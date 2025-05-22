41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! Zafer Partisi, İYİ Parti'yi geçti - Son Dakika
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Politika

41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! Zafer Partisi, İYİ Parti'yi geçti

41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! Zafer Partisi, İYİ Parti\'yi geçti
22.05.2025 10:15
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ORC Araştırma'nın 41 ilde gerçekleştirdiği son kamuoyu yoklamasının sonuçları dikkat çekti. Katılımcılara ''Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?'' sorusu soruldu. Ankette CHP, yüzde 30,5 ile birinci parti konumunda yer aldı. AK Parti yüzde 28,2 ile ikinci, MHP yüzde 7,5 ile üçüncü sırada yer aldı. Son seçimde yüzde 9 oy alan İYİ Parti, Zafer Parti'ye geçildi.

ORC Araştırma'nın 17-20 Mayıs tarihleri arasında 41 ilde 4.220 katılımcıyla gerçekleştirdiği son kamuoyu yoklaması, Türkiye siyasetinde dikkat çekici sonuçlar ortaya koydu. Katılımcılara "Bu pazar genel seçim olsa hangi partiye oy verirsiniz?" sorusu soruldu.

Ankette CHP oy oranını yüzde 30,5'e taşıyarak birinci parti konumuna geldi. AK Parti yüzde 28,2 ile ikinci sırada yer alırken, Cumhur İttifakı'nın diğer bileşeni MHP yüzde 7,5 oy oranıyla üçüncü sıraya yerleşti. DEM Parti ise yüzde 7,1'lik destekle dördüncü sırada konumlandı. Siyasi sıralamanın beşinci basamağında ise yüzde 4,4 oy oranıyla Zafer Partisi yer aldı.

İYİ PARTİ'DEKİ DÜŞÜŞ DİKKAT ÇEKTİ

6 sıraya kadar gerileyen İYİ Parti, ankette yüzde 4,2 oy alırken, son yerel seçimde İYİ Parti yüzde 9 ile 4. parti olmuştu.

41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! İYİ Parti, Zafer Parti'ye geçildi

Anket sonuçları şöyle:

CHP: Yüzde 30,5

AK Parti: Yüzde 28,2

MHP: Yüzde 7,5

DEM Parti: Yüzde 7,1

Zafer Partisi: Yüzde 4,4

İYİ Parti: Yüzde 4,2

Saadet Partisi: Yüzde 4,0

Gelecek Partisi: Yüzde 3,1

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Son Dakika Politika 41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! Zafer Partisi, İYİ Parti'yi geçti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (7)

  • Cihana Alp:
    Mhp ve akp toplamı yüzde 10 u geçmemeli 27 28 Yanıtla
  • mustafa sagdic:
    akp ve MHP onkadar oy alamaz imkansız otesi. yalan haber. akp yüzde 15 alması bile cok 22 26 Yanıtla
  • ULUBATLI HASAN :
    Sözde milliyetçi MHP 'nin oyu %5' i geçmez, ilk seçimde baraj altında kalır, yazın bir tarafa 23 18 Yanıtla
  • 768107:
    kim inanir buna iyi parti 8.9 bandinda 11 14 Yanıtla
  • Halis demir:
    bikerede bana sorun sonra yanılıp üzülüyorsunuz 7 3 Yanıtla
  • Arif Toz:
    AKP ?23 MHP?4 Daha fazla alamazlar 3 4 Yanıtla
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