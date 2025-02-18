Kanal D\'nin Yeni Dizisi \'Piyasa\' 22 Şubat\'ta Başlıyor

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KANAL D'nin merakla beklenen yeni dizisi 'Piyasa' 22 Şubat Cumartesi günü ilk bölümüyle izleyiciyle buluşacak. Siyah ve beyazın griye dönüşme hikayesini anlatan 'Piyasa', medya, magazin ve dizi dünyasındaki aşk, ihanet ve güç mücadelesini ekrana getirecek. Uzun bir aranın ardından seyirciyle buluşacak olan Ayça Bingöl, gözü kara Ahsen adlı bir gazeteciyi canlandıracak. Bingöl'ün Ahsen karakteri şimdiden sosyal medyada konuşulmaya başlandı.

'SEYİRCİNİN İLGİSİNİ ÇEKECEK'

Ahsen karakterinin kendisini etkilediğini söyleyen Bingöl, diziyle ilgili duygularını paylaştı. "Bu projede çok sevdiğim arkadaşlarımla tekrar buluştum. Zuhal Olcay, AlpNavruz ve diğer genç arkadaşlar, yönetmenimiz Serdar Gözelekli de daha önce çalıştığım bir yönetmendi. O yüzden kendimi onlardan gibi hissettiğim bir süreçten geçiyorum. 'Piyasa'nın hikaye olarak da seyircinin ilgisini çekeceğini düşünüyorum" şeklinde konuştu.

'AHSEN KADIN HAKLARI SAVUNUCUSU'

Ahsen rolünün kendisini heyecanlandırdığını belirten Bingöl, "Ahsen bağımsız gazeteci, köşe yazıları var. Kendisi internet üzerinden yayın yapıyor. Hem sektör anlamında haberler, hem magazin haberleri hem de gündem haberleriyle bu hikayenin merkezinde olacak. Ahsen kadın hakları savunucusu, Münevver'e (İlayda Alişan) kol kanat gerecek bir karakter ve kendi uğradığı birtakım haksızlıklar ve Münevver'in uğrayacağı haksızlıklara karşı dimdik duracak bir kadın. O güçlü olma hali ve hak savunuculuğu beni heyecanlandırdı."

'Piyasa' ilk bölümüyle 22 Şubat Cumartesi saat 20.00'de Kanal D'de izleyiciyle buluşacak.