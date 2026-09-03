Eylül 2026\'da fiyatı en uygun 9 model belli oldu

Elektrikli otomobil pazarında Eylül 2026 itibarıyla fiyatlar büyük ölçüde sabit kaldı. Düşük satış hacmi markaların fiyat politikalarını etkilemeye devam ediyor. Bütçesini zorlamadan elektrikli araç sahibi olmak isteyenler için 9 model öne çıktı.

Listenin başında 1.400.000 TL ile Hyundai Inster yer alıyor. Onu 1.494.900 TL ile Fiat Grande Panda ve 1.599.000 TL ile Kia EV2 takip ediyor. Bu üç model, Türkiye'deki en hesaplı elektrikli otomobiller olarak dikkat çekiyor.

Fiyatların sabit kalması, elektrikli araç almayı düşünen tüketiciler için mevcut modelleri daha cazip hale getiriyor. Uzmanlar ise önümüzdeki aylarda fiyat hareketliliği olabileceğini ancak şu an için bu dokuz modelin en uygun seçenekler olduğunu belirtiyor.