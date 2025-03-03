Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu - Son Dakika
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Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) piyasaların merakla beklediği Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre; TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

03.03.2025 09:58  Güncelleme: 10:07
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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Şubat ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık %39,05, aylık %2,27 artış gösterdi.

EN YÜKSEK ARTIŞ EĞİTİMDE

TÜFE'deki değişim 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,27, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,42, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,05 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,83 olarak gerçekleşti.

Bir önceki yılın aynı ayına göre en az artış gösteren ana grup %20,84 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, bir önceki yılın aynı ayına göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %94,90 ile eğitim oldu.

Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu

EN ÇOK AZALAN GİYİM VE AYAKKABI

Ana harcama grupları itibarıyla 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre en çok azalan ana grup %-5,06 ile giyim ve ayakkabı oldu. Buna karşılık, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre artışın en yüksek olduğu ana grup ise %9,92 ile eğitim oldu.

Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu

Endekste kapsanan 143 temel başlıktan (Amaca Göre Bireysel Tüketim Sınıflaması-COICOP 5'li Düzey) 2025 yılı Şubat ayı itibarıyla, 25 temel başlığın endeksinde düşüş gerçekleşirken, 5 temel başlığın endeksinde değişim olmadı. 113 temel başlığın endeksinde ise artış gerçekleşti.

ÖZEL KAPSAMLI TÜFE GÖSTERGESİ YILLIK %39,47, AYLIK %2,32 OLDU

İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'deki değişim, 2025 yılı Şubat ayında bir önceki aya göre %2,32, bir önceki yılın Aralık ayına göre %7,91, bir önceki yılın aynı ayına göre %39,47 ve on iki aylık ortalamalara göre %53,40 olarak gerçekleşti.

Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Ekonomi, Aralık, Güncel, Şubat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Şubat ayında enflasyon yüzde 2,27 arttı, yıllık bazda yüzde 39,05 oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • Osman A:
    Maaşlar,alım gücü düşmeye devam.Diğer herşeyde artmaya devam.Allah sonumuzu hayır eylesin. 84 5 Yanıtla
  • Ayhan Murat:
    inandırıcı değil 79 4 Yanıtla
  • Apple User:
    Sahtekar hükümetin Sahtekar istatistik kurumu ve sahte rakamları 62 5 Yanıtla
  • Talat Yelbuz:
    TUIK BASKANINI Q NISANDA BENIE AIK MARKET ALISVERISINE DAVET EDIYORUM. GEL BAKALIM ENFLASYON IKI AYDA 7.3 MU ARTMIS YUZDE 25 MI. YOL MASRAFIN BENDEN GEL 42 3 Yanıtla
  • 205622:
    saraydakilere goremi padişahımiz böyle mi uygun görmüş Medine hurması manda yoğurdu ne kadar biliyor mu acaba 31 5 Yanıtla
  • Erol MARASLI:
    Sarayın talimatı ile kağıt üzerinde rakamlarla istediğiniz gibi oynasanızda halkın yaşadıgı gerçek enflasyon çok fazla.sokaga çıkıp insanlara sorun TÜİK rakamların inanan varmı ? 30 3 Yanıtla
  • Tuğrul ÇELİK:
    inanmayan olursa darılırım 23 4 Yanıtla
  • Muhammed Akici:
    kimsede para yok enflasyon habire yukarı çıkıyor ?????? 18 4 Yanıtla
  • Sabutay Türkhan:
    Geçen ay muz 90 liraydı, şu an 135 lira,,,, muz yeme lüks diyen aktrol ordusu saldırır şimdi duyar gibiyim.... Ama makarnada zam li ne yapalım 5 5 Yanıtla
  • Burak üstün:
    yalana bak % 39 muş % 300 artmış fiyatlar 1 yılda 0 0 Yanıtla
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