Ordu\'da yerel TV yöneticisi motosiklet kazasında ağır yaralanıp yoğun bakıma alındı

Ordu'da yerel bir televizyonun Yönetim Kurulu Başkanı Dursun Biran Yılmaz, motosikletiyle seyir halindeyken otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı.

Kaza, Altınordu ilçesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Dursun Biran Yılmaz'ın kullandığı 52 AGK 950 plakalı motosiklet kavşaktan döndüğü esnada, B.A. yönetimindeki 34 FG 6437 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Yılmaz motosikletten savrularak yola düştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ağır yaralanan Yılmaz, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtilen Yılmaz, üç saatlik bir ameliyatın ardından yoğun bakıma kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.