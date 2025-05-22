İBB'ye bir operasyon daha! 7 kişi tutuklandı - Son Dakika
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İBB'ye bir operasyon daha! 7 kişi tutuklandı

İBB\'ye bir operasyon daha! 7 kişi tutuklandı
22.05.2025 19:59
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İBB'ye yönelik 3. dalga operasyonda 13 kişinin tutuklanmasının ardından bir operasyon daha düzenlendi. İBB Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ihalelerinde usulsüzlük iddialarıyla 7 kişi gözaltına alındı. Şahıslar ihaleye fesat karıştırma ve rüşvet suçlamasıyla tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İBB'ye yönelik yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında Ağaç ve Peyzaj A.Ş. ihalelerinde usulsüzlük yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 kişi, savcılık ifadelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İBB'YE YÖNELİK YENİ OPERASYON

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne(İBB) yönelik olarak yürütülen 'Yolsuzluk' soruşturması kapsamında İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilen ihalelerde usulsüzlük yapıldığı iddiaları üzerine 7 kişi gözaltına alındı.

7 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, savcılıkta ifadelerinin alınmasının ardından 'İhaleye fesat karıştırma' ve 'Rüşvet' suçlarından tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 'yolsuzluk' soruşturmasında, Medya A.Ş. ve Kültür A.Ş.'de yapılan usulsüz ihalelere karıştığı iddiasıyla gözaltına alınan 20 şüpheli adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki işlemlerinin ardından mahkemeye sevk edilen şüphelilerden aralarında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de olduğu 13 kişi tutuklandı. 7 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İBB'ye bir operasyon daha! 7 kişi tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Erdinç Uzuner:
    Sana söz herşey çok güzel olacak, aramızda kalsın kazanıyoruz ama. 11 1 Yanıtla
  • Vahit Demirci:
    İstanbul soyup soğana çevrilmiş İstanbul nimet diye boşuna denmemiş 6 4 Yanıtla
  • Abuzer Kadayıf:
    Hamidiye kaynak suyuna ne zaman kayyum atanacak orda filim dönmemiş mi 3 2 Yanıtla
  • VillaUmut:
    Ulan bir delikanlı da çıkıp Akbil davasını sorguladı mı aranızda? işiniz gücünüz palavra eyyy yorumcular :) 2 0 Yanıtla
  • İskender Asyalı:
    kiptaş a neden operasyon yapılmıyor 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız
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