İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı - Son Dakika
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İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı

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İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı
22.05.2025 22:36
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İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı
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Yaptığı evliliğin iptali için kızı tarafından açılan dava ile gündeme gelen 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, İstanbul'da özel bir hastaneden kimliği belirsiz kişilerce arabaya bindirilerek kaçırıldı. Kıraç'ın nereye götürüldüğü bilinmezken, ünlü iş insanının kaçırıldığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, İstanbul'da gittiği hastaneden kaçırıldı.

İNAN KIRAÇ KAÇIRILDI

2024 yılının aralık ayında Emine Alangoya (75) yaptığı evlilik aile içinde krize neden olan İnan Kıraç'la ilgili gündeme bomba gibi düşen bir gelişme yaşandı. 87 yaşındaki iş insanı İnan Kıraç, İstanbul'daki Koç Hastanesi'nden kaçırıldı.

İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı

ARACI HASTANE GÖREVLİLERİNİN ÜZERİNE SÜRDÜLER

İnan Kıraç'ın kaçırılma anı hastane görevlilerinin cep telefonu kamerasına yansıdı. Kıraç hastane önünde kimliği belirsiz kişilerce otomobile bindirilirken, hastane görevlileri engel olmak istedi. "Hastamızı hukuka aykırı şekilde çıkartıyorsunuz." uyarısını dinlemeyen kişiler, aracı hastane görevlilerinin üzerine sürdükten sonra uzaklaştı.

NEREDE OLDUĞU BİLİNMİYOR

Kıraç'ın nereye götürüldüğü öğrenilemedi. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

KIZI, EVLİLİĞİN İPTALİ İÇİN DAVA AÇMIŞTI

İş insanı İnan Kıraç'ın kızı İpek Kıraç, 20 Aralık 2024'te Emine Alangoya ile evlenen babasının fiili ehliyetinin yerinde olmadığını iddia ederek evliliğin iptali istemiyle dava açmıştı.

İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı

Dava kapsamında hazırlanan Adli Tıp Kurumu raporunda, Kıraç'ın fiili ehliyetinin yerinde olmadığı ve vasi tayin edilmesi gerektiği belirtilmişti.

Mahkeme, Adli Tıp Kurumu raporuna göre fiili ehliyetinin olmadığı tespit edilen Kıraç'a, avukat Atakan Yılmaz ve avukat Mert Öztekin'i geçici olarak vasi atamıştı.

Öte yandan Anadolu Sulh Hukuk Mahkemesinde ise vasinin belirlenmesi için açılan dava sürüyor.

İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı

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Son Dakika 3.Sayfa İş insanı İnan Kıraç, hastane önünden kaçırıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Osman Ak:
    Böyle bir insan kaçırılıyorsa Hastaneden ilk başta korumaları sorgulanmalı 32 1 Yanıtla
  • Doğrucu zırto:
    bu adamın bile güvende değilse memleket bitmiş 19 8 Yanıtla
  • Her Telden null:
    fıkra gibi memleket 17 2 Yanıtla
  • Sedat Genç:
    Nasıl yani şaka gibi hastahane dağ başında mı.. 6 0 Yanıtla
  • krdg85:
    kendisi derin Galatasaraydir 0 0 Yanıtla
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