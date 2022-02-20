Son Dakika Fiat Haberleri

- 09:25 Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde caddede seyir halindeyken sokak arasından çıkan hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.
- Dün Dün 12:36 Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı
Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.
- 20.02.2022 20 Şub 00:38 Son dakika haber! Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı
Son dakika haber... Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı Malatya'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.
- 19.02.2022 19 Şub 10:45 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Şubat 2022
Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan "ayrım yapmadan aşınızı olun" çağrısı: "Omicron ağır olmayabilir ama bir sebebi de Omicron'a yakalananların çoğu aşılı. Aşılı olunca da tabii ağır seyretmiyor.
- 19.02.2022 19 Şub 00:59 Düzce TEM otoyolunda iki araç çarpıştı: 2 yaralı
Düzce'de TEM otoyolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks bir otomobil ile ticari araç çarpıştı.
- 18.02.2022 18 Şub 18:42 Yağmur nedeniyle kayganlaşan otoyolda kaza: 2 Yaralı
Yağmur nedeniyle kayganlaşan otoyolda kaza: 2 Yaralı Düzce'de TEM Otoyolunda meydana gelen kazada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda lüks otomobil ile ticari araç çarpıştı.
- 18.02.2022 18 Şub 12:22 Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Kocaeli'nin Darıca ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
- 17.02.2022 17 Şub 12:21 AB'de yeni otomobil satışları tarihin en düşük seviyesinde
Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, ocak ayında çip sıkıntısı nedeniyle kayıtların tutulduğu son 29 yıldan beri ölçülen en düşük seviyeye geriledi.
- 16.02.2022 16 Şub 16:14 Sarıyer'de ticari araç takla attı: 1 yaralı
Sarıyer'de ticari araç takla attı: 1 yaralı Sarıyer'de yokuş aşağı yolda süratli bir şekilde gelen ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.
- 15.02.2022 15 Şub 12:35 Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.
- 15.02.2022 15 Şub 11:08 Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı
Adıyaman'da, bir sürücü kaza sonrası aracını bırakarak kayıplara karıştı.
- 15.02.2022 15 Şub 11:01 Fiat ve Peugeot'un birleşmesinden oluşan Stellantis, 20 bin aracını geri çağırdı!
Fiat ve Peugeot'un birleşmesinden oluşan Stellantis, park halindeki otomobillerde yangın vakası yaşanması sebebiyle yaklaşık 20 bin aracını geri çağırdı. Otomotiv devi, geri çağırmanın 2017-2018 Chrysler Pacifica Hybrid araçlarını kapsadığını açıkladı.
- 15.02.2022 15 Şub 10:20 Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı
Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.
- 14.02.2022 14 Şub 14:53 Son dakika haberleri... Yoğun sis kazaya neden oldu: 2 yaralı
Son dakika 3. sayfa haberi: Konya'nın Ereğli ilçesinde yoğun sis nedeniyle süt kamyonu ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
- 14.02.2022 14 Şub 14:51 Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.
- 13.02.2022 13 Şub 20:00 D-100'de kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı: 1 yaralı
- Sakarya'nın Akyazı ilçesi D-100 karayolunda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.
- 13.02.2022 13 Şub 19:17 Gebze'de otomobil içindeki çifte cinayete kurban giden genç kızların cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı
Gebze'de otomobil içindeki çifte cinayete kurban giden genç kızların cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Gebze'de genç kızlara kırmızı ışıkta infaz; 30 el ateş etmişler Işıklarda duran araca 30 el ateş açtılar;
- 13.02.2022 13 Şub 00:58 Son dakika haberi! Polisin şüphelenerek durduğu araç sigortasız çıktı
Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu hafif ticari aracın sigortasının olmadığı ortaya çıktı.
- 13.02.2022 13 Şub 00:58 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralı
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazada bir sürücü hafif yaralanırken kamyonette bulunan kablolar yola saçıldı.
- 12.02.2022 12 Şub 16:06 Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı
Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazada bir sürücü hafif yaralanırken kamyonette bulunan kablolar yola saçıldı.
- 12.02.2022 12 Şub 15:20 Son dakika haberleri! (KOCAELİ)Polisin şüphelenerek durduğu araç sigortasız çıktı
Son dakika haberler... - Polisin şüphelenerek durduğu araç sigortasız çıktı Aracın kayınpederine ait olduğunu söylese de cezadan kaçamadı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu hafif ticari aracın sigortasının olmadığı ortaya çıktı.
