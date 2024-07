İBB Spor Kulübü, 2024 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları\'na 24 Sporcuyla Katılacak

Güncel

Hadican EROL/ İSTANBUL, PARİS'te düzenlenecek olan 2024 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na, İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Spor Kulübü, 24 sporcusu ile katılacak. Sporcularla bir araya gelen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, "İstanbul iki kıtayı, insanlığı kültürleri, medeniyetleri birleştiren, doğu ve batıyı bir araya getiren, Avrupa'yı taçlandıran bir kent. Bence İstanbul ve Türkiye Avrupa'nın bir parçası ama aynı zamanda İstanbul Avrupa'nın merkezi bir kent olarak olimpiyatla buluştuğunda sadece İstanbul bundan taçlanmayacak, olimpiyat oyunları da İstanbul'da olimpiyatları yaparak taçlanmış olacak." dedi.

26 Temmuz ile 8 Eylül tarihleri arasında Fransa'nın başkenti Paris'te düzenlenecek olan 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılacak sporculara ait kota açıklandı. Türkiye'den Yaz Olimpiyat Oyunları'na 100 sporcu, Paralimpik Oyunları'na ise 81 sporcu katılacak. İBB Spor Kulübü Yaz Olimpiyat Oyunları'nda 4 branşta 11 sporcu, Paralimpik Oyunları'nda ise 6 branşta 13 sporcu ile Türkiye'yi temsil edecek. İBB Spor Kulübü böylece Türkiye'den toplam 181 sporcunun katılacağı Paris 2024 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na 24 sporcu ile katılma hakkı kazandı.

"MEVCUT MADALYALARIMIZA YENİLERİNİ EKLEYECEĞİMİZDEN HİÇ ŞÜPHENİZ OLMASIN"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Paris 2024 Yaz Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na katılmaya hak kazanan İBB Spor Kulübü'nün sporcularıyla başkanlık binasında buluştu. Toplantıda ilk sözü alan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Çimen, "Olimpiyat Oyunları, spor dünyasının en köklü ve prestijli organizasyonudur. Bir ülkenin sportif başarısının ve bir sporcunun kariyerine en iyi ayna tutan platformdur. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü olarak 2000 yılından bu yana katıldığımız 6 olimpiyatta 4 altın madalya 6 gümüş madalya 8 bronz madalya olmak üzere ülkemize toplamda 18 madalya kazandırdık. Son yapılan 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunlarına 21 sporcumuz ile katılım başarısını gösterdik ve üç madalya kazandık. Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'nda mevcut madalyalarımıza yenilerini ekleyeceğimizden hiç şüpheniz olmasın." dedi.

"OLİMPİYAT KELİMESİ BİLE TÜYLERİMİZİ DÜKEN DİKEN ETMEYE YETİYOR"

Paris'te İBB ve Türkiye'yi temsil edecek sporcular adına konuşan milli sporcu Merve Dinçel Kavurat ise, "Olimpiyatlara erişmek ise her sporcunun en büyük hayali. Olimpiyat kelimesi bile tüylerimizi diken diken etmeye yetiyor. Hepimiz bu muazzam organizasyonun bir parçası olmak için gecemizi günümüze, gündüzümüze katarak çalıştık. Çekilen onca çileye, yapılan onca fedakarlığa, ailemizden ayrı kaldığımız onca vaktin sonunda güzel bir yola çıkacak ve hepimiz Paris olimpiyatlarını şu an biletinizi aldık ve cebimize koymuş bulunuyoruz. Ama bitti mi hayır, her şey yeni başlıyor. Şimdi daha önemli bir görevimiz var o da ülkemizi gururlandırmak." diye konuştu.

