Asena Keskinci tesettüre girdi - Son Dakika
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Asena Keskinci tesettüre girdi

Asena Keskinci tesettüre girdi
16.07.2026 15:38
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Son dönemin popüler yapımlarından Jasmine dizisindeki rolleriyle adından söz ettiren genç oyuncu Asena Keskinci, başrolünde yer aldığı yeni korku filmi Üç Harfliler: Mühür'ün setinden tesettürlü fotoğrafını paylaştı.

Bir dönemin efsane dizisi Bez Bebek'in Yağmur'u olarak hafızalara kazınan ve son olarak dijital platformda yayınlanan Jasmine dizisindeki iddialı sahneleriyle adından söz ettiren Asena Keskinci, bu kez bambaşka bir rolle hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Yeni korku filminin çekimleri için sete çıkan genç oyuncu, setten paylaştığı tesettürlü fotoğrafıyla sosyal medyada büyük ilgi gördü.

Asena Keskinci tesettüre girdi

"JASMINE"DEN KORKU FİLMİNE KESKİN DÖNÜŞ

Kariyerindeki başarılı yükselişini sürdüren Asena Keskinci, rotayı bu kez Türk sinemasının en popüler türlerinden biri olan korku sinemasına çevirdi. Türkiye'nin en bilinen korku serilerinden birinin yeni halkası olan "Üç Harfliler: Mühür" filminin başrolünü üstlenen güzel oyuncu, canlandıracağı yeni karakter için kamera karşısına geçti. 25 Eylül 2026 tarihinde tüm Türkiye'de vizyona girmesi planlanan film, şimdiden sinemaseverler tarafından merakla bekleniyor.

Asena Keskinci tesettüre girdi

"TESETTÜR BAYA YAKIŞIYOR ABLANIZA"

Yeni projesi için imaj tazeleyen Keskinci, filmin setinden tesettürlü halini paylaşarak takipçilerine sürpriz yaptı. Siyah başörtülü karesini sosyal medya hesabından yayınlayan ünlü oyuncu, esprili üslubuyla dikkat çeken paylaşımının altına şu notu düştü: "Tesettür baya yakışıyor ablanıza ama burada fotoyu bana çektirdikleri için armut gibi çıkmışım canınız sağolsun."

Magazin, Söz, Son Dakika

Son Dakika Magazin Asena Keskinci tesettüre girdi - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Seçimlerde akp den aday olur kesin 3 3 Yanıtla
  • yilmaz yilmaz yilmaz yilmaz:
    Seçimlerde kesin akp den aday 1 3 Yanıtla
  • Ali Murat Çetinkaya Ali Murat Çetinkaya:
    Bir kaç gün sonra yine aynı 0 0 Yanıtla
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