- 10.02.2022 10 Şub 10:16 Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, yaralılar güçlükle kurtarıldı
Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, yaralılar güçlükle kurtarıldıTOKAT Tokat'ta kar yağışı ve buzlanma nedeni ile uçuruma devrilen hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı.
- 09.02.2022 09 Şub 23:53 Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı
Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.
- 09.02.2022 09 Şub 23:32 Ümraniye'de hafif ticari araç kaldırma çarpıp takla attı: 1 yaralı
İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Şile Otoyolunda seyreden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımında kaldırıma çarpıp takla attı.
- 09.02.2022 09 Şub 12:41 10 yaş ve üstü araçlara ilgi arttı
sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Ocak Vasıta Raporu'na göre, yayından kaldırılan ilanlarda, 10 yaş ve üstü araçların payında artış gözlemlendi.
- 08.02.2022 08 Şub 19:57 Taksiden inip, çalışır vaziyetteki otomobili böyle çaldılar
- Taksiden inip, çalışır vaziyetteki otomobili çaldılar Çalışır vaziyette bıraktığı arabasını parçalanmaktan son anda kurtardı Hırsızların çaldığı otomobil, 20 dakika sonra parçalanmaya hazırlanırken bulundu Denizli'de ticari taksiyle kent merkezinde dolaşırken, çalışır vaziyetteki otomobili...
- 08.02.2022 08 Şub 11:17 Kaşla göz arasında çalışır haldeki otomobili çaldılar! Parçalanmak üzereyken ekipler tarafından bulundu
Denizli'de iki kişi taksiyle kent merkezinde dolaşırken, çalışır vaziyetteki otomobili fark etti. İki şüpheli, taksiden inip gözlerine kestirdikleri aracı çalıp kaçtı. Bir anlık tedbirsizliğin kurbanı olan araç, 20 dakika sonra hurdacılar sitesinde parçalanıp satılmaya hazırlanırken bulundu.
- 07.02.2022 07 Şub 22:20 Son dakika haber | Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı
Son dakika 3. sayfa haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.
- 07.02.2022 07 Şub 09:33 Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Konya'nın Ereğli ilçesinde karayoluna çıkan köpeğe çarparak şarampole takla atan otomobil sürücüsü baba hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.
- 07.02.2022 07 Şub 08:33 Kontağı çevirdiği sırada LPG'li otomobil alev aldı
Kırıkkale park halindeki otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçen sürücü, kontağı çevirmesiyle yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi.
- 07.02.2022 07 Şub 01:33 Son dakika haber... Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı
Son dakika habere göre Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı Konya'nın Ereğli ilçesinde karayoluna çıkan köpeğe çarparak şarampole takla atan otomobil sürücüsü baba hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.
- 07.02.2022 07 Şub 00:18 Kontağı çevirdiği sırada LPG'li otomobil alev aldı
Kontağı çevirdiği sırada LPG'li otomobil alev aldı Kırıkkale park halindeki otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçen sürücü, kontağı çevirmesiyle yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi.
- 06.02.2022 06 Şub 12:59 Otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı
Düzce D-100 Karayolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin kanala uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.
- 06.02.2022 06 Şub 10:42 Haftanın tarihine bakış
Kıbrıs'ta cumhuriyetin ilan edilmesine giden adım, Başbakan Adnan Menderes ile Yunanistan Başbakanı Konstandinos Karamanlis arasında 11 Şubat 1959'da Zürih Konferansı'nda varılan anlaşmayla atıldı.
- 02.02.2022 02 Şub 12:24 "Fiat Dijital Turnuva" motor sporları meraklılarını esporda buluşturacak
Fiat tarafından, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliği ile düzenlenecek olan "Fiat Dijital Turnuva" Monza ve Imola Pistleri'nde gerçekleştirilecek.
- 01.02.2022 01 Şub 14:28 Fiat ve Renault hakkında olay iddia: Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç satacaklar
Fiat ve Renault hakkında bomba gibi bir iddia gündem oldu. İki otomotiv devi, artan fiyatlar sebebiyle Türkiye ve benzeri ülkelere yönelik, özel belli donanımların olmadığı araçlar üretecek. Renault'un ucuza üreteceği araçlar arasında Clio'nun da olacağı öne sürülürken, aracın fiyatının da 150 bin TL olacağı belirtiliyor.
- 31.01.2022 31 Oca 13:44 Motosikletli, aniden yola çıkan otomobile çarptı: 1 yaralı
- Motosikletli, aniden yola çıkan otomobile çarptı: 1 yaralı Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada Düzce'de cadde üzerine seyir halinde olan motosiklet, kavşağa kontrolsüz giren otomobile çarptı.
