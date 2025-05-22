Meksika\'da dizel fabrikasında büyük patlama

Meksika'da bir dizel fabrikasında güçlü bir patlama meydana geldi. Patlamada ilk verilere göre, 1 kişi yaralandı. Yaralı hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bölgedeki 11 kişi ise tedbir amaçlı tahliye edildi.

YAKIT DOLU 13 KONTEYNER YANDI

Nuevo Leon Sivil Savunma Ajansı'nın verilerine göre; her biri 10 bin litreden fazla yakıt kapasitesine sahip en az 13 konteyner yandı.

GÖRÜNTÜLER KORKUNÇ

Sosyal medyada yayılan görüntüler patlamanın büyüklüğünü gözler önüne serdi. Görüntülerde güçlü bir patlamanın ardından alevler ve yoğun siyah dumanın yükseldiği görüldü. Ayrıca yanan yakıt konteynerleri de görüntülerde yer aldı.