Taşacak Bu Deniz'in kadrosundan çıkarılan Gezep isyan etti - Son Dakika
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Taşacak Bu Deniz'in kadrosundan çıkarılan Gezep isyan etti

Taşacak Bu Deniz\'in kadrosundan çıkarılan Gezep isyan etti
18.06.2026 10:24
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'Taşacak Bu Deniz' dizisinde fırtınalar estiren "Gezep" karakterine hayat veren Onur Dilber, sezon arasında şok bir kararla kadrodan çıkarıldı. Ayrılığı tatildeyken öğrenen başarılı oyuncu, sosyal medyadan yaptığı sitem dolu açıklamada "Karakterin son haftalardaki gerilemesine anlam veremezken yeni sezonda olmayacağımı üzülerek öğrendim. Söylenecek çok söz var, zamanı gelince söyleriz" diyerek yapıma rest çekti.

Ekranların sevilen dizisi 'Taşacak Bu Deniz'de şoke eden bir ayrılık yaşandı. Dizide canlandırdığı "Gezep" karakteriyle izleyicinin büyük beğenisini toplayan başarılı oyuncu Onur Dilber, sezon finali arasındayken kadrodan çıkarıldığını öğrendi. Yaşadığı şaşkınlığı ve kırgınlığı sosyal medya hesabından paylaşan Dilber, sitem dolu bir açıklama imzaladı.

"ŞAŞIRARAK VE ÜZÜLEREK ÖĞRENDİM"

Tatilde olduğu sırada yeni sezonda kadroda yer almayacağı kendisine bildirilen Onur Dilber, ayrılık haberini şu sözlerle duyurdu: "TBD dizisinde çok severek oynadığım Gezep’in, yeni sezonda olmayacağını şaşırarak ve üzülerek öğrendim. Diziye çok güzel başlayarak seyircinin sevgisini kazanan Gezep’in haftalardır yaşadığı gerileme ve karakterin özüne aykırılık, seyircinin de malumuydu."

Taşacak Bu Deniz'in kadrosundan çıkarılan Gezep isyan etti

"ANLAM VEREMEDİM, SÖYLENECEK ÇOK SÖZ VAR"

Karakterinin son bölümlerdeki gidişatından kendisinin ve seyircinin rahatsız olduğunu açık yüreklilikle dile getiren ünlü oyuncu, senaryo ekibine ve yapım yönetimine şu sözlerle yüklendi: "Karakterin özüne döneceğini ve vadedilen hikayesini yeni sezonda göreceğimizi umut ederken, yaşadığım bu duruma anlam veremediğimi ve derinden üzüldüğümü bilmenizi isterim. Söylenecek çok söz var aslında, zamanı gelince söyleriz inşallah. Gezep’i sevmiş, beni desteklemiş, üzerimde emeği olan herkese sevgiyle… Yeni ve daha güzel hikayelerde, yeni karakterlerde görüşmek buluşmak umuduyla…"

Taşacak Bu Deniz'in kadrosundan çıkarılan Gezep isyan etti

Onur Dilber’in bu "Zamanı gelince söyleriz" çıkışı, dizi kulislerinde yapım şirketiyle oyuncu arasında arka planda büyük bir kriz yaşandığı iddialarını güçlendirdi.

Magazin, Son Dakika

Son Dakika Magazin Taşacak Bu Deniz'in kadrosundan çıkarılan Gezep isyan etti - Son Dakika

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