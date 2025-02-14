Limak Filarmoni Orkestrası Yeni Yıl Konserleri ile Mühendis Kızları Projesine Destek Olacak

Kültür Sanat

LİMAK Filarmoni Orkestrası, geleneksel hale gelen yeni yıl konserleri kapsamında operanın dünyaca ünlü isimleri ile 17 Şubat'ta İstanbul'da, 19 Şubat'ta ise Ankara'da izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Konserler dizisi, İtalyan şef Alvise Casellati'nin yönetiminde, dünyaca ünlü tenor Murat Karahan ile uluslararası üne sahip sopranolar Carolina López Moreno ve Eleonora Buratto'yu aynı sahnede buluşturacak. Konserlerin tüm geliri, 10 yıldır başarıyla sürdürülen Türkiye'deki en güçlü eğitime destek programlarından biri olan Türkiye'nin Mühendis Kızları projesine aktarılacak.

Limak Vakfı tarafından çok sesli müziği geniş kitlelere tanıtmak amacıyla sekiz yıl önce kurulan Limak Filarmoni Orkestrası, gelenekselleşen yeni yıl konserlerine gün sayıyor. Geçtiğimiz ekim ayında Barselona'da verdiği görkemli konserle yurt dışına açılan orkestra, 'Operanın Yıldızlarıyla Buluşma' isimli konser dizisinde 17 Şubat'ta İstanbul Volkswagen Arena'da, 19 Şubat'ta ise Ankara Congresium Sahnesi'nde sanatseverlerle bir araya gelecek. La Bohème, Madama Butterfly, Tosca, Manon Lescaut gibi dünyanın en seçkin opera eserlerinden geniş bir repertuvar ile sahnede unutulmaz anlara imza atacak orkestra ve operanın yıldız isimleri, konserde popüler Türkçe ve yabancı parçaları da eşsiz performanslarıyla izleyiciyle buluşturacak.

KONSER GELİRİ MÜHENDİS KIZLARIN EĞİTİMİNE AKTARILACAK

Limak Filarmoni Orkestrası'nın gelenekselleşen yeni yıl konserlerinde, dünya çapında birçok büyük operada başrol seslendiren ve prestijli sahnelerde adından söz ettiren ünlü tenor Murat Karahan, özellikle Verdi operalarındaki performanslarıyla tanınan uluslararası opera sahnelerinin yıldızı lirik soprano Eleonora Buratto ve genç yaşına rağmen prestijli sahnelerdeki performansı ve ödülleriyle başarısını kanıtlamış soprano Carolina López Moreno sahne alacak. Konserlerde orkestrayı ise Metropolitan Opera ve New York Filarmoni Orkestrası gibi prestijli orkestralarla çalışan İtalyan şef Alvise Casellati yönetecek.

Yeni yıl konserlerinin bilet satışlarından sağlanan tüm gelir ise Limak Vakfı'nın Türkiye'nin Mühendis Kızları projesinden faydalanan kadın mühendislik öğrencilerinin eğitiminde kullanılacak. 'Operanın Yıldızlarıyla Buluşma' konserinin biletleri Biletix'te satışa sunuldu.