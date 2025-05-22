Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor - Son Dakika
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Teknoloji

Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor

Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor
22.05.2025 08:35
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Teknoloji devi Xiaomi, Haziran 2025 itibarıyla güncelleme desteğini sonlandıracağı telefon modellerini güncelledi. Redmi ve POCO markalarına ait 7 akıllı telefon modeli bu tarihten itibaren Android güncellemesi almayacak yani telefonlar kullanılabilir olsa da kısa sürede tarihe karışacak gibi.

Çin merkezli teknoloji devi Xiaomi, güncelleme desteğini sonlandıracağı telefon modellerini güncelledi. 2025 Haziran itibarıyla Redmi ve POCO markalarına ait 7 akıllı telefon modeli, artık Android güncellemesi almayacak. Yani telefonlar kullanılabilir olsa dahi çok kısa süre içinde 'tarihe karışacak'.

TELEFON MODELLERİ LİSTELENDİ

Xiaomi'nin EOL (End-of-Life) yani "kullanım ömrü sonu" listesine aldığı modeller şöyle:

  • Redmi Note 11T Pro
  • Redmi Note 11T Pro+
  • Redmi K50i
  • POCO X4 GT
  • POCO C40
  • Redmi K40S
  • POCO F4

Bu cihazlar, Haziran 2025 itibarıyla resmi olarak yazılım desteği alamayacak.

GÜNCELLEME DESTEĞİ NEDEN ÖNEMLİ?

Cihazların güncelleme listesinden çıkarılması sadece Android yükseltmesi almamak anlamına gelmiyor, aynı zamanda:

  • Güvenlik açıkları kapatılmayacak,
  • Yeni çıkan uygulamalar ile uyumsuzluk yaşanabilecek,
  • Sistem hataları düzeltilmeyecek,
  • Ve en önemlisi, cihazlar siber saldırılara açık hale gelecek.

Bu maddeler cihazın fiziksel olarak çalışmaya devam etmesini engellemese de güvenlik açısından ciddi riskler doğuruyor.

KULLANICILAR NE YAPMALI?

Eğer bu modellerden birini kullanıyorsanız güncellemelerin sona ereceği Haziran 2025 tarihinden itibaren cihazınızı yedeklemeniz, verilerinizi korumanız ve mümkünse yeni bir cihaza geçiş yapmanız öneriliyor. Ayrıca Xiaomi'nin EOL (Kullanım Ömrü Sonu) listesine periyodik olarak göz atmak, hangi cihazların ne zaman destek dışında kalacağını önceden öğrenmek açısından faydalı olabilir.

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Son Dakika Teknoloji Bu telefonların kullanım ömrü 10 gün sonra doluyor - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Szka788304:
    tüketime zorlayan Sistem 2 0 Yanıtla
  • 6490203:
    neeee 1 0 Yanıtla
  • Faruk aydoğan:
    Satış için güncelleme durdurmak . Kapitalist sistem müthiş işliyor dıııııtttttt dııttt dıt 0 0 Yanıtla
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