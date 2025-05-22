ABD'de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti - Son Dakika
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Dünya

ABD'de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti

ABD\'de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti
22.05.2025 07:21
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ABD'de düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nde görev yapan 2 diplomat hayatını kaybetti. ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem suikastları "anlamsız" bulduğunu söylerken "Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz" ifadesini kullandı. ABD Başkanı Trump ise "Açıkça antisemitizme dayanan DC'deki bu korkunç cinayetlerin şimdi sona ermesi gerekiyor" dedi.

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nde çalışan 2 diplomat hayatını kaybetti.

"BU AHLAKSIZ FAİLİ ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 elçilik çalışanının Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında "anlamsız" bir şekilde öldürüldüğünü belirtti. Olayın incelendiğini aktaran Noem, "Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.

SALDIRI FBI OFİSİ YAKINLARINDA OLDU

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de X'ten yaptığı açıklamada, silahlı saldırının FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana geldiğini bildirdi. Olaya müdahale etmek için polisle birlikte çalıştıklarını ifade eden Patel, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Açıkça antisemitizme dayanan DC'deki bu korkunç cinayetlerin şimdi sona ermesi gerekiyor" dedi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Trump, "Nefret ve köktenciliğin ABD'de yeri yok… Böyle şeylerin olabilmesi çok üzücü" ifadelerini kullandı.

Washington, İsrail, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Dünya ABD'de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • ZIPPO null:
    kim yaptıysa Allah razı olsun müslümanların yapamadığını yapmış 15 1 Yanıtla
  • Murat denizli:
    bize böyle güzel haberlerle gelin o ne oyle enişte baldıza damat kaynanaya:) 13 0 Yanıtla
  • Mehmet Gelmez:
    süper gebertin 10 0 Yanıtla
  • Ebuturap:
    ibinelerin planlaridir 0 0 Yanıtla
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