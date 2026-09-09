"İmamoğlu maç izleyemeyecek" iddiasına yalanlama geldi - Son Dakika
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"İmamoğlu maç izleyemeyecek" iddiasına yalanlama geldi

"İmamoğlu maç izleyemeyecek" iddiasına yalanlama geldi
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Ekrem İmamoğlu'nun aralarında bulunduğu 51 kişinin kaldığı cezaevlerinde Süper Lig maçlarının canlı yayınlarına son verildiği iddialarıyla ilgili resmi açıklama geldi. Açıklamada, "Beinsport tarafından ceza infaz kurumlarına yönelik abonelik statüsünün ticari aboneliğe dönüştürülmesi üzerine, abonelik bedelinin karşılanması mümkün olmamış ayrıca hükümlü tutukluların çoğunluğu tarafından bu yönde bir başvuru da bulunmaması sebebiyle yeni sezon için üyelik yenileme işlemi yapılamamıştır." deni

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası çerçevesinde tutuklu bulunan, aralarında Ekrem İmamoğlu'nun da yer aldığı 51 kişinin kaldığı bazı cezaevlerinde, yeni sezonun başlamasıyla birlikte Süper Lig maçlarını izleme olanağının kaldırıldığı iddia edildi. Konuya ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, uygulamanın kişilere özel olmadığı, yayıncı firmayla yaşanan anlaşmazlık nedeniyle kararın alındığı belirtildi.

"SÜPER LİG ABONELİĞİNİN ÜCRETİ, TEMETTÜ GELİRİYLE KARŞILANMIŞTIR"

Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "İddia: İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) davası kapsamında tutuklu bulunan 51 kişinin, kaldıkları ceza infaz kurumlarında Süper Lig maçlarını izleme hakkının ellerinden alındığı ileri sürülmüştür.

Doğrusu: Ceza İnfaz kurumlarında TV yayınları merkezi yayın sistemi üzerinden oda ve koğuşlara verilmekte ve Hangi kanalların izleneceğine güvenlik parametreleri de gözetilerek Hükümlü ve Tutuklular arasındaki yapılan anketlerle karar verilmektedir. Bu kurumlarımızda halihazırda 50 TV kanalı ücretsiz olarak oda ve koğuşlarda izlenebilmektedir. Ceza İnfaz kurumlarında Ücretli TV kanallarına bireysel abonelik ise teknik altyapı nedenleriyle mümkün olmamaktadır.

Süper Lig maçlarının yayınlandığı ücretli kanallara abonelik bu zamana kadar hükümlü ve tutuklulara ait emanet para hesaplarından elde edilen temettü gelirleriyle karşılanmıştır.

"HÜKÜMLÜ TUTUKLULARIN ÇOĞUNLUĞU BAŞVURUDA BULUNMADI""

Beinsport tarafından ceza infaz kurumlarına yönelik abonelik statüsünün ticari aboneliğe dönüştürülmesi üzerine, 2026-2027 sezonuna ilişkin abonelik bedelinin emanet para temettü gelirlerinden karşılanması mümkün olmamış ayrıca hükümlü tutukluların çoğunluğu tarafından idareye yapılmış bu yönde bir başvuru da bulunmaması sebebiyle yeni sezon için üyelik yenileme işlemi yapılamamıştır.

Dolayısıyla söz konusu durum herhangi bir hükümlü veya tutuklu grubuna yönelik özel bir uygulamayla ya da kişilerin maç izleme hakkının kaldırılmasıyla ilgisi bulunmayıp aboneliğin ticari statüye geçirilmesinde kaynaklanan ödeme usulüne ilişkin teknik ve mali bir sorun ile barındırılan hükümlü tutukluların çoğunluğunun bu yönde bir talepte bulunmamasından kaynaklanmıştır.

Silivri Cezaevi, Ekrem İmamoğlu, Beinsport, Güncel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Ekrem İmamoğlu 'İmamoğlu maç izleyemeyecek' iddiasına yalanlama geldi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Selami Karagülle Selami Karagülle:
    HE HER DERDİMİZ BİTTİ ASRIN HRSIZI MAÇ İZLİYCEKMİ İZLEMEYECEKMİ ONU DERT EDECEZ 0 0 Yanıtla
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