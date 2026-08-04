Toyota ve Fiat Fiyat Karşılaştırması - Son Dakika
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Toyota ve Fiat Fiyat Karşılaştırması

Toyota ve Fiat Fiyat Karşılaştırması
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Toyota Corolla, Fiat Egea Cross'tan daha ucuz; fiyat listeleri incelendi.

Toyota ve Fiat, Türkiye'de sıfır araç satın almayı düşünen pek çok otomobil tutkununun gündeminde.

Açıklanan güncel fiyat listeleri incelendiğinde, bir Toyota Corolla Sedan versiyon otomobilin, bir Fiat Egea Cross versiyon araçtan ucuz olduğu görüldü. İşte Corolla Sedan ve Egea Cross ile ilgili detaylar.

Kaynak: Haber Merkezi

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Son Dakika Otomobil Toyota ve Fiat Fiyat Karşılaştırması - Son Dakika

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