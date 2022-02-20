Son Dakika Fiat Haberleri

09:25 Hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde caddede seyir halindeyken sokak arasından çıkan hafif ticari araç ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

12:36 Aydın'da trafik kazası: 1 yaralı Aydın'ın Efeler ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

00:38 Son dakika haber! Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı Son dakika haber... Üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı Malatya'da üç aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

10:45 ÖZEL HABER GÜNDEMİ / 19 Şubat 2022 Nobel ödüllü Aziz Sancar'dan "ayrım yapmadan aşınızı olun" çağrısı: "Omicron ağır olmayabilir ama bir sebebi de Omicron'a yakalananların çoğu aşılı. Aşılı olunca da tabii ağır seyretmiyor.

00:59 Düzce TEM otoyolunda iki araç çarpıştı: 2 yaralı Düzce'de TEM otoyolunda yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan lüks bir otomobil ile ticari araç çarpıştı.

18:42 Yağmur nedeniyle kayganlaşan otoyolda kaza: 2 Yaralı Yağmur nedeniyle kayganlaşan otoyolda kaza: 2 Yaralı Düzce'de TEM Otoyolunda meydana gelen kazada yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda lüks otomobil ile ticari araç çarpıştı.

12:22 Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması neticesinde meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

12:21 AB'de yeni otomobil satışları tarihin en düşük seviyesinde Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, ocak ayında çip sıkıntısı nedeniyle kayıtların tutulduğu son 29 yıldan beri ölçülen en düşük seviyeye geriledi.

16:14 Sarıyer'de ticari araç takla attı: 1 yaralı Sarıyer'de ticari araç takla attı: 1 yaralı Sarıyer'de yokuş aşağı yolda süratli bir şekilde gelen ticari araç sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybetti.

12:35 Otomobil ile hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı Adıyaman'da, otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

11:08 Kaza yapan sürücü aracı bırakıp kaçtı Adıyaman'da, bir sürücü kaza sonrası aracını bırakarak kayıplara karıştı.

11:01 Fiat ve Peugeot'un birleşmesinden oluşan Stellantis, 20 bin aracını geri çağırdı! Fiat ve Peugeot'un birleşmesinden oluşan Stellantis, park halindeki otomobillerde yangın vakası yaşanması sebebiyle yaklaşık 20 bin aracını geri çağırdı. Otomotiv devi, geri çağırmanın 2017-2018 Chrysler Pacifica Hybrid araçlarını kapsadığını açıkladı.

10:20 Kontrolden çıkan otomobil tarlaya uçtu: 1 yaralı Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin tarlaya uçtuğu kazada 1 kişi yaralandı.

14:53 Son dakika haberleri... Yoğun sis kazaya neden oldu: 2 yaralı Son dakika 3. sayfa haberi: Konya'nın Ereğli ilçesinde yoğun sis nedeniyle süt kamyonu ile ticari taksinin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

14:51 Minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı: 2 yaralı Konya'nın Ereğli ilçesinde minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı.

19:17 Gebze'de otomobil içindeki çifte cinayete kurban giden genç kızların cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Gebze'de otomobil içindeki çifte cinayete kurban giden genç kızların cenazesi Adli Tıp Kurumu'ndan alındı Gebze'de genç kızlara kırmızı ışıkta infaz; 30 el ateş etmişler Işıklarda duran araca 30 el ateş açtılar;

00:58 Son dakika haberi! Polisin şüphelenerek durduğu araç sigortasız çıktı Son dakika haberine göre Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu hafif ticari aracın sigortasının olmadığı ortaya çıktı.

00:58 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazada bir sürücü hafif yaralanırken kamyonette bulunan kablolar yola saçıldı.

16:06 Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı Kocaeli'de 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı Kocaeli'nin İzmit ilçesinde 3 aracın karıştığı trafik kazada bir sürücü hafif yaralanırken kamyonette bulunan kablolar yola saçıldı.

15:20 Son dakika haberleri! (KOCAELİ)Polisin şüphelenerek durduğu araç sigortasız çıktı Son dakika haberler... - Polisin şüphelenerek durduğu araç sigortasız çıktı Aracın kayınpederine ait olduğunu söylese de cezadan kaçamadı Kocaeli'nin Darıca ilçesinde polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu hafif ticari aracın sigortasının olmadığı ortaya çıktı.

