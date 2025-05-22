Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti - Son Dakika
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Televizyon

Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

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Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti
22.05.2025 09:16  Güncelleme: 09:30
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Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti
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STAR TV'nin çarşamba akşamları ekrana gelen ''Sahipsizler'' dizisi, son bölümüyle sosyal medyada adeta infial yarattı. Alaz soyunu devam ettirmek ve aşiret geleneklerini sürdürmek isteyen Pervin'in baskısı sonucu Devran ile Azize arasında yaşanan zorlayıcı sahne, izleyicinin tepkisini çekti.

STAR TV'de 21 Mayıs Çarşamba akşamı ekrana gelen Sahipsizler dizisinin son bölümünde yer alan bir sahne izleyicileri rahatsız etti. Devran ve Azize karakterleri arasındaki zorlayıcı fiziksel yakınlaşma sahnesi, sosyal medyada büyük tepki topladı. Alaz soyunu devam ettirmek ve aşiret geleneklerini yerine getirmek isteyen Pervin'in baskısıyla Devran'ın çocuk sahibi olma yönündeki arzusu artarken, Azize bu konuda kendi iradesiyle karar vermekte ısrar etti. Bu gerilim, ikili arasında bir öpüşme sahnesiyle birlikte tırmandı. Devran'ın Azize ile zorla birlikte olmak istemesi ve Azize'nin buna karşı koyması ekrana yansıdı.

Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

İzleyiciler, bu sahnenin gereksiz, zorlama ve diziye yakışmayan bir anlatım biçimi olduğunu savundu. Sosyal medyada "Berbat bir sahne", "Konuşulmak için yapıyorlar" ve "Ne gerek vardı?" gibi çok sayıda eleştiri paylaşıldı. Hazal Subaşı, Kaan Mirac Sezen, Burak Berkay Akgül, Doğa Bayram, Ece Bağcı ve Umut Kaplıca gibi oyuncuların yer aldığı dizinin yapımcıları ya da kanal yönetimi konuyla ilgili henüz bir açıklama yapmadı.

Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti

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Son Dakika Televizyon Sahipsizler dizisindeki zorla birliktelik sahnesi tepki çekti - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Serkan Basar:
    Düdük nerede pardon rütük ne iş yapar yandaş olmayan kanallara ceza vermekten başka 46 5 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Bu dizi de ilkokul a giden küçük çocuğun da sevgilisi var yani bu dizide boşta kimse yok gibi 8 0 Yanıtla
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