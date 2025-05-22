Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

STAR TV'de 21 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelen Sahipsizler dizisinin son bölümünde yer alan bir sahne izleyicileri rahatsız etti. Devran ve Azize karakterleri arasındaki zorlayıcı fiziksel yakınlaşma sahnesi, sosyal medyada büyük tepki topladı. Alaz soyunu devam ettirmek ve aşiret geleneklerini yerine getirmek isteyen Pervin'in baskısıyla Devran'ın çocuk sahibi olma yönündeki arzusu artarken, Azize bu konuda kendi iradesiyle karar vermekte ısrar etti. Bu gerilim, ikili arasında bir öpüşme sahnesiyle birlikte tırmandı. Devran'ın Azize ile zorla birlikte olmak istemesi ve Azize'nin buna karşı koyması ekrana yansıdı.

İzleyiciler, bu sahnenin gereksiz, zorlama ve diziye yakışmayan bir anlatım biçimi olduğunu savundu. Sosyal medyada "Berbat bir sahne", "Konuşulmak için yapıyorlar" ve "Ne gerek vardı?" gibi çok sayıda eleştiri paylaşıldı. Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı ve Umut Kaplıca gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yapımcıları ya da kanal yönetimi konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.