10:16 Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, yaralılar güçlükle kurtarıldı Hafif ticari araç uçuruma yuvarlandı, yaralılar güçlükle kurtarıldıTOKAT Tokat'ta kar yağışı ve buzlanma nedeni ile uçuruma devrilen hafif ticari araçta 5 kişi yaralandı.

23:53 Kontrolden çıkan otomobil takla attı: 1 yaralı Adıyaman'da, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atması sonucu 1 kişi yaralandı.

23:32 Ümraniye'de hafif ticari araç kaldırma çarpıp takla attı: 1 yaralı İstanbul'un Ümraniye ilçesinde Şile Otoyolunda seyreden hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol ayrımında kaldırıma çarpıp takla attı.

12:41 10 yaş ve üstü araçlara ilgi arttı sahibinden.com verilerinden hazırlanan sahibindex Ocak Vasıta Raporu'na göre, yayından kaldırılan ilanlarda, 10 yaş ve üstü araçların payında artış gözlemlendi.

19:57 Taksiden inip, çalışır vaziyetteki otomobili böyle çaldılar - Taksiden inip, çalışır vaziyetteki otomobili çaldılar Çalışır vaziyette bıraktığı arabasını parçalanmaktan son anda kurtardı Hırsızların çaldığı otomobil, 20 dakika sonra parçalanmaya hazırlanırken bulundu Denizli'de ticari taksiyle kent merkezinde dolaşırken, çalışır vaziyetteki otomobili...

11:17 Kaşla göz arasında çalışır haldeki otomobili çaldılar! Parçalanmak üzereyken ekipler tarafından bulundu Denizli'de iki kişi taksiyle kent merkezinde dolaşırken, çalışır vaziyetteki otomobili fark etti. İki şüpheli, taksiden inip gözlerine kestirdikleri aracı çalıp kaçtı. Bir anlık tedbirsizliğin kurbanı olan araç, 20 dakika sonra hurdacılar sitesinde parçalanıp satılmaya hazırlanırken bulundu.

22:20 Son dakika haber | Seyir halindeki otomobilde yangın çıktı Son dakika 3. sayfa haberine göre Kocaeli'nin Gebze ilçesinde seyir halindeki bir otomobilin motor kısmında yangın çıktı.

09:33 Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı Konya'nın Ereğli ilçesinde karayoluna çıkan köpeğe çarparak şarampole takla atan otomobil sürücüsü baba hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

08:33 Kontağı çevirdiği sırada LPG'li otomobil alev aldı Kırıkkale park halindeki otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçen sürücü, kontağı çevirmesiyle yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi.

01:33 Son dakika haber... Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı Son dakika habere göre Köpeğe çarpan otomobil takla attı: 1 ölü, 4 yaralı Konya'nın Ereğli ilçesinde karayoluna çıkan köpeğe çarparak şarampole takla atan otomobil sürücüsü baba hayatını kaybetti, eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

00:18 Kontağı çevirdiği sırada LPG'li otomobil alev aldı Kontağı çevirdiği sırada LPG'li otomobil alev aldı Kırıkkale park halindeki otomobilini çalıştırmak için direksiyon başına geçen sürücü, kontağı çevirmesiyle yanan LPG'li otomobil kullanılamaz hale geldi.

12:59 Otomobil kanala uçtu, 2 kişi yaralandı Düzce D-100 Karayolu üzerinde kontrolden çıkan otomobilin kanala uçması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

10:42 Haftanın tarihine bakış Kıbrıs'ta cumhuriyetin ilan edilmesine giden adım, Başbakan Adnan Menderes ile Yunanistan Başbakanı Konstandinos Karamanlis arasında 11 Şubat 1959'da Zürih Konferansı'nda varılan anlaşmayla atıldı.

12:24 "Fiat Dijital Turnuva" motor sporları meraklılarını esporda buluşturacak Fiat tarafından, Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) iş birliği ile düzenlenecek olan "Fiat Dijital Turnuva" Monza ve Imola Pistleri'nde gerçekleştirilecek.

14:28 Fiat ve Renault hakkında olay iddia: Türkiye'de 150 bin TL'ye sıfır araç satacaklar Fiat ve Renault hakkında bomba gibi bir iddia gündem oldu. İki otomotiv devi, artan fiyatlar sebebiyle Türkiye ve benzeri ülkelere yönelik, özel belli donanımların olmadığı araçlar üretecek. Renault'un ucuza üreteceği araçlar arasında Clio'nun da olacağı öne sürülürken, aracın fiyatının da 150 bin TL olacağı belirtiliyor.

