The Simpsons animasyon dizisinin 28 Şubat'a dair enerji krizi kehaneti dünyayı tedirgin ederken Şili'de yaşanan olay "Acaba" dedirtti. Ülkenin yüzde 99'unu etkileyen elektrik kesintisi nedeniyle OHAL ilan edildi.
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27.02.2025 09:58:51. #1.11#
SON DAKİKA: Simpsonlar'ın 28 Şubat kehaneti gerçek mi oluyor? Şili'de OHAL ilan edildi - Son Dakika
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