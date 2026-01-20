Sinem Ünsal annesinin fotoğrafını paylaştı, takipçileri yorum bombardımanına tuttu

Uzak Şehir dizisinde hayat verdiği Alya karakteriyle dikkat çeken Sinem Ünsal, hem kariyeri hem de özel hayatıyla gündemdeki yerini koruyor. Başarılı oyuncu, bu kez annesiyle yaptığı paylaşımla sosyal medyada ilgi odağı oldu.

YILIN TELEVİZYON PERFORMANSI ÖDÜLÜ

Her adımı yakından takip edilen Sinem Ünsal, geçtiğimiz günlerde düzenlenen düzenlenen ödül töreninde 'Yılın Televizyon Performansı' ödülüne layık görüldü. Ünsal, performansıyla sezonun öne çıkan isimleri arasında yer aldı.

ANNESİYLE PAYLAŞIMI GÜNDEM OLDU

Ödül sonrası sosyal medyada aktif paylaşımlar yapan Ünsal, annesinin doğum gününü de unutmadı. Annesiyle birlikte çekilen bir kareyi paylaşan oyuncu, gönderisine "İyi ki doğdun canım annişim. Seni çok seviyorum" notunu ekledi.

YORUM BORBARDIMANINA TUTULDU

Anne-kız karesi kısa sürede yoğun ilgi gördü. Paylaşımın altına yapılan yorumlardan bazıları şunlar;

Sinem'in güzelliğini kimden aldığı belli

Anne - kız çok güzelsiniz.

Annesinin kızı...

Güzellik genetik...

İşte gündem olan o paylaşım;