"SPORU BİLEN SPOR İNSANLARIYLA ADIM ATMAYI KENDİMİZE KARAKTER EDİNDİK"

Paris'te ülkemizi temsil edecek sporculara hitap eden Başkan İmamoğlu, "Açıkçası İstanbul kentinde geleceğe dair baktığında hangi eksik var ise bunun adı atletizm branşında güçlü bir atletizm pisti olabilir ya da bunun adı en güçlü şekliyle su sporları merkezi olabilir ya da buz pisti olabilir daha güçlü kavramlarla hangi konuda hangi eksiği var ise bunu giderme ile ilgili dediğim gibi bilim insanlarıyla, bu sporu bilen spor insanlarıyla adım atmayı kendimize karakter edindik. Bu anlamda uzman spor insanlarıyla birlikte sadece İstanbul'un değil Türkiye'nin ilk spor master planını hazırlayan kadro oldu. Bu planda ortaya koyduğumuz ihtiyaçlar ve hedefler doğrultusunda yatırımlarımızı hayata geçiriyoruz, rastgele değil bilimin ışığında bunu yapıyoruz." dedi.

"SIKI BİR OLİMPİYAT İZLEYİCİSİYİM"

İmamoğlu, "Ben bile çocukluğumdan beri, yani olimpiyat deyince tüylerim diken diken olurdu. Sanırım ilk 1976 Montreal'in böyle görüntülerine TRT'den izlemeye başladığımdan itibaren, inanın sıkı bir olimpiyat izleyicisiyim. Dolayısıyla bu 2024 Olimpiyat Oyunları'nın aynı zamanda bizim 100. yılımız yani olimpiyatlara katılımımızın da 100. yıl dönümü. Daha özel bir durum söyleyeyim; Cumhuriyeti ilan eden Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları Cumhuriyetin ilanını netleştirmeden olimpik sporlara ilgi gösteren komiteyi kuran ve olimpiyata hazırlık yapan, 1924 olimpiyatlarına katılma ile ilgili insanları faaliyete geçiren muazzam bir bakış açısıyla bizi olağanüstü bir geleceğe hazırlamışlardır." diye konuştu.

2036 olimpiyatlarının ev sahipliği yolculuğunu hep beraber başarmak istiyoruz

Ekrem İmamoğlu, "Bir başarıyı daha elde etmek istiyoruz. 2027 Avrupa Oyunları'nda çok güzel bir çoklu organizasyon gerçekleştirmenin ilkini, istanbul'da elde ettiğimizin akabinde sağlam bir 2036 olimpiyatlarının ev sahipliği yolculuğunu hep beraber başarmak istiyoruz. Burada belki de sporcularımızın bir kısmı o tarihte de sporun içinde olabilir ama bir kısmı belki o günün yöneticileri olarak olimpiyatı İstanbul'da yaşayacaklar ve yaşatacaklar. İstanbul iki kıtayı birleştiren, insanları birleştiren, insanlığı birleştiren, kültürleri birleştiren, medeniyetleri birleştiren, doğu ve batıyı bir araya getiren, Avrupa'yı taçlandıran bir kent. Bence İstanbul ve Türkiye Avrupa'nın bir parçası ama aynı zamanda İstanbul Avrupa'nın merkezi, dünyanın merkezi noktasında bir kent olarak olimpiyatla buluştuğunda sadece İstanbul bundan taçlanmayacak gururlanmayacak, bence olimpiyat oyunları da İstanbul'da olimpiyatları yaparak taçlanmış olacak." ifadelerini kullandı.

24 SPORCU İBB VE TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDECEK

Paris 2024 Olimpiyat ve Paralimpik Oyunları'na İBB Spor Kulübü adına katılmaya hak kazanan sporcuların tam listesi ise şöyle oluştu;

Güreş: Burhan Akbudak, Zeynep Yetgil, Buse Tosun Çavuşoğlu

Taekwondo: Merve Dinçel Kavurat, Nafia Kuş Aydın, Hakan Reçber, Emre Kutalmış Ateşli

Judo: Salih Yıldız, Mihael Zgank, Vedat Albayrak

Badminton: Neslihan Yiğit Arın

Para Judo: Onur Taştan, Ecem Taşın Cavdar, Cahide Eke, Nazan Akın Güneş

Para Okçuluk: Yağmur Şengül, Sadık Savaş, Yavuz Papağan

Para Atletizm: Mikail Al, Rabia Cirit, Abdullah Ilgaz

Para Halter: Nazmiye Muratlı

Para Taekwondo: Mahmut Bozteke

Para Yüzme: Elif İldem