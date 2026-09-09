Gasperini: Derbinin skoru ne olursa olsun Fenerbahçe çok değerli bir takım - Son Dakika
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Gasperini: Derbinin skoru ne olursa olsun Fenerbahçe çok değerli bir takım

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Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini, Fenerbahçe’nin çok önemli oyuncuları olsa da kendi özelliklerinden ödün vermeyip rakibi zor duruma sokmaları gerektiğini belirtti. Deneyimli hoca, ''Burada çok güçlü oyuncular var. Zaman içinde eminim ki çok güçlenecek bir takım. Son maçın skoru ne olursa olsun çok değerli bir takım'' dedi.

İtalyan ekibi Roma, UEFA Şampiyonlar Ligi ilk haftasında yarın saat 19.45’de Fenerbahçe’ye konuk olacak. Karşılaşma öncesi Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi’nde düzenlenen basım toplantısında Roma Teknik Direktörü Gian Piero Gasperini açıklamalarda bulundu. 

''KARŞIMIZDA ÖNEMLİ, GÜÇLÜ TAKIM VAR''

Gasperini, "Tabii ki bu farklı bir maç. Kulüp açısından en önemli maçlardan biri. Tüm hocaların ve oyuncuların katılmak istediği bir maç. Dolayısıyla kendimiz gibi davranmalıyız. Kendi özelliklerimizle bu noktaya geldik. Farklı liglerden çok daha iyi kulüplerle karşılaşacağız. Kendi çabalarımıza güvenmeliyiz. Karşımızda çok önemli, güçlü bir takım var. Çok önemli oyuncular var. Bunu göz önünde bulundurmalıyız. Aynı zamanda kendi özelliklerimizle oynamalıyız. Rakibimizi zor duruma sokabilmeliyiz" diye konuştu.

Gasperini: Derbinin skoru ne olursa olsun Fenerbahçe çok değerli bir takım

''ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE OLMAK ÇOK ÖNEMLİ''

Şampiyonlar Ligi deneyimi hakkında konuşan İtalyan teknik adam, "Benim için de gerçekten Şampiyonlar Ligi’nde olmak çok önemli. İki sene önce Atalanta ile katılmıştım. Şimdi Roma ile katılıyorum. Bu konudan dolayı çok mutlu ve gururluyum. Şampiyonlar Ligi gerçekten kendi liglerinden en iyi takımlardan oluşan bir olgu. Çok iyi oyuncular var. Dolayısıyla maç iyi başlayabilir ama daha sonra değişebilir. Sonuçlar değişebilir. Önemli bir takımla oynadığınızda maçın içinde kalmalısınız. Kendi özelliklerinizi bilmelisiniz. Rakipler kendi liglerinde lider olmaya alışık takımlar. Dolayısıyla savunma yapmanın ne demek olduğunu biliyorlar. Rotasyon çok önemli. Hem maç sırasında hem de sonraki maçlarda önemli. Bu sene gerçekten çok sayıda oyuncumuz var. Sürekli olarak bu oyuncular oynayabiliyor ve iyi seviyede oynayabiliyorlar" ifadelerini kullandı.

Gasperini: Derbinin skoru ne olursa olsun Fenerbahçe çok değerli bir takım

''F.BAHÇE ÇOK DEĞERLİ BİR TAKIM''

Fenerbahçe’nin son oynadığı Beşiktaş derbisini değil her maçını seyrettiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcı, "Sadece o maçı seyretmedim. Ondan öncekileri de seyrettim. Takımı seyretmeye çalıştım tabii ki. Burada çok güçlü oyuncular var. Zaman içinde eminim ki çok güçlenecek bir takım. Son maçın skoru ne olursa olsun çok değerli bir takım" sözlerini dile getirdi.

Gasperini: Derbinin skoru ne olursa olsun Fenerbahçe çok değerli bir takım

''ASENSIO VE GUENDOUZI OLMASA DA...''

Son olarak Fenerbahçe’de Marco Asensio ve Matteo Guendouzi’nin olmamasının oyun planlarını nasıl şekillendireceği üzerine Gian Piero Gasperini, "Tabii ki çok kuvvetli iki oyuncu ama Fenerbahçe’nin kadrosu çok geniş. Maalesef bazen bazı oyuncular olmayabiliyor. Ben sanırım ki Fenerbahçe’yi gerçekten çok kuvvetli bir takım olarak göreceğiz bu iki oyuncu olmamasına rağmen" cevabını verdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi, Fenerbahçe, Futbol, Roma, Roma, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Gasperini: Derbinin skoru ne olursa olsun Fenerbahçe çok değerli bir takım - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gasperini: Derbinin skoru ne olursa olsun Fenerbahçe çok değerli bir takım - Son Dakika
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