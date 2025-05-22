NBA ekibi Milwaukee Bucks forması giyen ve takımının en başarılı isimlerinden biri olan Giannis Antetokounmpo, Fenerbahçe taraftarıyla girdiği diyalog ile gündeme damgasını vurdu.
X platformunda Fenerbahçeli bir taraftarın "Giannis, Fenerbahçe'ye gel" çağrısına cevap veren yıldız oyuncunun cevabı sosyal medyada gündem yarattı.
Antetokounmpo, Sarı-lacivertlilerin 'Come to Fenerbahçe' paylaşımına cevap verip 'Belki NBA'den emekli olduğum zaman. Fenerbahçe mi, Efes mi?' yorumunda bulundu. Bu cevap Fenerbahçe ve Anadolu Efes taraftarları arasında büyük heyecan yarattı.
Giannis Antetokounmpo'un ağabeyi olan Kostas Antetokounmpo Fenerbahçe'nin 2022-23 sezonu kadrosunda yer almış ancak beklenen performansı verememesi nedeniyle bir sezon sonra takımdan ayrılmıştı. Giannis Antetokounmpo, ağabeyi için sık sık Fenerbahçe'nin maçlarını izlediğini belirten anları sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
Son Dakika › Spor › NBA yıldızından Fenerbahçe Beko ve Anadolu Efes'e yeşil ışık - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?
Yorumlar (1)