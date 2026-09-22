İskenderun'da park halindeki otomobil alev aldı, yangında araç kullanılmaz hale geldi - Son Dakika
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İskenderun'da park halindeki otomobil alev aldı, yangında araç kullanılmaz hale geldi

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İskenderun\'da park halindeki otomobil alev aldı, yangında araç kullanılmaz hale geldi
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Hatay'ın İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde park halindeki Fiat Tofaş marka otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle yangın, can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kontrol altına alındı; otomobil kullanılmaz hale geldi.

Hatay'da park halindeyken motor kısmından alevler yükselen Tofaş marka otomobil kullanılmaz hale geldi.

Yangın, İskenderun ilçesi İsmet İnönü Mahallesi'nde yaşandı. Park halindeki Fiat Tofaş marka otomobilin motor kısmından alevler yükseldi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ekipleri sevk edildi. Alevler, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alındı. Yangında otomobil kullanılmaz hale geldi.

Kaynak: İHA
İsmet İnönüİskenderun3. SayfaİtfaiyeGüncelHatayTofaşFiatSon Dakika

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