13:44 Motosikletli, aniden yola çıkan otomobile çarptı: 1 yaralı - Motosikletli, aniden yola çıkan otomobile çarptı: 1 yaralı Düzce'de otomobil ile motosikletin çarpışma anı kamerada Düzce'de cadde üzerine seyir halinde olan motosiklet, kavşağa kontrolsüz giren otomobile çarptı.

20:35 Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza Kocaeli'de D-100 Karayolu üzerinde gizli buzlanmadan dolayı aynı noktada üst üste iki ayrı kaza meydana geldi.

11:46 Son dakika haber: Aynı yerde üst üste iki ayrı kaza Son dakika haber: Kocaeli'de D-100 Karayolu üzerinde gizli buzlanmadan dolayı aynı noktada üst üste iki ayrı kaza meydana geldi.

11:00 Bursa'da kırmızı ışık faciası: 3 ölü... Kaza anı kamerada Bursa'da kırmızı ışık ihlali yapan otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu, otomobil içerisinde bulunan 3 genç hayatını kaybetti.

10:23 Samsun'daki taşıt sayısı 400 bine dayandı Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre Samsun'da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 2021 Aralık ayı sonu itibarıyla 399 bin 127 oldu.

15:27 Son dakika haberleri: Lübnan'da köprü altını kütüphaneye çeviren evsiz adam yangında tüm kitaplarını kaybetti Son dakika gündem haberine göre Lübnan'ın başkenti Beyrut'ta bir köprü altını barınağa ve kütüphaneye dönüştüren Muhammed İsmail Magribi, yangın sonucu her ikisini de yitirdi.

06:11 Üsküdar'da karlı yolda kontrolünü kaybeden servis yan yattı Üsküdar'da servis aracı yoğun kar yağışının olduğu saatlerde yokuş aşağı inerken kontrolünü kaybederek önce bir evin bahçe kapısına ardından bir otomobile vurarak yan yattı.

15:43 Mobilya ustası park halindeki araçta başından vurulmuş olarak bulundu! Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağlık ekiplerinin trafik kazası ihbarı ile gittikleri olayda araç sürücüsü başından vurularak öldürülmüş halde bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı bir inceleme başlattı. Diğer taraftan, şahıs 19 Aralık'ta sosyal medyadaki bir paylaşımında, "Ben pes ettim hayat. Senle savaşmayacağım. Vurulduğun yerde ölmeye hazırım" sözlerine yermesi dikkat çekti.

13:50 Mobilya ustası park halindeki araçta vurularak ölmüş halde bulundu Antalya'nın Manavgat ilçesinde sağlık ekiplerinin trafik kazası ihbarı ile gittikleri olayda araç sürücüsü başından vurularak öldürülmüş olarak bulundu.

10:19 Bigalı öğrenciler AB yolculuğu projesi kapsamında Romanya'ya gitti Biga Mesleki Eğitim Merkezi tarafından yürütülen "Üreten ve Gelişen Biga'nın AB Yolculuğu" isimli proje kapsamında güzellik ve saç bakım hizmetleri alanı öğrencilerinden oluşan 10 öğrenci ve 2 öğretmen Romanya'nın Köstence şehrinde yapacakları 14 günlük staj için yola çıktı.

11:44 Avrupa'da otomobil satışları 2021'de geriledi Avrupa Birliği (AB) otomobil pazarında toplam satışlar, Kovid-19 salgını ve çip sıkıntısı nedeniyle 2021'de bir önceki yıla göre yüzde 2,4 azaldı.

06:20 D-100'de çekici bekleyen sürücüye otomobil çarptı, sürücü hayatını kaybetti 100'de çekici bekleyen sürücüye otomobil çarptı, sürücü hayatını kaybetti D-100 Otoyolu'nda kaza yaptıktan sonra çekici bekleyen otomobil sürücüsüne arkadan gelen başka bir otomobil çarptı.

21:01 Ümraniye'de ticari araca çarpan otomobil yan yattı Ümraniye'de alkollü sürücünün kullandığı otomobil, refüje ve ardından park halindeki hafif ticari araca çarparak yan yattı.

