Sultangazi\'de 6 Şubat deprem şehitleri anıldı

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Asrın felaketinin yıl dönümünde Sultangazi Belediyesi'nce ilçede bir dizi anma programı düzenlendi. 6 Şubat sabahı Sultançiftliği Merkez Camisi'nde sabah namazından sonra depremde hayatını kaybedenler için Kur-anı Kerim okundu, dualar edildi. SAK-E, ilçedeki okullarda gün boyu deprem tatbikatı düzenledi. Akşam ise düzenlenen anma programında duygusal anlar yaşandı.

Asrın felaketinin üzerinden tam 2 yıl geçti. Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 11 ilde yıkıma sebep olan depremlerde 50 binden fazla vatandaşımız hayatını kaybetti. Tüm Türkiye'yi derinden sarsan asrın felaketinin acısı hiç dinmedi. Felaketin 2'nci yıl dönümünde Sultangazi Belediyesi'nce ilçede bir dizi anma programı düzenlendi. Sultançiftliği Merkez Camii'nde, İlçe Müftülüğü tarafından sabah namazı sonrasında depremde hayatını kaybeden vatandaşlar için Kur-anı Kerim okundu, dualar edildi. Dua sonrasında katılımcılara belediye ekiplerince sıcak çorba ikram edildi.

Deprem tatbikatı

6 Şubat depreminin 2'nci yıl dönümü dolayısıyla Sultangazi Belediyesi Arama ve Kurtarma ekibi ilçe genelindeki okullarda "Çök-Kapan-Tutun" tatbikatı gerçekleştirdi. Deprem ülkesi olduğumuzu ve afet bilincinin hayatta tuttuğunu belirten SAK-E ekipleri deprem anında neler yapması gerektiğini de uygulamalı olarak gösterdi.

Müzik akademisinden duygulandıran performans

Akşam ise Sultangazi Belediyesi Etkinlik Salonu'nda 6 Şubat Anma Programı düzenlendi. Deprem felaketinin boyutlarını gözler önüne seren 6 Şubat konulu fotoğraf sergisinin de yer aldığı programda, Sultangazi Belediyesi Müzik Akademisi öğretmen ve öğrencileri, depremden etkilenen şehirlere ait ezgileri depremzedeler için söyledi. Duygu dolu anların yaşandığı etkinlikte hayatını kaybedenler bir kez daha rahmetle anıldı.

"Acımız çok taze, kaybımız çok büyük"

Sultangazi Belediye Başkanı Abdurrahman Dursun; "11 vilayette 'Asrın felaketi' ile karşı karşıya kaldığımızda bizler de Sultangazi Belediyesi olarak hızla hareket ederek elimizdeki tüm imkanlarımızı seferber ettik. Arama kurtarma ekibimizi 6 Şubat sabahı ilk uçakla deprem bölgesinde olan illerden biri olan Adıyaman'a gönderdik. Deprem bölgelerine yardım tırları gönderdik. Vatandaşımızın mağdur olmaması adına Adıyaman'a konteyner kent ve yaşam alanı kurduk. Devlet, millet et ele canla başla hep beraber yaraları sarmak için seferber olduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bütün bakanlarımız, milletvekillerimiz ve belediye başkanlarımızla beraber sıkı bir çalışma gerçekleştirdik. Acımız hala çok taze, kaybımız çok büyük. Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, geride kalanlara sabırlar diliyorum. Biz çok büyük bir milletiz. Birlikte bunun da üstesinden geliriz Rabbim bir daha böyle bir felaketi ülkemize göstermesin" diye konuştu. - İSTANBUL