Hatay Hassa\'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Hatay'da 2 otomobilin çarpışmasıyla yaşanan kazada 4 kişi yaralandı. Kazada çarpışmanın etkisiyle Fiat Tofaş araç hurdaya döndü.

Kaza, Hatay - Gaziantep kara yolu Hassa ilçesi Gülkent kavşağında yaşandı. Seyir halinde olan 31 APU 409 plakalı Fiat Tofaş marka otomobil, 33 ARF 082 plakalı otomobille çarpıştı. Kazanın ardından bölgeye; itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 4 kişi, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından hastanede tedavi altına alındı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.