15:22 Şanlıurfa'da tır, kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1'i asker 3 yaralı - Şanlıurfa'da tır, kamyonet ve otomobil çarpıştı: 1'i asker 3 yaralı Sıkışmalı trafik kazasında biri asker 3 kişi yaralandı Şanlıurfa'da deterjan yülü tır, kamyonet ve otomobilin karıştığı sıkışmalı trafik kazasında, biri asker 3 kişi yaralandı.

15:23 İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan marka ve modelleri belli oldu Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen, Renault ve Ford olurken, model bazında binekte Passat, hafif ticaride Doblo satış listelerinin ilk sırasında yer aldı.

11:04 İkinci el oto pazarında 2021'in en çok satılan markası Volkswagen oldu Türkiye ikinci el online binek ve hafif ticari araç pazarında geçen yıl en çok tercih edilen otomotiv markaları Volkswagen, Renault ve Ford olurken, model bazında binekte Passat, hafif ticaride Doblo satış listesinin ilk sırasında yer aldı.

10:18 ÖTV düzenlemesinden sonra hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte modele göre yeni fiyatlar Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, otomobilde ÖTV güncellemesi yapıldı. Motor hacmi bin 600'e kadar olan otomobillerde matrah dilimi 3'ten 5'e çıktı. Böylece bazı modellerde 40 bin liraya kadar indirim oldu. İşte ÖTV düzenlemesi sonrası modele göre olası indirimler.

10:11 ÖTV düzenlemesi sonrası hangi araçta ne kadar indirim olacak? İşte model model yeni fiyatlar Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararına göre, otomobilde ÖTV güncellemesi yapıldı. Motor hacmi bin 600'e kadar olan otomobillerde matrah dilimi 3'ten 5'e çıktı. Böylece bazı modellerde 40 bin liraya kadar indirim göründü. İşte ÖTV düzenlemesi sonrası modele göre olası indirimler.

16:39 Son dakika haberleri! Yoğun kar yağışı beraberinde kazayı getirdi Son dakika gelişmesine göre Van'ın Muradiye ilçesinde yoğun kar yağışı kazaya neden oldu.

13:16 Hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 1 yaralı Hafif ticari araç sulama kanalına düştü: 1 yaralı Malatya'da sulama kanalına düşen hafif ticari aracın sürücüsü yaralandı.

11:48 Otomobil ile motosiklet çarpıştı: 1 yaralı Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

11:40 Fiat Professional, Ducato ile Karavanist'teki yerini aldı Fiat Professional, İstanbul Karavan ve Ekipmanları Fuarı'nda kullanıcılar ile karavan imalatçılarının en çok tercih ettiği modeli Ducato Van ve Ducato Şasi ile yerini aldı.

09:13 Son dakika haber | TEM'de 2 tır ve 1 kamyonetin karıştığı zincirleme kazada faciadan dönüldü Son dakika gelişmesine göre Kocaeli'nin Derince ilçesinde TEM otoyolunda 2 tır ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında yola dökülen sac levhalar kamyonetin yakıt deposunu patlattı.

01:58 2 tır ve 1 kamyonet birbirine girdi, yakıt deposu patladı! Zincirleme kazada faciadan dönüldü Kocaeli'nin Derince ilçesinde TEM otoyolunda 2 tır ve kamyonetin karıştığı zincirleme trafik kazasında yola dökülen sac levhalar kamyonetin yakıt deposunu patlattı. Patlayan yakıt deposunun yangına sebep olmaması olası faciayı önledi.

00:52 Alkollü araç kullanan sürücü, karşı şeride geçti: 1 yaralı Alkollü araç kullanan sürücü, karşı şeride geçti: 1 yaralı Kırıkkale'de kontrolden çıkan otomobilin karşı şeride geçtiği kazada, alkollü olduğu iddia edilen sürücü yaralandı.

12:40 Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Minibüs ile otomobil çarpıştı: 3 yaralı Kırıkkale'de minibüs ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı.

12:29 Kripto para piyasasına düzenlemeler geliyor Mağduriyetleri engellemek için kripto para piyasasına düzenlemeler geliyor.

04:28 D-100'de otomobil durağa daldı: 5 Kocaeli'nin İzmit ilçesi D-100 Karayolu'nda otobüs durağına dalan otomobildeki 5 kişi yaralandı.

