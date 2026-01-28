Yüksel Baltacı'nın Müziği 'Taşacak Bu Deniz' ile Beğenildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Kültür Sanat

Yüksel Baltacı'nın Müziği 'Taşacak Bu Deniz' ile Beğenildi

Yüksel Baltacı\'nın Müziği \'Taşacak Bu Deniz\' ile Beğenildi
28.01.2026 11:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yüksel Baltacı, 'Taşacak Bu Deniz' dizisinde yer alan şarkıların beğenilmesinden mutluluk duydu.

TRT 1 ekranlarında yayınlanan "Taşacak Bu Deniz" dizisindeki şarkıların söz yazarı ve bestecisi Yüksel Baltacı, eserlerinin beğenilmesinden mutluluk duyduğunu söyledi.

Senaristliğini Ayşe Ferda Eryılmaz ve Nehir Erdem'in yaptığı, yönetmenliğini Çağrı Bayrak'ın üstlendiği, başrollerini Ulaş Tuna Astepe ve Deniz Baysal'ın paylaştığı dizinin çekimleri Trabzon'un ilçelerinde devam ediyor.

Baltacı'nın dizide yer verilen "Deli olmişum deli", "Gidelum", "Ha bu deniz taşacak", "Bezdum Allah", "Senun canın sağ olsun", "Ela mana" ve "Nasil sevdum" gibi eserleri, izleyicinin beğenisini kazandı.

Oyuncular Deniz Baysal ile Ava Yaman'ın da bazılarını seslendirdiği şarkılar, çeşitli sosyal medya platformlarında sıkça kullanılıyor.

Trabzonlu söz yazarı ve besteci Yüksel Baltacı, AA muhabirine, 9 yaşında komşularının hediye ettiği bağlamayla başladığı müzik hayatını 42 yıldır sürdürdüğünü söyledi.

Baltacı, ortaokulda yazdığı şiirlerin bir kısmını bestelediğini dile getirerek, 15'e yakın enstrüman çaldığını anlattı.

Dinlediği insan hikayelerine eserlerinde yer verdiğini belirten Baltacı, "1990 yılında İstanbul'a gittim. Amatör anlamda birkaç mekanda müzik yaptım, profesyonel anlamda duyulan ilk eserim Nayino'dur. Söz müziği bana ait, onunla bir başlangıç yaptık." dedi.

Baltacı, "Sen Anlat Karadeniz" ve "Sefirin Kızı" adlı dizilere de müzik yaptığını ifade ederek, "Taşacak Bu Deniz" dizisinin senaristleriyle arkadaş olduğunu, daha önce de bazı projelerde beraber çalıştıklarını aktardı.

İşin mutfağında olmanın kendisine keyif verdiğinin altını çizen Baltacı, bir süredir eserlerini kimseye vermediğini, "Taşacak Bu Deniz" dizisinin hikayesini okuduktan sonra senaristlerle bir araya gelerek müziklerini yaptığını belirtti.

Baltacı, dizinin yakaladığı başarının sırrının ekibin uyumlu çalışması olduğuna işaret etti.

Dizideki sahne ve karakterlere göre de eser yazdığını anlatan Baltacı, "Benim sağlam bir beste stokum var. Oraya hemen bir söz uyarlıyoruz. Sonuç bizim de hoşumuza gidiyor. İnsanlar da o bölüm ya da sahneye 'Buraya bu kadar mı olur?' diyor, herkesten böyle tepkiler alınca da 'Biz başarılı olmuşuz.' diyoruz." ifadelerini kullandı.

Baltacı, ekibin özveriyle çalışmasının seyircide karşılık bulduğu dizide şimdiye kadar 16 şarkısının yayınlandığını vurgulayarak, "İki bölümde bir yeni, sıfır şarkıyla çıkıyoruz. Projedeki şarkıların hiçbirini daha önce duymuş olamazsınız çünkü bir kısmını buraya göre uyarlayıp yapıyoruz. Bir kısmını stoklardaki eserlerden uyarlayıp yayınlıyoruz." diye konuştu.

Ulaş Tuna Astepe ve Burak Yörük'ten şarkı sürprizi

"Eleni" karakteri için yazdığı, bir kısmı Yunanca, bir kısmı da Rumca'ya çevrilen şarkının çok ilgi gördüğünü ifade eden Baltacı, şöyle devam etti:

"Coğrafyamız çok güzel, bizde ilçeler arasında dil, lehçe, enstrüman değişir, onu mozaiklemeye çalışıyoruz. Sevgili Ava'nın çok güzel bir sesi var. Ben ona 'kuzum' diyorum, mükemmel bir sesi var. Adil'in de sesi güzelmiş. Burak'ın da sesi güzel, belki yakında böyle de bir şey olabilir. Deniz Baysal dizinin jeneriğini de seslendirdi. Şivesiyle her türlü güzel oldu, gayet de içimize sindi, güzel de tepkiler aldık, çok beğenildi. Jenerik türkümüzün sözlerinin bir kısmını sevgili Ferda ve Nehir yazmıştı. Jenerik müziğinin düzenlemesi ve bestesi bana ait. Oyuncuların seslerinin güzel olması çok güzel bir sürpriz. İçlerinde gerçekten sesi güzel arkadaşlarımız var. Hoşuma da gidiyor. Hem oynayıp hem eserimi okumaları beni mutlu ediyor."

