Akasya Durağı yeniden çekilecek! Nuri Baba için 4 isimle görüşülüyor

Bir döneme damga vuran fenomen dizi Akasya Durağı, yeni bölümleriyle yeniden ekranlara dönmeye hazırlanıyor. Yapım ekibi, dizinin en sevilen karakterlerinden olan ve hayatını kaybeden usta sanatçı Zeki Alasya'nın canlandırdığı "Nuri Baba" rolü için titiz bir arayış süreci başlattı. Durağın yeni babasının kim olacağı şimdiden merak konusu oldu.

NURİ BABA KARAKTERİ İÇİN 4 ADAY VAR

Nuri Baba karakteri için Türk sinemasının usta isimleri Erdal Özyağcılar, Şener Şen, Halil Ergün ve Metin Akpınar ile görüşmelere başlandığı öğrenildi. Özellikle Zeki Alasya'nın uzun yıllar partnerliğini yapan Metin Akpınar'ın ismi duygusal bir adım olarak öne çıkarken, yapım şirketinin kısa süre içinde resmi açıklamayı yapması bekleniyor.