- 29.01.2022 29 Oca 14:30 Son dakika haberleri: Direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole yuvarlandı... Araçta sıkışan yaralı itfaiye ekipleri tarafından böyle kurtarıldı
Son dakika 3. sayfa haberi... Direksiyon hakimiyetini kaybetti, şarampole yuvarlandı.
- 28.01.2022 28 Oca 20:35 Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza
Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza Kocaeli'de D-100 Karayolu üzerinde gizli buzlanmadan dolayı aynı noktada üst üste iki ayrı kaza meydana geldi.
- 28.01.2022 28 Oca 11:46 Son dakika haber: Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza
Son dakika haber: Kocaeli'de D-100 Karayolu üzerinde gizli buzlanmadan dolayı aynı noktada üst üste iki ayrı kaza meydana geldi.
- 26.01.2022 26 Oca 11:00 Bursa'da kırmızı ışık faciası: 3 ölü... Kaza anı kamerada
Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu, otomobil içerisinde bulunan 3 genç hayatını kaybetti.
- 26.01.2022 26 Oca 10:39 Kadıköy'de yoğun kara dayanamayan ağaç, park halindeki otomobilin üstüne devrildi
İstanbul Kadıköy'de üzerinde biriken yoğun kar nedeniyle bir ağaç, park halindeki otomobilin üzerine devrildi.
- 26.01.2022 26 Oca 10:23 Samsun'daki taşıt sayısı 400 bine dayandı
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 2021 Aralık ayı sonu itibarıyla 399 bin 127 oldu.
- 23.01.2022 23 Oca 15:27 Son dakika haberleri: Lübnan'da köprü altını kütüphaneye çeviren evsiz adam yangında tüm kitaplarını kaybetti
Son dakika gündem haberine göre Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir köprü altını barınağa ve kütüphaneye dönüştüren Muhammed İsmail Magribi, yangın sonucu her ikisini de yitirdi.
- 23.01.2022 23 Oca 06:11 Üsküdar'da karlı yolda kontrolünü kaybeden servis yan yattı
Üsküdar'da servis aracı yoğun kar yağışının olduğu saatlerde yokuş aşağı inerken kontrolünü kaybederek önce bir evin bahçe kapısına ardından bir otomobile vurarak yan yattı.
- 20.01.2022 20 Oca 15:43 Mobilya ustası park halindeki araçta başından vurulmuş olarak bulundu!
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağlık ekiplerinin trafik kazası ihbarı ile gittikleri olayda araç sürücüsü başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Diğer taraftan, şahıs 19 Aralık'ta sosyal medyadaki bir paylaşımında, "Ben pes ettim hayat. Senle savaşmayacağım. Vurulduğun yerde ölmeye hazırım" sözlerine yermesi dikkat çekti.
- 20.01.2022 20 Oca 13:50 Mobilya ustası park halindeki araçta vurularak ölmüş halde bulundu
Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağlık ekiplerinin trafik kazası ihbarı ile gittikleri olayda araç sürücüsü başından vurularak öldürülmüş olarak bulundu.
- 20.01.2022 20 Oca 10:19 Bigalı öğrenciler AB yolculuğu projesi kapsamında Romanya'ya gitti
Biga Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yürütülen "Üreten ve Gelişen Biga'nın AB Yolculuğu" isimli proje kapsamında güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı öğrencilerinden oluşan 10 öğrenci ve 2 öğretmen Romanya'nın Köstence şehrinde yapacakları 14 günlük staj için yola çıktı.
- 18.01.2022 18 Oca 11:44 Avrupa'da otomobil satışları 2021'de geriledi
Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, Kovid-19 salgını ve çip sıkıntısı nedeniyle 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı.
- 17.01.2022 17 Oca 06:20 D-100'de çekici bekleyen sürücüye otomobil çarptı, sürücü hayatını kaybetti
100'de çekici bekleyen sürücüye otomobil çarptı, sürücü hayatını kaybetti D-100 Otoyolu'nda kaza yaptıktan sonra çekici bekleyen otomobil sürücüsüne arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.
- 16.01.2022 16 Oca 21:01 Ümraniye'de ticari araca çarpan otomobil yan yattı
Ümraniye'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil, refüje ve ardından park halindeki hafif ticari araca çarparak yan yattı.