Takdir edilmenin sanatçılar için mutluluk kaynağı olduğunu dile getiren Baltacı, sosyal medyadan kendisine ulaşan kişilerin "Ağabey, bu hafta yeni eser var mı?" sorularıyla karşılaştığını anlattı.

Baltacı, memleketinden kopmadan Karadeniz müziklerine katkı sağlamaya çalıştığını vurgulayarak, "Eserlerimin izleniyor olması çok hoşuma gidiyor. Bu güzel bir şey, umarım daha da güzel olacak. 150'ye yakın şarkım var elimde. Uzun süredir vermedim elimizde birikti, zamanla teker teker ortaya çıkaracağız." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Kültür Sanat, Karadeniz, Kültür, Sanat, Müzik, Dizi, Söz, Trt, Son Dakika

Son Dakika Kültür Sanat Yüksel Baltacı'nın Müziği 'Taşacak Bu Deniz' ile Beğenildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Engelli Adamın Altınları Çalındı Engelli Adamın Altınları Çalındı
DEM Parti’den CHP’ye ziyaret DEM Parti'den CHP'ye ziyaret
Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti Eski eşini ağır yaralayıp kayınvalidesini öldüren kişi, intihar etti
Nereden nereye Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig’e transfer oldu Nereden nereye! Daniel Güiza 45 yaşında Bölgesel Lig'e transfer oldu
Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı Aziz İhsan Aktaş davasında ilk gün! Belediye başkanları aylık gelirlerini açıkladı
Youri Tielemans’a büyük şok Youri Tielemans'a büyük şok
Fenerbahçe transferde gaza bastı Yıldız golcü imzayı atabilir Fenerbahçe transferde gaza bastı! Yıldız golcü imzayı atabilir
Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı Sabah ahırına giden vatandaş, gördüğü manzara karşısında yıkılıp kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çağrı: Kürt kardeşlerim oyunlara gelmeyin
Manchester United’a yıldız isimden çok kötü haber Manchester United'a yıldız isimden çok kötü haber

11:55
Fener’in yıldızı Galatasaray’ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
Fener'in yıldızı Galatasaray'ın paylaşımını beğendi, ortalık karıştı
11:40
Süper Lig’e çıkma hayali kuran Amedspor’un başını yakan paylaşım
Süper Lig'e çıkma hayali kuran Amedspor'un başını yakan paylaşım
11:34
Ülke adım adım karanlığa Kölelik sistemini geri getiriyorlar
Ülke adım adım karanlığa! Kölelik sistemini geri getiriyorlar
11:28
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir İşte Galatasaray’ın play off turundaki muhtemel rakipleri
City maçı sonrası dünya devleri gelebilir! İşte Galatasaray'ın play off turundaki muhtemel rakipleri
11:26
Gonca Vuslateri’nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
Gonca Vuslateri'nden DEM Partilileri kızdıracak saç örme yorumu
11:13
Köfteci Yusuf’a büyük şok 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
Köfteci Yusuf'a büyük şok! 163 bin kişinin verileri ihlal edildi
11:08
14 suçlu 5 ülkede yakalandı Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
14 suçlu 5 ülkede yakalandı! Aralarında Çirkinler suç örgütü yöneticisi de var
11:02
Şara’dan Macron’a görülmemiş ayar Fransız lider öfkeden deliye döndü
Şara'dan Macron'a görülmemiş ayar! Fransız lider öfkeden deliye döndü
10:50
“RTÜK göreve“ çağrıları Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
"RTÜK göreve" çağrıları! Dizide üç kadın hamile kaldı ancak hiçbiri kocalarından değil
10:28
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
Uyuşturucu partilerinin barmeni itirafçı oldu! 20 ünlünün ismini savcılığa verdi
10:03
Heyecan dorukta İşte Manchester City-Galatasaray maçının muhtemel 11’leri
Heyecan dorukta! İşte Manchester City-Galatasaray maçının muhtemel 11'leri
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2026 12:13:51. #7.11#
SON DAKİKA: Yüksel Baltacı'nın Müziği 'Taşacak Bu Deniz' ile Beğenildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.