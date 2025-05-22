Sakarya Nehri\'nde Kayıp İhbarı

SAKARYA'nın Erenler ilçesinde dün gece Sakarya Nehri'nde bir kişinin kaybolduğu ihbarı, ekipleri harekete geçirdi. Bölgeye sevk edilen ekiplerin yaptığı aramalarda, nehir kenarında telefon, suda ise B.T.'ye (35) ait cüzdan bulundu.

Küpçüler Mahallesi'nde dün saat 22.00 sıralarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayan kişi, Sakarya Nehri'nde bir kişiyi çırpınırken gördüğünü söyledi. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı aramalarda kıyıda bir cep telefonu, suda ise içinde B.T.'ye ait kimlik olan cüzdan bulundu. B.T.'nin Şahsın Çaybaşıyeniköy Mahallesi'nde ikamet ettiği belirlendi. B.T.'ye ulaşılamazken, nehirde yapılan aramalarda da herhangi bir ize rastlanmadı.

Ekiplerin çalışmaları sürüyor.