakları örgütü "Peace Now" (Barış Şimdi), Filistin topraklarındaki Yahudi yerleşimlerinin Naftali Bennett öncülüğündeki koalisyon hükümeti döneminde yüzde 62 oranında arttığını ortaya koydu.

22:09 Vatandaş, Kılıçdaroğlu'na tavlada meydan okudu: Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile İstanbul'da bir dizi ziyaretlerde bulunan CHP lideri Kılıçdaroğlu, bir köy kahvesinde mola verdi ve köylülerin yaşadıkları ekonomik sıkıntıları dinledi. Ziyaretin sonunda bir vatandaş Kılıçdaroğlu'na teklifte bulunarak, "Benimle tavla oynarsan, oyumu sana vereceğim, söz" dedi. Kılıçdaroğlu ise teklifi "Tamam" diyerek kabul etti.

09:43 Instagram'da yüz tanıma dönemi! Instagram yüz tanıma özelliği ile kullanıcıların 18 yaşından küçük ya da büyük olduğunu tespit edebilecek.