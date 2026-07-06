Medcezir ve Kuzey Güney gibi popüler dizilerde rol alan güzel oyuncu, son dönemde İnci Taneleri dizisinde canlandırdığı "Dilber" karakteriyle dikkatleri üzerine çekmişti.
Bir süredir ekranlarda görmediğimiz Hazar Ergüçlü, sosyal medya hesabından paylaştığı iddialı tatil pozlarıyla kendisinden sıkça söz ettirdi.
Son Dakika › Hazar Ergüçlü › Hazar Ergüçlü’den Tatilden Dikkat Çekici Pozlar - Son Dakika
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