- 16.01.2022 16 Oca 00:59 Son Dakika | Şanlıurfa'da tır, kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1'i asker 3 yaralı
Son dakika haberi: Şanlıurfa'da deterjan yülü tır, kamyonet ve otomobilin karıştığı sıkışmalı trafik kazasında, biri asker 3 kişi yaralandı.
- 15.01.2022 15 Oca 15:22 Şanlıurfa'da tır, kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1'i asker 3 yaralı
- Şanlıurfa'da tır, kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1'i asker 3 yaralı Sıkışmalı trafik kazasında biri asker 3 kişi yaralandı Şanlıurfa'da deterjan yülü tır, kamyonet ve otomobilin karıştığı sıkışmalı trafik kazasında, biri asker 3 kişi yaralandı.
- 13.01.2022 13 Oca 15:23 İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan marka ve modelleri belli oldu
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen, Renault ve Ford olurken, model bazında binekte Passat, hafif ticaride Doblo satış listelerinin ilk sırasında yer aldı.
- 13.01.2022 13 Oca 11:04 İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen oldu
Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen, Renault ve Ford olurken, model bazında binekte Passat, hafif ticaride Doblo satış listesinin ilk sırasında yer aldı.
- 13.01.2022 13 Oca 10:18 ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, otomobilde ÖTV güncellemesi yapıldı. Motor hacmi bin 600'e kadar olan otomobillerde matrah dilimi 3'ten 5'e çıktı. Böylece bazı modellerde 40 bin liraya kadar indirim oldu. İşte ÖTV düzenlemesi sonrası modele göre olası indirimler.
- 13.01.2022 13 Oca 10:11 ÖTV düzenlemesi sonrası hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte model model yeni fiyatlar
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, otomobilde ÖTV güncellemesi yapıldı. Motor hacmi bin 600'e kadar olan otomobillerde matrah dilimi 3'ten 5'e çıktı. Böylece bazı modellerde 40 bin liraya kadar indirim göründü. İşte ÖTV düzenlemesi sonrası modele göre olası indirimler.
- 13.01.2022 13 Oca 00:59 Hafif ticari araç kanala düştü: 1 yaralı
Malatya'da sulama kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
- 12.01.2022 12 Oca 16:39 Son dakika haberleri! Yoğun kar yağışı beraberinde kazayı getirdi
Son dakika gelişmesine göre Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı kazaya neden oldu.
- 12.01.2022 12 Oca 13:16 Hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 1 yaralı
Hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 1 yaralı Malatya'da sulama kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.
- 12.01.2022 12 Oca 11:48 Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı
Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.
- 12.01.2022 12 Oca 11:40 Fiat Professional, Ducato ile Karavanist'teki yerini aldı
Fiat Professional, İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı'nda kullanıcılar ile karavan imalatçılarının en çok tercih ettiği modeli Ducato Van ve Ducato Şasi ile yerini aldı.
- 12.01.2022 12 Oca 09:13 Son dakika haber | TEM'de 2 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada faciadan dönüldü
Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Derince ilçesinde TEM otoyolunda 2 tır ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında yola dökülen sac levhalar kamyonetin yakıt deposunu patlattı.
- 12.01.2022 12 Oca 01:58 2 tır ve 1 kamyonet birbirine girdi, yakıt deposu patladı! Zincirleme kazada faciadan dönüldü
Kocaeli'nin Derince ilçesinde TEM otoyolunda 2 tır ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında yola dökülen sac levhalar kamyonetin yakıt deposunu patlattı. Patlayan yakıt deposunun yangına sebep olmaması olası faciayı önledi.
- 11.01.2022 11 Oca 12:12 Fiat Egea'nın yeni modeli "Cross Wagon" satışa çıkıyor
Fiat Egea'nın en yeni modeli "Cross Wagon" bu ay satışa çıkıyor.
- 11.01.2022 11 Oca 00:52 Alkollü araç kullanan sürücü, karşı şeride geçti: 1 yaralı
Alkollü araç kullanan sürücü, karşı şeride geçti: 1 yaralı Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçtiği kazada, alkollü olduğu iddia edilen sürücü yaralandı.
- 09.01.2022 09 Oca 12:40 Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı
Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.
- 08.01.2022 08 Oca 12:29 Kripto para piyasasına düzenlemeler geliyor
Mağduriyetleri engellemek için kripto para piyasasına düzenlemeler geliyor.
- 08.01.2022 08 Oca 04:28 D-100'de otomobil durağa daldı: 5
Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu'nda otobüs durağına dalan otomobildeki 5 kişi yaralandı.
