Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp... - Son Dakika
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Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Uzak Şehir\'in Pakize\'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...
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Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir'in yıldızı Yaren Güldiken, bahçede kitap okuyup güneşlendiği doğal karesini "low cortisol life" notuyla paylaştı. Rol arkadaşı Alper Çankaya ile yaşadığı aşkla da adından söz ettiren güzel oyuncunun sakin ve huzur dolu pozları takipçilerinden büyük beğeni topladı.

Kanal D'nin ilgiyle izlenen dizisi Uzak Şehirde canlandırdığı Pakize karakteriyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan Yaren Güldiken, sosyal medya hesabından yaptığı son paylaşımla dikkatleri üzerine çekti. Doğayla baş başa huzurlu anlarını paylaşan güzel oyuncu, kısa sürede beğeni yağmuruna tutuldu.

"LOW CORTISOL LIFE" NOTUYLA DİKKAT ÇEKTİ

Doğayla iç içe bir bahçede güneşlenirken ve elinde kitapla dinlenirken çekilen karesini takipçilerinin beğenisine sunan Yaren Güldiken, paylaşımına "low cortisol life" (düşük kortizollü yaşam) notunu düştü. Son dönemde sosyal medyada oldukça popüler hale gelen bu ifade; stresi en aza indirmeyi, zihni dinlendirmeyi ve çok daha sakin, dengeli bir yaşam tarzını benimsemeyi simgeliyor.

TAKİPÇİLERİNDEN BEĞENİ VE YORUM YAĞMURU

Doğal hali ve sade tarzıyla göz dolduran güzel oyuncunun huzur dolu karesi, kısa sürede binlerce etkileşim aldı. Takipçileri Güldiken'in paylaşımının altına; "Tam bir yaz modu", "Huzur dolu" ve "Doğallığın çok güzel" şeklinde övgü dolu yorumlar yağdırdı.

ROL ARKADAŞIYLA AŞK YAŞIYOR

Sosyal medya paylaşımlarının yanı sıra özel hayatıyla da merak konusu olan Yaren Güldiken'in aşk hayatı da gündemdeki yerini koruyor. Başarılı oyuncu, Uzak Şehir dizisindeki rol arkadaşı Alper Çankaya ile birliktelik yaşadığını, dizinin sezon finali yapmasının ardından ilan etmişti.

İşte sosyal medyayı sallayan o pozlar; 

Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...
Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...
Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp...

Uzak Şehir, Çankaya, Kanal D, Magazin, Söz, Son Dakika

Son Dakika Magazin Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp... - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Fatih SARIOĞLU Fatih SARIOĞLU:
    ne okudun pakize bize anlat bakalım 2 1 Yanıtla
  • Muhammet Hayri Muhammet Hayri:
    neyini bu şimdi bundan çok var heryerde 0 0 Yanıtla
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SON DAKİKA: Uzak Şehir'in Pakize'sinden olay pozlar: Bikinisiyle çimlerin üzerine uzanıp... - Son Dakika
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