Konya Ereğli'de alkollü sürücünün çarptığı Tofaş ikiye bölündü, iki sürücü yaralandı - Son Dakika
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Konya Ereğli'de alkollü sürücünün çarptığı Tofaş ikiye bölündü, iki sürücü yaralandı

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Konya Ereğli\'de alkollü sürücünün çarptığı Tofaş ikiye bölündü, iki sürücü yaralandı
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Konya'nın Ereğli ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, Pankobirlik kavşağında otomobile yandan çarptı. Fiat Tofaş otomobil ikiye bölünürken iki sürücü yaralandı; hafif ticari araç sürücüsünün 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi.

Konya'nın Ereğli ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı hafif ticari araç, kavşakta otomobile yandan çarptı. Kazada Fiat Tofaş otomobil ikiye bölünürken, araç sürücüleri yaralandı.

Kaza, Konya-Adana kara yolu üzerinde Konya Ereğli Caddesi Pankobirlik kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Konya'dan Adana istikametine seyir halinde olan G.A. (23) idaresindeki 01 APM 861 plakalı Fiat Tofaş otomobile, Hakan Kılıç Caddesi Orman Fidanlık Müdürlüğü istikametinden Konya Ereğli Caddesi yönüne seyir halinde olan O.N. (31) yönetimindeki 46 NC 457 plakalı hafif ticari araç sağ yan kısmından çarptı. Kazada Fiat Tofaş otomobil ikiye bölünürken, sürücü G.O. ile hafif ticari aracın sürücüsü O.N. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Ereğli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Sürücü O.N.'nin 0.98 promil alkollü olduğu belirlendi.

Kazayla ilgili tahkikat devam ediyor.

Kaynak: İHA
Trafik KazalarıYaralanma3. SayfaGüncelEreğliKonyaTofaşFiatSon Dakika

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