- 07.01.2022 07 Oca 21:31 Otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen ölen iki kişinin yakınları sinir krizi geçirdi.
- 07.01.2022 07 Oca 20:43 Otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı
Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen ölen iki kişinin yakınları sinir krizi geçirdi.
- 06.01.2022 06 Oca 11:32 Fiat, Türkiye pazarının üçüncü kez lideri oldu
Fiat, üçüncü kez toplam Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri oldu.
- 06.01.2022 06 Oca 10:08 ODD Gladyatör Ödülleri ·12'nci· kez sahiplerini buldu
Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2021 Gladyötörleri" ödül töreninde, satış ve iletişim ana kategorilerinde olmak üzere toplam 21 dalda ödüller sahiplerini buldu.
- 06.01.2022 06 Oca 00:58 İzmir'deki sır cinayetin detayları belli oldu
İzmir'in Bayraklı ilçesinde ağzı ve yüzü bezle sarılı ve tabancayla vurulmuş halde bulunan İbrahim Kırık'ın cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.
- 05.01.2022 05 Oca 20:56 Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı
Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı Şanlıurfa'da hafif ticari aracın ekim makinesi takılı traktöre arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.
- 05.01.2022 05 Oca 15:45 İzmir'deki sır cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
İzmir'deki sır cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İzmir'deki sır cinayetin detayları belli oldu Kurşunlamaya gittikleri iş yeri sahibinin kurşunlarına hedef olmuş İzmir'in Bayraklı ilçesinde ağzı ve yüzü bezle sarılı ve tabancayla vurulmuş halde bulunan İbrahim Kırık'ın...
- 05.01.2022 05 Oca 08:48 Kartal'da 4 yol ağzında kaza: 2 yaralı
Kartal'da 4 yol ağzında gerçekleşen kazada hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı.
- 05.01.2022 05 Oca 00:31 Son dakika haberleri! Kartal'da dörtyol ağzında kaza: 2 yaralı
Gelen son dakika haberine göre Kartal'da dörtyol ağzında kaza: 2 yaralı Kartal'da dörtyol ağzında gerçekleşen kazada hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı.
- 04.01.2022 04 Oca 15:41 Fatih'te öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı
Fatih'te öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı Fatih'te trafik ışıklarında içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsüyle çarpışan otomobil takla attı.
- 03.01.2022 03 Oca 06:59 Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle kapatılmış erkek cesedi bulundu
İzmir'de terk edilmiş bir araç içerisinde ağzı ve yüzü bezle kapatılmış, tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Ekipler, otomobili sokak ortasında terk edip kaçan iki şüpheliyi her yerde arıyor.
- 02.01.2022 02 Oca 00:24 Çaldıkları otomobille ters yönde giderken kaza yaptılar
Çaldıkları otomobille ters yönde giderken kaza yaptılar Konya'da akşam saatlerinde 4 kişi tarafından çalınan otomobil, ters yönde başka bir araca çarptı.
- 01.01.2022 01 Oca 23:47 Türkiye'de en çok satılan 10 otomobilin fiyatları bir yıl içinde ne kadar arttı?
Otomobil sektörü, 2021'de en çok konuştuğumuz meselelerin başında geldi. Peki sektör, nasıl bir yıl geçirdi? Sıfır otomobil fiyatları, 1 Ocak 2021'den bugüne kadar nasıl değişti? İşte Türkiye'de en çok satan modellerin yıllık fiyat değişimleri...
- 01.01.2022 01 Oca 13:51 Otomobil sulama kanalına düştü: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti
Otomobil sulama kanalına düştü: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak su dolu sulama kanalına düştü.
- 01.01.2022 01 Oca 12:36 Buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı
- Buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.
- 30.12.2021 30 Ara 11:02 Otomobil fiyatları düşüşe geçti
Dolar ve euro kurundaki düşüşün ardından otomobil markaları teker teker indirim yapmaya başladı. Markalar ÖTV matrahının altına gerileyen modellerde 100 bin liranın üzerinde indirime gitti. Çip krizi ve hammadde problemleri yaşayan otomotiv sektöründe sıfır araç arzı düşerken talep ise yükselişe geçti.
- 29.12.2021 29 Ara 16:58 Ataşehir Belediyesi filosuna 139 yeni araç kattı
Ataşehir Belediyesi filosuna 139 yeni araç kattı Ataşehir Belediyesi vatandaşlara daha hızlı ve kaliteli hizmet verebilmek için araç filosunu güçlendirmeye devam ediyor.