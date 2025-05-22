Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, güncelleme desteğini sonlandıracağı telefon modellerini güncelledi. 2025 Haziran itibarıyla Redmi ve POCO markalarına ait 7 akıllı telefon modeli, artık Android güncellemesi almayacak. Yani telefonlar kullanılabilir olsa dahi çok kısa süre içinde 'tarihe karışacak'.
Xiaomi'nin EOL (End-of-Life) yani "kullanım ömrü sonu" listesine aldığı modeller şöyle:
Bu cihazlar, Haziran 2025 itibarıyla resmi olarak yazılım desteği alamayacak.
Cihazların güncelleme listesinden çıkarılması sadece Android yükseltmesi almamak anlamına gelmiyor, aynı zamanda:
Bu maddeler cihazın fiziksel olarak çalışmaya devam etmesini engellemese de güvenlik açısından ciddi riskler doğuruyor.
Eğer bu modellerden birini kullanıyorsanız güncellemelerin sona ereceği Haziran 2025 tarihinden itibaren cihazınızı yedeklemeniz, verilerinizi korumanız ve mümkünse yeni bir cihaza geçiş yapmanız öneriliyor. Ayrıca Xiaomi'nin EOL (Kullanım Ömrü Sonu) listesine periyodik olarak göz atmak, hangi cihazların ne zaman destek dışında kalacağını önceden öğrenmek açısından faydalı olabilir.
Son Dakika › Teknoloji › Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor - Son Dakika
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