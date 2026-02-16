Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor - Son Dakika
Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor

Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor
16.02.2026 19:10
Bir dönem ekranlara damga vuran Akasya Durağı dizisi yeniden çekilecek. Hayatını kaybeden usta sanatçı Zeki Alasya'nın canlandırdığı Nuri Baba karakteri için arayışlar da başladı. Söz konusu karakter için Erdal Özyağcılar, Şener Şen, Halil Ergün ve Metin Akpınar ile görüşüldüğü öğrenildi.

Bir döneme damga vuran fenomen dizi Akasya Durağı, yeni bölümleriyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yapım ekibi, dizinin en sevilen karakterlerinden olan ve hayatını kaybeden usta sanatçı Zeki Alasya'nın canlandırdığı "Nuri Baba" rolü için titiz bir arayış süreci başlattı. Durağın yeni babasının kim olacağı şimdiden merak konusu oldu.

NURİ BABA KARAKTERİ İÇİN 4 ADAY VAR

Nuri Baba karakteri için Türk sinemasının usta isimleri Erdal Özyağcılar, Şener Şen, Halil Ergün ve Metin Akpınar ile görüşmelere başlandığı öğrenildi. Özellikle Zeki Alasya'nın uzun yıllar partnerliğini yapan Metin Akpınar'ın ismi duygusal bir adım olarak öne çıkarken, yapım şirketinin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Mh459267 Mh459267:
    ERDAL ÖZYAĞCILAR OLUR..DİĞER USTALAR BİRAZ YAŞLI 10 4 Yanıtla
  • ender3316 ender3316:
    halil ergün 2 7 Yanıtla
  • Bülent Yıldız Bülent Yıldız:
    kesinlikle şener Şen olmalı 7 1 Yanıtla
  • VillaUmut VillaUmut:
    Dizi o dönem verdiği mesajları verebilecek mi? Hayır, veririse 2 bölüm bile dayanamaz RTÜK içinden geçer dizinin :) 3 1 Yanıtla
  • Yildirim Bektas Yildirim Bektas:
    isinleri gecenin 4 üde Türk sinemasının efsaneleri..bir gercek varki bunlardan biri başrol oynarsa dizi reytıng patlaması yaşar..erdal özyagcılar mımıklerı hareketlerı davranısları ıle 1 tık önde gıbı..şener sen efsanesi yorgun metin akpınar halt ergun bunlarda yorgun gıbı 0 3 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
