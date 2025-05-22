Başkent Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) taksiyle gelen şahıs, Meclis'te bir yetkiliyle görüşmek istedi.
Meclis'e alınmayan ve ailevi problemler yaşadığı öğrenilen şahıs, TBMM Milli Egemenlik Parkı'na gelerek silahıyla havaya 3 el ateş etti.
Meclis polisleri, silah seslerini duyarak olay yerine geldi. Polisleri gören şahıs, silahını atarak kaçmaya çalıştı.
Ekipler, şahsı yakalayarak gözaltına aldı. Olaya ilişkin inceleme başlatıldı.
Son Dakika › 3.Sayfa › TBMM Önünde Silahlı Olay - Son Dakika
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