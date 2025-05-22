87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, İstanbul'da gittiği hastaneden kaçırıldı.
2024 yılının aralık ayında Emine Alangoya (75) yaptığı evlilik aile içinde krize neden olan İnan Kıraç'la ilgili gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, İstanbul'daki Koç Hastanesi'nden kaçırıldı.
İnan Kıraç'ın kaçırılma anı hastane görevlilerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kıraç hastane önünde kimliği belirsiz kişilerce otomobile bindirilirken, hastane görevlileri engel olmak istedi. "Hastamızı hukuka aykırı şekilde çıkartıyorsunuz." uyarısını dinlemeyen kişiler, aracı hastane görevlilerinin üzerine sürdükten sonra uzaklaştı.
Kıraç'ın nereye götürüldüğü öğrenilemedi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.
İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.
Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.
Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin'i geçici olarak vasi atamıştı.
Öte yandan Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde ise vasinin belirlenmesi için açılan dava sürüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı - Son Dakika
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