ABD\'de silahlı saldırı: 2 İsrailli diplomat hayatını kaybetti

ABD'nin başkenti Washington'da düzenlenen silahlı saldırıda İsrail'in Washington Büyükelçiliği'nde çalışan 2 diplomat hayatını kaybetti.

"BU AHLAKSIZ FAİLİ ADALETE TESLİM EDECEĞİZ"

ABD İç Güvenlik Bakanı Kristi Noem, X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 2 elçilik çalışanının Washington'daki Yahudi Müzesi yakınlarında "anlamsız" bir şekilde öldürüldüğünü belirtti. Olayın incelendiğini aktaran Noem, "Bu ahlaksız faili adalete teslim edeceğiz" ifadesini kullandı.

SALDIRI FBI OFİSİ YAKINLARINDA OLDU

ABD Federal Soruşturma Bürosu (FBI) Direktörü Kash Patel de X'ten yaptığı açıklamada, silahlı saldırının FBI'ın Washington Saha Ofisi yakınlarında meydana geldiğini bildirdi. Olaya müdahale etmek için polisle birlikte çalıştıklarını ifade eden Patel, kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceklerini duyurdu.

TRUMP'TAN AÇIKLAMA

ABD Başkanı Donald Trump da sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, "Açıkça antisemitizme dayanan DC'deki bu korkunç cinayetlerin şimdi sona ermesi gerekiyor" dedi. Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileklerini ileten Trump, "Nefret ve köktenciliğin ABD'de yeri yok… Böyle şeylerin olabilmesi çok üzücü" ifadelerini kullandı.