Eylül 2026'da fiyatı en uygun 9 model belli oldu - Son Dakika
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Eylül 2026'da fiyatı en uygun 9 model belli oldu

Eylül 2026\'da fiyatı en uygun 9 model belli oldu
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Eylül 2026 itibarıyla elektrikli otomobil fiyatları sabit kaldı. Hyundai Inster 1.400.000 TL'yle listenin başında yer alırken, Fiat Grande Panda ve Kia EV2 de en hesaplı modeller arasında bulunuyor. Düşük satış hacmi fiyat politikalarını etkilerken, bu dokuz model bütçesini zorlamak istemeyen tüketiciler için cazip seçenekler sunuyor.

Elektrikli otomobil pazarında Eylül 2026 itibarıyla fiyatlar büyük ölçüde sabit kaldı. Düşük satış hacmi markaların fiyat politikalarını etkilemeye devam ediyor. Bütçesini zorlamadan elektrikli araç sahibi olmak isteyenler için 9 model öne çıktı.

Listenin başında 1.400.000 TL ile Hyundai Inster yer alıyor. Onu 1.494.900 TL ile Fiat Grande Panda ve 1.599.000 TL ile Kia EV2 takip ediyor. Bu üç model, Türkiye'deki en hesaplı elektrikli otomobiller olarak dikkat çekiyor.

Fiyatların sabit kalması, elektrikli araç almayı düşünen tüketiciler için mevcut modelleri daha cazip hale getiriyor. Uzmanlar ise önümüzdeki aylarda fiyat hareketliliği olabileceğini ancak şu an için bu dokuz modelin en uygun seçenekler olduğunu belirtiyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Otomobil, Hyundai, Eylül, Fiat, Kia, Son Dakika

Son Dakika Otomobil Eylül 2026'da fiyatı en uygun 9 model belli oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Eylül 2026'da fiyatı en uygun 9 model belli oldu - Son Dakika
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