21:31 Otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaşamını yitirdi, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen ölen iki kişinin yakınları sinir krizi geçirdi.

20:43 Otomobil ile pikap kafa kafaya çarpıştı: 2 ölü, 3 yaralı Konya'nın Seydişehir ilçesinde iki aracın kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. Kaza sonrası olay yerine gelen ölen iki kişinin yakınları sinir krizi geçirdi.

11:32 Fiat, Türkiye pazarının üçüncü kez lideri oldu Fiat, üçüncü kez toplam Türkiye otomobil ve hafif ticari araç pazarının lideri oldu.

10:08 ODD Gladyatör Ödülleri ·12'nci· kez sahiplerini buldu Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) "ODD Satış ve İletişim Ödülleri, 2021 Gladyötörleri" ödül töreninde, satış ve iletişim ana kategorilerinde olmak üzere toplam 21 dalda ödüller sahiplerini buldu.

00:58 İzmir'deki sır cinayetin detayları belli oldu İzmir'in Bayraklı ilçesinde ağzı ve yüzü bezle sarılı ve tabancayla vurulmuş halde bulunan İbrahim Kırık'ın cinayetiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

20:56 Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı Hafif ticari araç traktöre arkadan çarptı: 2 yaralı Şanlıurfa'da hafif ticari aracın ekim makinesi takılı traktöre arkadan çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

15:45 İzmir'deki sır cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İzmir'deki sır cinayete ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İzmir'deki sır cinayetin detayları belli oldu Kurşunlamaya gittikleri iş yeri sahibinin kurşunlarına hedef olmuş İzmir'in Bayraklı ilçesinde ağzı ve yüzü bezle sarılı ve tabancayla vurulmuş halde bulunan İbrahim Kırık'ın...

08:48 Kartal'da 4 yol ağzında kaza: 2 yaralı Kartal'da 4 yol ağzında gerçekleşen kazada hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı.

00:31 Son dakika haberleri! Kartal'da dörtyol ağzında kaza: 2 yaralı Gelen son dakika haberine göre Kartal'da dörtyol ağzında kaza: 2 yaralı Kartal'da dörtyol ağzında gerçekleşen kazada hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı.

15:41 Fatih'te öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı Fatih'te öğrenci servisiyle otomobil çarpıştı: 2 yaralı Fatih'te trafik ışıklarında içinde öğrencilerin bulunduğu servis minibüsüyle çarpışan otomobil takla attı.

06:59 Terk edilmiş araçta, ağzı ve yüzü bezle kapatılmış erkek cesedi bulundu İzmir'de terk edilmiş bir araç içerisinde ağzı ve yüzü bezle kapatılmış, tabancayla vurulmuş bir erkek cesedi bulundu. Ekipler, otomobili sokak ortasında terk edip kaçan iki şüpheliyi her yerde arıyor.

00:24 Çaldıkları otomobille ters yönde giderken kaza yaptılar Çaldıkları otomobille ters yönde giderken kaza yaptılar Konya'da akşam saatlerinde 4 kişi tarafından çalınan otomobil, ters yönde başka bir araca çarptı.

23:47 Türkiye'de en çok satılan 10 otomobilin fiyatları bir yıl içinde ne kadar arttı? Otomobil sektörü, 2021'de en çok konuştuğumuz meselelerin başında geldi. Peki sektör, nasıl bir yıl geçirdi? Sıfır otomobil fiyatları, 1 Ocak 2021'den bugüne kadar nasıl değişti? İşte Türkiye'de en çok satan modellerin yıllık fiyat değişimleri...

13:51 Otomobil sulama kanalına düştü: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti Otomobil sulama kanalına düştü: 19 yaşındaki genç hayatını kaybetti Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil kontrolden çıkarak su dolu sulama kanalına düştü.

12:36 Buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı - Buzlanma kazaya neden oldu: 6 yaralı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı Sivas'ta meydana gelen trafik kazasında aynı aileden 6 kişi yaralandı.

11:02 Otomobil fiyatları düşüşe geçti Dolar ve euro kurundaki düşüşün ardından otomobil markaları teker teker indirim yapmaya başladı. Markalar ÖTV matrahının altına gerileyen modellerde 100 bin liranın üzerinde indirime gitti. Çip krizi ve hammadde problemleri yaşayan otomotiv sektöründe sıfır araç arzı düşerken talep ise yükselişe geçti.