Tolga Sarıtaş\'tan Serhat Kılıç\'a duygusal veda: Bu kadar ani ve erken gideceğini bilmiyordum

Oyuncu Serhat Kılıç'ın 51 yaşında hayatını kaybetmesi sanat dünyasında büyük üzüntü yarattı. Kılıç'ın yıllar önce Söz dizisinde birlikte rol aldığı Tolga Sarıtaş, eski rol arkadaşına sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla veda etti. Sarıtaş, "Serhat abi, genç yaşımda karşılıklı oynarken şanslı olduğumu biliyordum ama bu kadar ani ve erken gideceğini bilmiyordum. Devrin daim olsun" ifadelerini kullandı.

YILLAR SONRA YENİDEN AYNI DİZİDE BULUŞACAKLARDI

Tolga Sarıtaş ile Serhat Kılıç, Söz dizisinde birlikte rol almıştı. İki oyuncunun yolları yıllar sonra Teşkilat dizisinde yeniden kesişecekti.

Kılıç, dizinin 7. sezon kadrosuna dahil edilmiş ancak çekimlere başlamadan kısa süre önce sağlık sorunları nedeniyle projeden ayrılmıştı. Kılıç'ın diziden ayrılığının duyurulmasından yalnızca bir gün sonra hayatını kaybetmesi, yaşanan acıyı daha da derinleştirdi.

ŞORAY UZUN'DAN SON VEDA

Serhat Kılıç'ın Seksenler dizisinden rol arkadaşı Şoray Uzun'un veda mesajı da yürek burktu. Uzun, "Ömrümüzün 10 yılını beraber geçirdik. Güldük, ağladık, kavga ettik, barıştık, uzun uzun dertleştik, uzun uzun sustuk. Şarkılar söyledik. Tabii sen çok daha güzel söyledin. Ben karşılıklı oynarken bazen seni seyrederken repliğimi unuturdum... Huzur içinde uyu." sözleri ile Kılıç'a veda etti.

SANAT DÜNYASINDAN PEŞ PEŞE VEDA MESAJLARI

Kılıç'ın ölüm haberinin ardından çok sayıda oyuncu ve sanatçı sosyal medya hesaplarından duygusal mesajlar paylaştı. Meslektaşlarının mesajlarında özellikle Kılıç'ın ani kaybına duyulan şaşkınlık ve üzüntü öne çıktı.

Ceyhun Fersoy, Kılıç'ın Seksenler'deki unutulmaz karakterine gönderme yaparak, "Ergun Plak Abi! Ne günler yaşadık beraber. Seni çok iyi ve güzel hatırlayacağım. Kendine orada iyi bak. Çok yetenekli abim" ifadelerini kullandı.

Pelin Akil ise "Serhat Kılıç... O kadar üzgünüm ki... Müthiş bir kalp ve dev bir yetenek... Daha yeni seni konuşmuştuk" sözleriyle üzüntüsünü dile getirdi.

Burak Deniz, "Canım Serhat abi... Ne diyim bilemiyorum çok üzgünüm, şoktayım" derken, Sedef Avcı ise "Çok erken olmadı mı be Serhat? İnanılmaz üzgünüm. Yolun ışık olsun" mesajını paylaştı.

"BİLKENT TİYATRODAN ABİMİZDİ"

Serhat Kılıç'ın tiyatro çevresinden tanıyan isimler de üzüntülerini sosyal medyadan paylaştı.

Şahan Gökbakar, "Bilkent tiyatrodan abimizdi. Allah rahmet eylesin, başımız sağ olsun" derken, Asuman Dabak ise "Mekanın cennet olsun. Ah be canım delibaş Serhatcığımız. Çok üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Demet Akbağ, "Çok üzgünüm, sevenlerine ve yakınlarına sabırlar diliyorum. Başımız sağ olsun. Allah rahmet eylesin" mesajını paylaşırken, İlker Ayrık da "Başımız sağ olsun" sözleriyle taziyesini iletti.

Kılıç'ın vefatı sonrası Şükran Ovalı, Yekta Kopan, Bennu Yıldırımlar, Derya Bedavacı, Ahu Yağtu, Ayça Bingöl, Tuğrul Tülek, Begüm Öner, Hakan Bulut, Reha Özcan, Necmi Yapıcı, gibi birçok isim de sosyal medya hesaplarından başsağlığı mesajları yayımladı.