Trump yakın ekibini paraya boğdu! Kişi başı 45 bin dolar - Son Dakika
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Trump yakın ekibini paraya boğdu! Kişi başı 45 bin dolar

Trump yakın ekibini paraya boğdu! Kişi başı 45 bin dolar
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ABD Başkanı Donald Trump'ın geçen Noel'de Beyaz Saray'daki yakın çalışma ekibine yüksek miktarda nakit hediye verdiği ortaya çıktı. Trump, Natalie Harp, Margo Martin ve Chamberlain Harris'e 45'er bin dolar, Walt Nauta'ya ise 20 bin dolar verdi. Mali bildirimlere yansıyan hediyelerin toplamı 155 bin doları buldu.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Beyaz Saray'daki en yakın çalışanlarına verdiği Noel hediyeleri, yönetimin kamuoyuna açtığı yıllık mali bildirimlerle ortaya çıktı.

Belgelerde Trump'ın yönetici asistanı Natalie Harp, iletişim danışmanı Margo Martin ve Oval Ofis Operasyonları Direktör Yardımcısı Chamberlain Harris'e 45'er bin dolar verdiği görüldü. Ödemeler belgelerde "tatil için nakit hediye" olarak kaydedildi. Natalie Harp'ın resmi mali bildiriminde de Trump'tan aldığı 45 bin dolarlık nakit hediye açıkça yer aldı.

Trump yakın ekibini paraya boğdu! Kişi başı 45 bin dolar

3 ÇALIŞANINA 45'ER BİN DOLAR

Harp, Martin ve Harris'in Beyaz Saray'daki yıllık maaşlarının 150 bin dolar olduğu belirtildi. Böylece Trump'ın her birine verdiği 45 bin dolarlık hediye, yıllık maaşlarının yaklaşık yüzde 30'una denk geldi.

Oval Ofis Operasyonları Direktörü Walt Nauta'ya ise 20 bin dolar nakit hediye verildi. Nauta'nın yıllık maaşının 175 bin dolar olduğu bildirildi. Trump'ın dört çalışanına verdiği hediyelerin toplamı 155 bin doları buldu.

Trump yakın ekibini paraya boğdu! Kişi başı 45 bin dolar

BEYAZ SARAY'DAN AÇIKLAMA

Beyaz Saray, Trump'ın çevresindeki kişilere Noel hediyesi verme alışkanlığının uzun yıllardır devam ettiğini belirtti. Açıklamada söz konusu hediyelerin çalışanların resmi görevleriyle bağlantılı olmadığı ve bu nedenle ilgili hukuk ve etik kurallara uygun olduğu savunuldu.

HUKUKÇULARDAN DİKKAT ÇEKEN UYARI

George W. Bush döneminde Beyaz Saray etik hukukçusu olarak görev yapan Richard Painter ise ödemelerin federal çalışanların maaşlarının dış kaynaklardan desteklenmesini yasaklayan düzenlemeler açısından sorun oluşturabileceğini savundu.

Eski Hükümet Etik Ofisi yetkilisi Don Fox ise mevcut bilgilerle açık bir ihlal bulunduğunu söylemenin mümkün olmadığını, ancak bu büyüklükteki ödemelerin çalışanların kendilerini üstlerine karşı borçlu hissetmesine yol açabileceğini belirtti.

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Son Dakika Donald Trump Trump yakın ekibini paraya boğdu! Kişi başı 45 bin dolar - Son Dakika

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SON DAKİKA: Trump yakın ekibini paraya boğdu! Kişi başı 45 bin dolar - Son Dakika
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