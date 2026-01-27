Isparta'da Tofaş Yangını - Son Dakika
Isparta'da Tofaş Yangını

27.01.2026 10:06
Isparta'da motorundan alev alan Fiat Tofaş itfaiye tarafından söndürüldü, maddi hasar büyük.

Isparta'da motor kısmından alev alan Fiat Tofaş marka otomobil itfaiye ekiplerince söndürüldü. Yangında şans eseri yaralanan olmazken aracın motor kısmı tamamen yanarak kullanılamaz hale geldi.

Yangın, gece saatlerinde merkeze bağlı Gülistan Mahallesi Asri Mezarlık yanında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Ahmet C. yönetimindeki 32 ADZ 339 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, henüz belirlenemeyen bir nedenle motor kısmından yanmaya başladı. Alevleri fark eden sürücü hemen aracı durdurarak durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangında herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmazken, otomobilde büyük çapta maddi hasar oluştu. Yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldığı bildirildi. - ISPARTA

