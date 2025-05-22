Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı - Son Dakika
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Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı

Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı
22.05.2025 19:36
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İstanbul Sultanbeyli'de bir lise öğrencisi aralarında husumet bulunduğu öne sürülen arkadaşını okul bahçesinde bıçakla yaraladı. Yaralanan öğrenci hastaneye kaldırılırken, saldırgan kısa sürede yakalandı. Öte yandan, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul'un Sultanbeyli ilçesine bağlı Hasanpaşa Mahallesi'nde bulunan bir lisede teneffüs sırasında 11. sınıf öğrencisi, aralarında husumet olduğu ileri sürülen arkadaşını bıçakladı. Yaralanan öğrenci yere yığılırken, saldırgan öğrenci olay yerinden kaçtı.

Sultanbeyli'de Lise Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı

SAĞLIK DURUMU İYİ

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenci, ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Tedavisinin ardından taburcu edilen öğrencinin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

KISA SÜREDE YAKALANDI

Olayın ardından kaçan öğrenci, Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan lise öğrencisi adliyeye sevk edildi.

Sultanbeyli'de Lise Öğrencisi Arkadaşını Bıçakladı

O ANLAR KAMERAYA YANSIDI

Yaşanan olay çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Görüntülerde, öğrencinin arkadaşını bıçakladıktan sonra kaçması ve diğer öğrencilerin de peşinden koşması yer alıyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Lise öğrencisi okul bahçesinde arkadaşını bıçakladı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Lion :
    Orta öğretimde zorunlu eğitim derhal kaldırılmalıdır , zararın neresinden dönülürse kardır. 2 0 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Helvasında bile bakteri çıkan ülkenin gençliği de psikopat.. tam bir umutsuz vaka gibi oldu ülke. Hukuk, neredesin kardeşim? Size göre dip neresi? 0 0 Yanıtla
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